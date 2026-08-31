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Prisión perpetua para Horacio Rafael Benítez por el femicidio de Luisina Leoncino

El magistrado Maximiliano Larocca Rees dictó la pena máxima para el acusado tras el veredicto de culpabilidad de un jurado popular. Permanecerá detenido en Paraná

31 de agosto 2026 · 12:12hs
Chajarí: un jurado popular declaro culpable a Horacio Rafael Benítez por el femicidio de Luisina Leoncino.

Chajarí: un jurado popular declaro culpable a Horacio Rafael Benítez por el femicidio de Luisina Leoncino.

En una resolución dictada hoy, el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Maximiliano Larocca Rees, dispuso la pena de prisión perpetua para Horacio Rafael Benítez. El imputado había sido declarado culpable el pasado 6 de agosto por un jurado popular reunido en Chajarí, que lo consideró autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado (femicidio), mediando un contexto de violencia de género. La medida fue resuelta en el marco del legajo judicial caratulado “Benítez Horacio Rafael s/ Homicidio agravado”.

Asimismo, el juez Larocca Rees ordenó que Benítez permanezca alojado en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná hasta tanto la sentencia adquiera carácter firme.

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El pedido de las partes

La condena impuesta coincide con el requerimiento realizado durante la audiencia de cesura del pasado 13 de agosto. En dicha instancia, el Ministerio Público Fiscal —representado por las fiscales Julia Rovira y Natalia Conti, y el fiscal Mario Guerrero— solicitó formalmente la pena de prisión perpetua. El pedido de la fiscalía fue respaldado en su totalidad por la abogada Carolina Fontana, quien intervino en representación de la querella particular.

Por su parte, la defensora oficial, Magdalena Vedoya, se opuso a la solicitud de las partes acusadoras y planteó la inconstitucionalidad de la prisión perpetua.

Un hito en el sistema de enjuiciamiento provincial

Este proceso no solo destaca por la gravedad de los hechos juzgados, sino también por su relevancia institucional para la provincia. Este caso constituyó el juicio por jurados número 168 realizado en Entre Ríos desde que comenzó a regir este sistema de juzgamiento en el fuero penal local.

El femicidio

Luisina Leoncino tenía 24 años, era madre de dos hijos y estaba desaparecida desde el 10 de julio de 2023. En primera instancia se había detenido a un hombre que fue la última persona en haberla visto pero las cámaras de seguridad revelaron que fue otra persona quien estuvo con ella por última vez: Horacio 'Ñoño' Benítez. A través de las imágenes, se observaba a Luisina ingresar al domicilio de Benítez pero nunca salió. Horas más tarde, se aprecia cómo el ahora imputado por femicidio salía de su casa con bolsas de residuos que trasladó en bolsas de residuo.

En su declaración cuando lo detuvieron el año pasado, 'Ñoño' detalló que había arrojado los restos de la joven cerca de la Defensa Sur de Concordia.

Prisión Femicidio Chajarí
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