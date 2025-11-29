Concordia: pastor fue detenido y hallaron una pistola tras allanamiento por robo en el templo

Un allanamiento policial por robo, derivó en la detención de un pastor evangélico acusado de tenencia ilegal de arma de fuego. Ocurrió en Concordia

Un procedimiento policial realizado este viernes por la tarde en Concordia, culminó con la detención de un pastor evangélico de 50 años, acusado de tenencia ilegal de arma de fuego, luego de que personal de Comisaría Segunda, allanara un templo ubicado en inmediaciones de calles Doctor Del Cerro, entre Diamante y Feliciano.

La intervención se desprendió de la investigación por el hurto de una prenda de vestir en una vivienda de la zona. A partir de la denuncia, los uniformados llevaron adelante un relevamiento de las cámaras de videovigilancia cercanas. Mediante ese análisis lograron identificar al presunto autor del hecho, quien se alojaba en el interior de la iglesia bajo cuidado del pastor.

Con esos elementos, la Unidad Fiscal tramitó el pedido formal de allanamiento ante el Juzgado de Garantías N° 2, a cargo del doctor Edwin Ives Bastián, quien otorgó la orden para ingresar al templo y avanzar con la pesquisa.

concordia pastor detenido

Elementos secuestrados y hallazgo inesperado

Durante el registro del lugar, los efectivos localizaron elementos de interés vinculados con la causa del hurto. Sin embargo, el hallazgo más significativo se produjo al encontrar dentro del templo una pistola calibre .320, cuya procedencia no pudo ser justificada en ese momento por el responsable del lugar.

Detención del pastor

Tras ser informada del secuestro del arma, la fiscal interviniente, Dra. Natalia Contti, dispuso la inmediata detención del pastor evangélico por el supuesto delito de tenencia ilegal de arma de fuego, en el marco de la legislación vigente. El hombre fue trasladado a sede policial para quedar a disposición de la Justicia.

El autor del hurto identificado en los registros fílmicos también quedó vinculado a la causa, mientras avanza la investigación para determinar responsabilidades penales y el origen del arma encontrada en el templo.