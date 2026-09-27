La provincia suma su primer viñedo orgánico certificado

La Finca Fénix, emprendimiento de la familia Rigoni ubicado en La Criolla (Concordia); obtuvo la certificación de viñedo orgánico de su lote de uva Tannat.

La certificación corresponde a un lote de uva Tannat y fue otorgada por Food Safety SA, bajo la normativa orgánica USDA-NOP. De acuerdo con la documentación del establecimiento, se trata del primer viñedo orgánico certificado de Concordia y de Entre Ríos.

La Finca Fénix, emprendimiento de la familia Rigoni ubicado en La Criolla (Concordia); obtuvo la certificación orgánica de su lote de uva Tannat. El logro es resultado de un proceso de transición y acompañamiento articulado entre las áreas de Producción Orgánica de Entre Ríos y de Nación, en el marco del Programa Federal de Vitivinicultura Orgánica.

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Finca Fénix

La responsable provincial de Producción Orgánica, María Inés Moreira, destacó: "La incorporación de Finca Fénix al Programa Federal de Vitivinicultura Orgánica fue precedida por un trabajo de relevamiento y evaluación realizado desde nuestra área, a partir de la convocatoria destinada a identificar emprendimientos vitivinícolas con interés y condiciones para avanzar hacia la certificación".

"En ese proceso se analizaron establecimientos de distintas zonas de la provincia, considerando aspectos vinculados con la producción propia de uva, la integración de la finca y la elaboración, la escala productiva, las prácticas implementadas, el acompañamiento técnico y el potencial para avanzar hacia sistemas orgánicos", añadió la funcionaria.

La iniciativa contempló asistencia técnica especializada, capacitaciones y herramientas para la implementación de la normativa y acompañamiento para acceder a la certificación.

Desde Finca Fénix, Flavia Rigoni indicó que la familia venía considerando desde hacía varios años la posibilidad de incorporarse a la producción orgánica; y valoró el acompañamiento recibido durante el proceso, así como la oportunidad brindada a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el trabajo de quienes tienen a su cargo el manejo del campo.