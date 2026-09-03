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El Competición Especial se presenta en Concordia

Este fin de semana el Competición Especial corre en Concordia su sexta fecha de la temporada. También estarán el TC 850 y Fórmula 3.

3 de septiembre 2026 · 17:42hs
La categoría se presenta en el trazado de Concordia

La categoría se presenta en el trazado de Concordia, donde disputará su sexta fecha del año.

Este fin de semana el autódromo de Concordia recibirá la presencia del Competición Especial, que afrontará una fecha determinante. La categoría espectáculo llega a la sexta fecha del Campeonato Río Uruguay Seguros 2026 en el trazado de la Capital del Citrus. El evento también contará con la presencia del TC 850 –séptima fecha del año– y la Fórmula 3 Entrerriana.

Rugido de motores en Concordia.

Rugido de motores en Concordia.

Con cuatro categorías animando el espectáculo y seis divisionales en pista, se espera un gran marco de público para disfrutar la fiesta de este espectáculo binacional.

La charla será en Echagüe este sábado.

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Monito Díaz en los entrenamientos previos con miras al viaje a Mendoza.

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En la Clase 1, el correntino Marco Risso corre cerca de casa. Será otro empujón para seguir sumando puntos grandes aspirando al campeonato que lo tiene como firme puntero. El último ganador es Nicolás Barreto; el actual campeón. Habrá que tener en cuenta la actuación de los perseguidores más firmes del campeonato: Victorio Herbel, Guillermo Suarez y Mariano Marozzini (Renault Gordini).

La Clase 2 va por todo a Concordia

En la Clase 2 nada está dicho en la clase intermedia; seis son los pilotos que pueden irse de Concordia con la punta del campeonato. Lógicamente esta lucha se ve reflejada en pista, por lo que la presión cae sobre Marcos Bonasegla quien sostiene por solo tres puntos la cima de la tabla. De local buscarán ser protagonistas Mario Mousques y Jonatan Olivieri.

En Clase 3, la más multimarca de la provincia puede tener otro episodio clave. Por un lado, Facundo Tamay líder del certamen con buenos puntos, pero con la obligación de ganar una carrera. Esteban Benítez actual campeón, es escolta. El único en duplicar victoria, y último ganador es Sebastián Elola que parece haber encontrado un gran rendimiento en su VW UP será otro a tener en cuenta.

Competición Especial Concordia TC 850
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