En Concordia piden judicializar la auditoria al municipio

El intendente de Concordia, Francisco Azcué solicitó a la justicia que investigue presuntas irregularidades durante la gestión anterior.

Francisco Azcué destacó que el documento ya se encuentra publicado en el Portal de Datos Abiertos.

El intendente de Concordia Francisco Azcué dio a conocer a través de sus redes sociales que la municipalidad presentó ante la Justicia el resultado de la auditoría técnica realizada sobre las cuentas y procedimientos de la gestión anterior.

De esta forma, afirmó que solicitó ante el Ministerio Público Fiscal de Concordia “que investigue presuntas irregularidades detectadas y que determine la existencia o no de responsabilidades en temas vinculados a: Inversiones financieras irregulares. Gestión de la deuda pública. Procesos de contratación. Aumento de personal sin justificación, entre otras”.

El análisis realizado en Concordia

En esa línea, Azcué remarcó que “realizamos un análisis exhaustivo de los resultados del trabajo presentado a fin de efectivizar una conclusión que nos permita identificar las situaciones que ameritaban o no la presentación realizada y, asimismo, dar cumplimiento a los compromisos asumidos con los vecinos de nuestra ciudad que siguen reclamando que se investiguen las posibles irregularidades de la gestión anterior”.

En otro tramo de su publicación indicó que “la difícil situación económica y social que hoy atraviesa el municipio es consecuencia directa de muchas de esas decisiones tomadas sin planificación, sin transparencia y con fines electoralistas” y en ese contexto aseguró que “hoy damos un paso más, llevamos a la Justicia para que allí se determinen la existencia o no de irregularidades y, en su caso, sus responsabilidades”.

Para finalizar, el presidente municipal subrayó que “esto es lo que prometimos y es lo que estamos haciendo: gobernar con orden, transparencia y escuchando a los vecinos”.