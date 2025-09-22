Uno Entre Rios | La Provincia | Concordia

En Concordia piden judicializar la auditoria al municipio

El intendente de Concordia, Francisco Azcué solicitó a la justicia que investigue presuntas irregularidades durante la gestión anterior.

22 de septiembre 2025 · 23:19hs
Francisco Azcué destacó que el documento ya se encuentra publicado en el Portal de Datos Abiertos.

Francisco Azcué destacó que el documento ya se encuentra publicado en el Portal de Datos Abiertos.

El intendente de Concordia Francisco Azcué dio a conocer a través de sus redes sociales que la municipalidad presentó ante la Justicia el resultado de la auditoría técnica realizada sobre las cuentas y procedimientos de la gestión anterior.

Francisco Azcué.jpg
Francisco Azcué solicitó investigar la gestión anterior.

Francisco Azcué solicitó investigar la gestión anterior.

De esta forma, afirmó que solicitó ante el Ministerio Público Fiscal de Concordia “que investigue presuntas irregularidades detectadas y que determine la existencia o no de responsabilidades en temas vinculados a: Inversiones financieras irregulares. Gestión de la deuda pública. Procesos de contratación. Aumento de personal sin justificación, entre otras”.

El ejemplar de carpa plateada capturado en el Río Uruguay en Colón.

Pescaron dos ejemplares de carpa plateada en el río Uruguay y hay preocupación

Bomberos evitaron que el incendio se propague al tanque de combustible del rodado de gran porte.

Investigan el incendio de un camión en Concordia

Según afirmó, Francisco Azcué, el documento ya se encuentra publicado en el Portal de Datos Abiertos, a disposición de la ciudadanía.

El análisis realizado en Concordia

En esa línea, Azcué remarcó que “realizamos un análisis exhaustivo de los resultados del trabajo presentado a fin de efectivizar una conclusión que nos permita identificar las situaciones que ameritaban o no la presentación realizada y, asimismo, dar cumplimiento a los compromisos asumidos con los vecinos de nuestra ciudad que siguen reclamando que se investiguen las posibles irregularidades de la gestión anterior”.

En otro tramo de su publicación indicó que “la difícil situación económica y social que hoy atraviesa el municipio es consecuencia directa de muchas de esas decisiones tomadas sin planificación, sin transparencia y con fines electoralistas” y en ese contexto aseguró que “hoy damos un paso más, llevamos a la Justicia para que allí se determinen la existencia o no de irregularidades y, en su caso, sus responsabilidades”.

Para finalizar, el presidente municipal subrayó que “esto es lo que prometimos y es lo que estamos haciendo: gobernar con orden, transparencia y escuchando a los vecinos”.

Concordia Justicia Francisco Azcué
Noticias relacionadas
Concordia: un hombre fue detenido por masturbarse frente a niños.

Concordia: un hombre fue detenido por masturbarse frente a niños

FACUNDO Y SOFIA. Eligieron los nuevos Reyes de los Estudiantes de Concordia 2025

Eligieron los nuevos "Reyes de los Estudiantes" de Concordia 2025

Los elementos secuestrados por la delegación Concordia de Prefectura Argentina.

Atacaron a balazos a efectivos de Prefectura Concordia al intervenir en un contrabando

La concordiense Carmela Cocco se consagró campeona con récord en el Nacional U20.

La concordiense Carmela Cocco se consagró campeona con récord en el Nacional U20

Ver comentarios

Lo último

En Concordia piden judicializar la auditoria al municipio

En Concordia piden judicializar la auditoria al municipio

Automotores Mega inauguró su nueva casa central en Paraná

Automotores Mega inauguró su nueva casa central en Paraná

Belgrano goleó a Newells y dejó a Fabbiani con un pie afuera

Belgrano goleó a Newell's y dejó a Fabbiani con un pie afuera

Ultimo Momento
En Concordia piden judicializar la auditoria al municipio

En Concordia piden judicializar la auditoria al municipio

Automotores Mega inauguró su nueva casa central en Paraná

Automotores Mega inauguró su nueva casa central en Paraná

Belgrano goleó a Newells y dejó a Fabbiani con un pie afuera

Belgrano goleó a Newell's y dejó a Fabbiani con un pie afuera

Concepción del Uruguay: inaugurarán el Polo Tecnológico La Nube

Concepción del Uruguay: inaugurarán el Polo Tecnológico La Nube

Alan Rollero peleará este jueves en Chile

Alan Rollero peleará este jueves en Chile

Policiales
Viale: una niña de 2 años fue atacada por un perro y está internada en estado reservado

Viale: una niña de 2 años fue atacada por un perro y está internada en estado reservado

Investigan el incendio de un camión en Concordia

Investigan el incendio de un camión en Concordia

Promueven medidas para abordar problemas de salud mental de policías

Promueven medidas para abordar problemas de salud mental de policías

Concordia: un hombre fue detenido por masturbarse frente a niños

Concordia: un hombre fue detenido por masturbarse frente a niños

Detuvieron a prófugo de un violento y millonario robo en una estancia de Entre Ríos

Detuvieron a prófugo de un violento y millonario robo en una estancia de Entre Ríos

Ovación
Belgrano goleó a Newells y dejó a Fabbiani con un pie afuera

Belgrano goleó a Newell's y dejó a Fabbiani con un pie afuera

Miguel Ángel Russo fue dado de alta

Miguel Ángel Russo fue dado de alta

Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro

Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro

Alan Rollero peleará este jueves en Chile

Alan Rollero peleará este jueves en Chile

Estudiantes venció a Defensa y Justicia por el Torneo Clausura

Estudiantes venció a Defensa y Justicia por el Torneo Clausura

La provincia
En Concordia piden judicializar la auditoria al municipio

En Concordia piden judicializar la auditoria al municipio

Automotores Mega inauguró su nueva casa central en Paraná

Automotores Mega inauguró su nueva casa central en Paraná

Concepción del Uruguay: inaugurarán el Polo Tecnológico La Nube

Concepción del Uruguay: inaugurarán el Polo Tecnológico La Nube

La Municipalidad de Paraná continúa con las labores en el Arroyo Las Viejas

La Municipalidad de Paraná continúa con las labores en el Arroyo Las Viejas

Pescaron dos ejemplares de carpa plateada en el río Uruguay y hay preocupación

Pescaron dos ejemplares de carpa plateada en el río Uruguay y hay preocupación

Dejanos tu comentario