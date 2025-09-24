Festival Ritmos Argentinos: recitales gratuitos en Rosario del Tala, Concordia y Paraná

Este fin de semana se llevará a cabo el Festival Ritmos Argentinos, una propuesta itinerante que recorrerá tres localidades entrerrianas con música en vivo, gastronomía y feria de emprendedores

