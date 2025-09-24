Uno Entre Rios | Escenario | Festival Ritmos Argentinos

Festival Ritmos Argentinos: recitales gratuitos en Rosario del Tala, Concordia y Paraná

Este fin de semana se llevará a cabo el Festival Ritmos Argentinos, una propuesta itinerante que recorrerá tres localidades entrerrianas con música en vivo, gastronomía y feria de emprendedores

24 de septiembre 2025 · 11:05hs
Este fin de semana se llevará a cabo el Festival Ritmos Argentinos, una propuesta itinerante que recorrerá tres localidades entrerrianas con música en vivo, gastronomía y feria de emprendedores. El evento es organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación, la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y los municipios de Rosario del Tala y Concordia.

La iniciativa propone un escenario móvil que permitirá disfrutar de artistas locales y emergentes en distintos puntos de la provincia, con acceso libre y gratuito.

Cronograma de actividades:

Rosario del Tala

  • Jueves 26 de septiembre

  • Predio Multieventos (Av. Libertad e Yrigoyen)

  • Desde las 18

  • Combo Mutante, La Sin Bemol, Zácaro y los Puerkos y La Solense

Concordia

  • Viernes 27 de septiembre

  • Av. Costanera de los Pueblos Originarios, ingreso por Carriego, zona de galpones del Puerto

  • Desde las 18

  • Maniquí, Marcos Pereyra y La Banda del Kbe

Paraná

  • Sábado 28 de septiembre

  • Plaza Carbó (Santa Fe y Alameda de la Federación)

  • Feria y gastronomía desde las 15 / Recitales desde las 18

  • Asociación Litoraleña de Blues, María Cuevas, Martín Cuentos y Canciones, Nikel, Taller Municipal de Danzas Litoraleñas de Bovril y DJ Negrete

