Este fin de semana se llevará a cabo el Festival Ritmos Argentinos, una propuesta itinerante que recorrerá tres localidades entrerrianas con música en vivo, gastronomía y feria de emprendedores. El evento es organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación, la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y los municipios de Rosario del Tala y Concordia.
Festival Ritmos Argentinos: recitales gratuitos en Rosario del Tala, Concordia y Paraná
La iniciativa propone un escenario móvil que permitirá disfrutar de artistas locales y emergentes en distintos puntos de la provincia, con acceso libre y gratuito.
Cronograma de actividades:
Rosario del Tala
-
Jueves 26 de septiembre
Predio Multieventos (Av. Libertad e Yrigoyen)
Desde las 18
Combo Mutante, La Sin Bemol, Zácaro y los Puerkos y La Solense
Concordia
-
Viernes 27 de septiembre
Av. Costanera de los Pueblos Originarios, ingreso por Carriego, zona de galpones del Puerto
Desde las 18
Maniquí, Marcos Pereyra y La Banda del Kbe
Paraná
-
Sábado 28 de septiembre
Plaza Carbó (Santa Fe y Alameda de la Federación)
Feria y gastronomía desde las 15 / Recitales desde las 18
Asociación Litoraleña de Blues, María Cuevas, Martín Cuentos y Canciones, Nikel, Taller Municipal de Danzas Litoraleñas de Bovril y DJ Negrete