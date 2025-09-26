Se vienen dos noches de puro boxeo amateur en Concordia, con la disputa del Campeonato Regional Masculino de Mayores Zona 5, que se llevará a cabo entre viernes y sábado en el gimnasio de la ex Escuela de Comercio Nº1 . En ambas jornadas la actividad comenzarán a las 21 y las entradas tendrán un valor de 3.000 pesos.
Se disputa el Campeonato Regional Masculino de Mayores en Concordia
Concordia será la sede del certamen que se disputará entre viernes y sábado, entre púgiles entrerrianos, Santa Fe y Córdoba.
En la Capital del Citrus se enfrentarán los pugilistas que representan a la Federación Entrerriana de Box, con sus pares de la Asociación Santafesina de Box y de la Federación Cordobesa de Box.
Vale destacar que este certamen será clasificatorio para el Campeonato Nacional de la especialidad, que se disputará del 13 al 18 de octubre, en la localidad de Puerto Deseado, en Santa Cruz.
Los representantes de la Federación Entrerriana de Box
Hasta 49 kilos: Alberto Altamirano
Hasta 52 kilos: Sebastián Camacho
Hasta 56 kilos: Rafael Rojas
Hasta 60 kilos: Walter Casco
Hasta 64 kilos: Alan Godoy
Hasta 69 kilos: Pablo Basualdo
Hasta 75 kilos: Iván Frutos
Hasta 81 kilos: Alan Guanes
Hasta 91 kilos: Marcos Alcoba
Más de 91 kilos: Nahuel Vera