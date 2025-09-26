Uno Entre Rios | Ovación | Concordia

Se disputa el Campeonato Regional Masculino de Mayores en Concordia

Concordia será la sede del certamen que se disputará entre viernes y sábado, entre púgiles entrerrianos, Santa Fe y Córdoba.

26 de septiembre 2025 · 09:00hs
Iván Frutos será uno de los representantes de la FEB en Concordia.

Se vienen dos noches de puro boxeo amateur en Concordia, con la disputa del Campeonato Regional Masculino de Mayores Zona 5, que se llevará a cabo entre viernes y sábado en el gimnasio de la ex Escuela de Comercio Nº1 . En ambas jornadas la actividad comenzarán a las 21 y las entradas tendrán un valor de 3.000 pesos.

En la Capital del Citrus se enfrentarán los pugilistas que representan a la Federación Entrerriana de Box, con sus pares de la Asociación Santafesina de Box y de la Federación Cordobesa de Box.

Festival Ritmos Argentinos: recitales gratuitos en Rosario del Tala, Concordia y Paraná

Vale destacar que este certamen será clasificatorio para el Campeonato Nacional de la especialidad, que se disputará del 13 al 18 de octubre, en la localidad de Puerto Deseado, en Santa Cruz.

Los representantes de la Federación Entrerriana de Box

Hasta 49 kilos: Alberto Altamirano

Hasta 52 kilos: Sebastián Camacho

Hasta 56 kilos: Rafael Rojas

Hasta 60 kilos: Walter Casco

Hasta 64 kilos: Alan Godoy

Hasta 69 kilos: Pablo Basualdo

Hasta 75 kilos: Iván Frutos

Hasta 81 kilos: Alan Guanes

Hasta 91 kilos: Marcos Alcoba

Más de 91 kilos: Nahuel Vera

