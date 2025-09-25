Uno Entre Rios | Ovación | Concordia

Concordia prepara la Maratón de Reyes 2026

La Maratón de Reyes de Concordia moviliza a miles de corredores y familias y genera un importante impacto económico para la ciudad a través del turismo.

25 de septiembre 2025
Concordia prepara la Maratón de Reyes 2026

Prensa Maratón de Reyes.

Concordia prepara la Maratón de Reyes 2026
Concordia prepara la Maratón de Reyes 2026

Prensa Maratón de Reyes.

Concordia prepara la Maratón de Reyes 2026

La Municipalidad de Concordia confirmó que ya está trabajando para la organización de la Maratón de Reyes 2026, evento deportivo que forma parte del patrimonio cultural y social de la ciudad, convocando cada año a miles de corredores y visitantes de todo el país.

La Maratón de Reyes no solo moviliza a miles de corredores y familias, sino que también genera un importante impacto económico para la ciudad a través del turismo, la gastronomía y el comercio.

Festival Ritmos Argentinos

Festival Ritmos Argentinos: recitales gratuitos en Rosario del Tala, Concordia y Paraná

Francisco Azcué destacó que el documento ya se encuentra publicado en el Portal de Datos Abiertos.

En Concordia piden judicializar la auditoria al municipio

Organización

El evento estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo Humano con la coordinación general dependiente de la Subsecretaría de Deportes. Para la organización el Municipio firmó un convenio con Marcelo Flores, reconocido organizador de ediciones anteriores.

La experiencia acumulada y el interés por garantizar calidad organizativa, proyección nacional y beneficios económicos para la ciudad, fueron los ejes que llevaron al Municipio a confirmar la presencia de Flores en la organización. La Secretaría de Desarrollo Humano tendrá un rol activo de colaboración y control, en cada etapa preparatoria de la competencia.

Desde la organización argumentaron que la elección se debe a la trayectoria en la realización de las maratones que permitió que Concordia se gane un lugar destacado en el calendario atlético argentino. “Lo que buscamos es garantizar excelencia en la organización y que la Maratón de Reyes siga creciendo y siendo un orgullo para todos los concordienses”, destacaron.

Concordia Maratón reyes
