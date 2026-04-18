El viernes, aproximadamente las 20.30 horas, personal de Comisaría Segunda de Concordia, dio cumplimiento a una orden de allanamiento en una vivienda ubicada en calle Nieves al 900.
Concordia: detuvieron a joven que exhibía arma en redes sociales
Se allanó una vivienda en Concordia y se detuvo a un joven de 18 años. Se secuestró un revolver calibre .38
18 de abril 2026 · 10:06hs
La medida fue dispuesta en el marco de tareas investigativas iniciadas tras tomar conocimiento, a través de la red social Instagram, de la publicación de una fotografía en la que se exhibía un arma de fuego.
Como resultado del procedimiento, se obtuvo resultado positivo, procediéndose al secuestro de un (01) revólver calibre .38 Special, tres (03) cartuchos calibre .38 y dos (02) cartuchos calibre 12/70.
Asimismo, fue detenido un joven de 18 años de edad, quien quedó supeditado a la causa por el supuesto delito de Tenencia Ilegal de Arma de Fuego. El operativo contó con el conocimiento de la Fiscal Natalí Conti.