Concordia: detuvieron a joven que exhibía arma en redes sociales

Se allanó una vivienda en Concordia y se detuvo a un joven de 18 años. Se secuestró un revolver calibre .38

Se allanó una vivienda en Concordia y se detuvo a un joven de 18 años. Se secuestró un revolver calibre .38

Se allanó una vivienda en Concordia y se detuvo a un joven de 18 años. Se secuestró un revolver calibre .38

El viernes, aproximadamente las 20.30 horas, personal de Comisaría Segunda de Concordia, dio cumplimiento a una orden de allanamiento en una vivienda ubicada en calle Nieves al 900.

La medida fue dispuesta en el marco de tareas investigativas iniciadas tras tomar conocimiento, a través de la red social Instagram, de la publicación de una fotografía en la que se exhibía un arma de fuego.

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Concordia arma

Como resultado del procedimiento, se obtuvo resultado positivo, procediéndose al secuestro de un (01) revólver calibre .38 Special, tres (03) cartuchos calibre .38 y dos (02) cartuchos calibre 12/70.

Asimismo, fue detenido un joven de 18 años de edad, quien quedó supeditado a la causa por el supuesto delito de Tenencia Ilegal de Arma de Fuego. El operativo contó con el conocimiento de la Fiscal Natalí Conti.