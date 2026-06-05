El Indio Solari, fanático de Boca y de Juan Román Riquelme

En varias entrevista el Indio Solari admitió su fanatismo por el Xeneize y admiración por Riquelme, máximo ídolo del Azul y Oro.

Luto a nivel nacional con el fallecimiento de Carlos Alberto Indio Solari . El ídolo popular se autodefinió fanático de Boca Juniors y devoto de Juan Román Riquelme, a quien conoció y con quien hasta compartió una tarde inolvidable en su residencia en Parque Leloir. Antes, el músico intentó ser futbolista profesional.

En su libro, "Recuerdos que mienten un poco" (Memorias en conversaciones con Marcelo Figueras), el Indio se describió como el futbolista que fue en aquellos años de juventud, repartidor de patadas como Eber Ludueña.

Lejos del verde césped, se proclamó como "bostero incondicional" y fanático de Riquelme, quien lo había invitado a su truncada despedida en la Bombonera, aunque, debido al bajo perfil que mantuvo el artista, no asistió a la misma.

"Román es alguien a quien quiero mucho. Me parece un tipo con códigos y a mí los códigos no me asustan, me gustan. Me ha venido a visitar y he pasado una tarde magnífica con él. Es un tipo inteligente y honesto”, declaró Solari en octubre de 2025 en una entrevista a El Canciller.

En distintas entrevistas, el artista confesó que sufría con los partidos del elenco Azul y Oro. Fueron pocas las veces que visitó La Bombonera porque su imagen popular lo llevaba a preservarse en la intimidad: "Soy bostero y miro todos los partidos por TV. No voy a la cancha, porque soy fóbico".