Uno Entre Rios | Ovación | Indio Solari

El Indio Solari, fanático de Boca y de Juan Román Riquelme

En varias entrevista el Indio Solari admitió su fanatismo por el Xeneize y admiración por Riquelme, máximo ídolo del Azul y Oro.

5 de junio 2026 · 12:47hs
El Indio Solari, fanático de Boca y de Juan Román Riquelme

Luto a nivel nacional con el fallecimiento de Carlos Alberto Indio Solari. El ídolo popular se autodefinió fanático de Boca Juniors y devoto de Juan Román Riquelme, a quien conoció y con quien hasta compartió una tarde inolvidable en su residencia en Parque Leloir. Antes, el músico intentó ser futbolista profesional.

El vínculo del Indio Solari con el fútbol

En su libro, "Recuerdos que mienten un poco" (Memorias en conversaciones con Marcelo Figueras), el Indio se describió como el futbolista que fue en aquellos años de juventud, repartidor de patadas como Eber Ludueña.

La cuenta oficial del Indio Solari difundió un comunicado en el que confirmó el fallecimiento y adelantó que habrá un homenaje público para sus seguidores

"La noticia más triste": tras la muerte del Indio Solari, el doloroso comunicado oficial

Máximo Kirchner llegó a la casa del Indio Solari tras conocerse su fallecimiento.

Máximo Kirchner llegó a la casa del Indio Solari tras conocerse su fallecimiento

Lejos del verde césped, se proclamó como "bostero incondicional" y fanático de Riquelme, quien lo había invitado a su truncada despedida en la Bombonera, aunque, debido al bajo perfil que mantuvo el artista, no asistió a la misma.

"Román es alguien a quien quiero mucho. Me parece un tipo con códigos y a mí los códigos no me asustan, me gustan. Me ha venido a visitar y he pasado una tarde magnífica con él. Es un tipo inteligente y honesto”, declaró Solari en octubre de 2025 en una entrevista a El Canciller.

Nota relacionada: El mensaje de despedida de Patronato al Indio Solari

En distintas entrevistas, el artista confesó que sufría con los partidos del elenco Azul y Oro. Fueron pocas las veces que visitó La Bombonera porque su imagen popular lo llevaba a preservarse en la intimidad: "Soy bostero y miro todos los partidos por TV. No voy a la cancha, porque soy fóbico".

Indio Solari Boca Riquelme
Noticias relacionadas
indio solari: no me parece bueno mantener entretenida a la gente mientras los poderosos les meten las manos en los bolsillos

Indio Solari: "No me parece bueno mantener entretenida a la gente mientras los poderosos les meten las manos en los bolsillos"

A través de las redes sociales el club Patronato brindó un emotivo homenaje al Indio Solari utilizando una frase de su obra.

El mensaje de despedida de Patronato al Indio Solari

skay beilinson despidio al indio solari con un emotivo mensaje: buen viaje, mi querido amigo

Skay Beilinson despidió al Indio Solari con un emotivo mensaje: "Buen viaje, mi querido amigo"

rogelio frigerio despidio al indio solari y destaco su huella en la historia del rock argentino

Rogelio Frigerio despidió al Indio Solari y destacó su huella en la historia del rock argentino

Ver comentarios

Lo último

La noticia más triste: tras la muerte del Indio Solari, el doloroso comunicado oficial

"La noticia más triste": tras la muerte del Indio Solari, el doloroso comunicado oficial

Proponen eximir de tasas municipales a trabajadores de Granja Tres Arroyos

Proponen eximir de tasas municipales a trabajadores de Granja Tres Arroyos

El Indio Solari, fanático de Boca y de Juan Román Riquelme

El Indio Solari, fanático de Boca y de Juan Román Riquelme

Ultimo Momento
La noticia más triste: tras la muerte del Indio Solari, el doloroso comunicado oficial

"La noticia más triste": tras la muerte del Indio Solari, el doloroso comunicado oficial

Proponen eximir de tasas municipales a trabajadores de Granja Tres Arroyos

Proponen eximir de tasas municipales a trabajadores de Granja Tres Arroyos

El Indio Solari, fanático de Boca y de Juan Román Riquelme

El Indio Solari, fanático de Boca y de Juan Román Riquelme

Máximo Kirchner llegó a la casa del Indio Solari tras conocerse su fallecimiento

Máximo Kirchner llegó a la casa del Indio Solari tras conocerse su fallecimiento

Los trasplantes de corazón en Argentina son récord

Los trasplantes de corazón en Argentina son récord

Policiales
Tras un fallo judicial, recuperan la sede del Club Comunicaciones de Paraná

Tras un fallo judicial, recuperan la sede del Club Comunicaciones de Paraná

Trata: encontraron a una joven que era buscada y detuvieron a su pareja

Trata: encontraron a una joven que era buscada y detuvieron a su pareja

San Benito: confirmaron la identidad del hombre asesinado

San Benito: confirmaron la identidad del hombre asesinado

La Justicia Federal de Paraná rechazó el pedido de prisión domiciliaria para Brandon Comas

La Justicia Federal de Paraná rechazó el pedido de prisión domiciliaria para Brandon Comas

Imputaron por tentativa de homicidio al hombre que hirió al jefe de la Comisaría de Herrera

Imputaron por tentativa de homicidio al hombre que hirió al jefe de la Comisaría de Herrera

Ovación
El Indio Solari, fanático de Boca y de Juan Román Riquelme

El Indio Solari, fanático de Boca y de Juan Román Riquelme

Deportivo Máquina y Atlético Neuquén avanzaron a semifinales de la Copa de Oro Norte

Deportivo Máquina y Atlético Neuquén avanzaron a semifinales de la Copa de Oro Norte

Capibaras XV juega ante Tarucas de visitante

Capibaras XV juega ante Tarucas de visitante

APB: Se definieron los cruces de playoffs

APB: Se definieron los cruces de playoffs

Quintana salió a mariconear, dijo Belloso, presidente de Rosario Central

"Quintana salió a mariconear", dijo Belloso, presidente de Rosario Central

La provincia
Proponen eximir de tasas municipales a trabajadores de Granja Tres Arroyos

Proponen eximir de tasas municipales a trabajadores de Granja Tres Arroyos

Rogelio Frigerio despidió al Indio Solari y destacó su huella en la historia del rock argentino

Rogelio Frigerio despidió al Indio Solari y destacó su huella en la historia del rock argentino

Indio Solari, ciudadano ilustre de Paraná

Indio Solari, ciudadano ilustre de Paraná

Rito sagrado en Gualeguaychú: 200.000 almas en la misa más grande en Entre Ríos

Rito sagrado en Gualeguaychú: 200.000 almas en la "misa" más grande en Entre Ríos

Vender ropa hoy: la lucha diaria de los comerciantes que buscan subsistir

Vender ropa hoy: la lucha diaria de los comerciantes que buscan subsistir

Dejanos tu comentario