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Rogelio Frigerio: "Festejando en Gualeguaychú los 216 años de la Revolución de Mayo"

Rogelio Frigerio celebra el 216° aniversario de la Revolución de Mayo en Gualeguaychú. Actos, Tedeum y paseo por la feria del Corsódromo

25 de mayo 2026 · 13:43hs
Rogelio Frigerio celebra el 216° aniversario de la Revolución de Mayo en Gualeguaychú. Actos

Rogelio Frigerio celebra el 216° aniversario de la Revolución de Mayo en Gualeguaychú. Actos, Tedeum y paseo por la feria del Corsódromo 

El gobernador Rogelio Frigerio celebra el 216° Aniversario de la Revolución de Mayo en Galeguaychú. "Festejando en Gualeguaychú los 216 años de la Revolución de Mayo. ¡Viva la Patria!" expresó en sus redes sociales.

En el video se lo puede ver recorriendo una feria, jugando al truco, saludando productores y comiendo empanadas.

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Los actos

La gran celebración por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo comenzó en Plaza San Martín con el izamiento de la bandera junto a abanderados de escuelas primarias y secundarias, acompañado por la interpretación del Himno Nacional Argentino a cargo de Gabriel Hernández.

Posteriormente, el gobernador Rogelio Frigerio y el intendente Mauricio Davico realizaron una ofrenda floral a los pies del monumento al General José de San Martín, Padre de la Patria, en homenaje a la gesta de Mayo y a los valores que dieron origen al primer gobierno patrio.

Finalizado el acto en la plaza, las autoridades y los presentes se trasladaron a la Catedral San José para participar del tradicional Tedeum en el que participaron el gobernador Frigerio; el intendente Mauricio Davico; la viceintendenta Julieta Carrazza; legisladores, funcionarios provinciales y municipales, autoridades eclesiásticas, representantes de las fuerzas armadas y de seguridad, instituciones educativas, docentes y vecinos.

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Las actividades siguieron en el Corsódromo con un desfile, pulperías con toda la gastronomía tradicional criolla y números artísticos.

Rogelio Frigerio Gualeguaychú 25 de mayo
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