El gobernador Rogelio Frigerio celebra el 216° Aniversario de la Revolución de Mayo en Galeguaychú. "Festejando en Gualeguaychú los 216 años de la Revolución de Mayo. ¡Viva la Patria!" expresó en sus redes sociales.
Rogelio Frigerio: "Festejando en Gualeguaychú los 216 años de la Revolución de Mayo"
Rogelio Frigerio celebra el 216° aniversario de la Revolución de Mayo en Gualeguaychú. Actos, Tedeum y paseo por la feria del Corsódromo
En el video se lo puede ver recorriendo una feria, jugando al truco, saludando productores y comiendo empanadas.
Los actos
La gran celebración por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo comenzó en Plaza San Martín con el izamiento de la bandera junto a abanderados de escuelas primarias y secundarias, acompañado por la interpretación del Himno Nacional Argentino a cargo de Gabriel Hernández.
Posteriormente, el gobernador Rogelio Frigerio y el intendente Mauricio Davico realizaron una ofrenda floral a los pies del monumento al General José de San Martín, Padre de la Patria, en homenaje a la gesta de Mayo y a los valores que dieron origen al primer gobierno patrio.
Finalizado el acto en la plaza, las autoridades y los presentes se trasladaron a la Catedral San José para participar del tradicional Tedeum en el que participaron el gobernador Frigerio; el intendente Mauricio Davico; la viceintendenta Julieta Carrazza; legisladores, funcionarios provinciales y municipales, autoridades eclesiásticas, representantes de las fuerzas armadas y de seguridad, instituciones educativas, docentes y vecinos.
Las actividades siguieron en el Corsódromo con un desfile, pulperías con toda la gastronomía tradicional criolla y números artísticos.