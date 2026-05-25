Uno Entre Rios | Ovación | Copa Libertadores

Copa Libertadores: con Ander Herrera, el once que probó Úbeda para el duelo ante Universidad Católica

El español se metió dentro del equipo en la práctica de este lunes en La Bombonera y se perfila para ir de arranque el próximo jueves por Copa Libertadores.

25 de mayo 2026 · 19:09hs
Copa Libertadores: con Ander Herrera

Copa Libertadores: con Ander Herrera, el once que probó Úbeda para el duelo ante Universidad Católica

Este lunes por la mañana, Boca realizó una práctica de fútbol en La Bombonera y Claudio Úbeda paró un once de cara al partido del próximo jueves a las 21.30 ante Universidad Católica por la última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Además de los dos cambios obligados por la sanción a Ayrton Costa y el desgarro de Miguel Merentiel, el entrenador incluyó a Ander Herrera en lugar de Tomás Belmonte.

Universidad Católica ganó con los goles del entrerriano Zampedri.

Universidad Católica venció a Barcelona (E), es líder y complicó a Boca

Sebastián Villa, siempre determinante en Independiente Rivadavia.

Independiente Rivadavia goleó en Venezuela y sueña con ser el mejor de la fase inicial

El plantel de Boca comenzó la práctica a las 11 de la mañana en el estadio que albergará el duelo ante Universidad Católica, que tiene tintes de "final" ya que al Xeneize solo le vale ganar si quiere seguir con vida en la Copa Libertadores.

Úbeda dispuso un once con tres variantes con respecto al que igualó 1 a 1 frente a Cruzeiro el martes pasado. Marco Pellegrino ocupó la parte izquierda de la zaga en lugar de Ayrton Costa, que alcanzó las tres amarillas ante el conjunto brasileño; Exequiel Zeballos ingresó por el desgarrado Miguel Merentiel -al que igualmente esperarán hasta último momento-; y Ander Herrera se metió en lugar de Tomás Belmonte.

Copa Libertadores: con Ander Herrera, el once que probó Úbeda

Boca herrera titular 1
Copa Libertadores: con Ander Herrera, el once que probó Úbeda para el duelo ante Universidad Católica

Copa Libertadores: con Ander Herrera, el once que probó Úbeda para el duelo ante Universidad Católica

El ingreso del español fue el único cambio de índole táctico que realizó el Sifón en el ensayo de este lunes. Más allá de que pierde presencia en el área rival, algo que caracteriza al ex-Lanús y que se vio el otro día cuando le tocó jugar en lugar de Santiago Ascacíbar, el DT apela a la experiencia y jerarquía del surgido de las inferiores del Real Zaragoza, características que pueden ser decisivas para un partido de esta índole.

A Boca todavía le quedan dos entrenamientos antes del encuentro, en los que Úbeda terminará de delinear el once que saldrá a la cancha el próximo jueves. Consciente de la importancia del partido, el entrenador, que podría dirigir su último encuentro ya que su contrato vence el 30 de junio, volverá a la doble concentración, metodología que ya utilizó, por ejemplo, en la previa del Superclásico frente a River. La idea es que los convocados queden aislados martes y miércoles, con el objetivo reforzar el foco competitivo, fortalecer la cohesión del grupo y preparar con mayor detalle un partido crucial.

El once que probó Úbeda en el entrenamiento de este lunes

Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Ander Herrera, Tomás Aranda; Exequiel Zeballos y Milton Giménez.

Copa Libertadores Ander Herrera Claudio Úbeda Universidad
Noticias relacionadas
Independiente Rivadavia atraviesa el mejor momento de su historia.

Independiente Rivadavia tendrá una visita a Venezuela para cumplir con el calendario

Lanús jugó en Ecuador ante la Liga.

Lanús perdió con Liga de Quito y quedó eliminado de la Copa Libertadores

Estudiantes jugó en Brasil.

Estudiantes perdió con el Flamengo en Brasil y comprometió su pase a octavos

Platense perdió local.

Platense cayó ante Santa Fe y se le escapó la clasificación anticipada

Ver comentarios

Lo último

LPF: Oro Verde goleó y es puntero del Torneo Oficial

LPF: Oro Verde goleó y es puntero del Torneo Oficial

El posteo de Lautaro Rivero tras las críticas por el penal cometido ante Belgrano

El posteo de Lautaro Rivero tras las críticas por el penal cometido ante Belgrano

Roland Garros 2026: triunfos de Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli y Francisco Cerúndolo

Roland Garros 2026: triunfos de Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli y Francisco Cerúndolo

Ultimo Momento
LPF: Oro Verde goleó y es puntero del Torneo Oficial

LPF: Oro Verde goleó y es puntero del Torneo Oficial

El posteo de Lautaro Rivero tras las críticas por el penal cometido ante Belgrano

El posteo de Lautaro Rivero tras las críticas por el penal cometido ante Belgrano

Roland Garros 2026: triunfos de Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli y Francisco Cerúndolo

Roland Garros 2026: triunfos de Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli y Francisco Cerúndolo

Copa Libertadores: con Ander Herrera, el once que probó Úbeda para el duelo ante Universidad Católica

Copa Libertadores: con Ander Herrera, el once que probó Úbeda para el duelo ante Universidad Católica

Valentino Ferrier vende pastas para poder recuadar fondos y representar al país

Valentino Ferrier vende pastas para poder recuadar fondos y representar al país

Policiales
Ubajay: perdió el control del auto e impactó contra un árbol y columna de energía

Ubajay: perdió el control del auto e impactó contra un árbol y columna de energía

Paraná: un hombre sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo y lucha por su vida 

Paraná: un hombre sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo y lucha por su vida 

Ruta 18: chocaron dos vehículos de frente y un hombre debió ser hospitalizado

Ruta 18: chocaron dos vehículos de frente y un hombre debió ser hospitalizado

Detuvieron a un sospechoso por el incendio de un patrullero en San José

Detuvieron a un sospechoso por el incendio de un patrullero en San José

San Salvador: un auto volcó en la ruta 18 y una mujer resultó con lesiones leves

San Salvador: un auto volcó en la ruta 18 y una mujer resultó con lesiones leves

Ovación
LPF: Oro Verde goleó y es puntero del Torneo Oficial

LPF: Oro Verde goleó y es puntero del Torneo Oficial

El posteo de Lautaro Rivero tras las críticas por el penal cometido ante Belgrano

El posteo de Lautaro Rivero tras las críticas por el penal cometido ante Belgrano

Roland Garros 2026: triunfos de Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli y Francisco Cerúndolo

Roland Garros 2026: triunfos de Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli y Francisco Cerúndolo

Copa Libertadores: con Ander Herrera, el once que probó Úbeda para el duelo ante Universidad Católica

Copa Libertadores: con Ander Herrera, el once que probó Úbeda para el duelo ante Universidad Católica

Valentino Ferrier vende pastas para poder recuadar fondos y representar al país

Valentino Ferrier vende pastas para poder recuadar fondos y representar al país

La provincia
La Policía de Entre Ríos capacitó a su personal en investigación de incendios

La Policía de Entre Ríos capacitó a su personal en investigación de incendios

David Cáceres encabezó el acto por el 25 de Mayo: Queremos un país justo y soberano

David Cáceres encabezó el acto por el 25 de Mayo: "Queremos un país justo y soberano"

Monóxido de carbono: Entre Ríos entre las provincias con más aumento de casos

Monóxido de carbono: Entre Ríos entre las provincias con más aumento de casos

Rogelio Frigerio: Festejando en Gualeguaychú los 216 años de la Revolución de Mayo

Rogelio Frigerio: "Festejando en Gualeguaychú los 216 años de la Revolución de Mayo"

Alicia Aluani encabezó en Diamante el acto por el 25 de Mayo: La patria se construye todos los días

Alicia Aluani encabezó en Diamante el acto por el 25 de Mayo: "La patria se construye todos los días"

Dejanos tu comentario