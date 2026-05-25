El español se metió dentro del equipo en la práctica de este lunes en La Bombonera y se perfila para ir de arranque el próximo jueves por Copa Libertadores.

Este lunes por la mañana, Boca realizó una práctica de fútbol en La Bombonera y Claudio Úbeda paró un once de cara al partido del próximo jueves a las 21.30 ante Universidad Católica por la última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Además de los dos cambios obligados por la sanción a Ayrton Costa y el desgarro de Miguel Merentiel, el entrenador incluyó a Ander Herrera en lugar de Tomás Belmonte.

El plantel de Boca comenzó la práctica a las 11 de la mañana en el estadio que albergará el duelo ante Universidad Católica, que tiene tintes de "final" ya que al Xeneize solo le vale ganar si quiere seguir con vida en la Copa Libertadores.

Úbeda dispuso un once con tres variantes con respecto al que igualó 1 a 1 frente a Cruzeiro el martes pasado. Marco Pellegrino ocupó la parte izquierda de la zaga en lugar de Ayrton Costa, que alcanzó las tres amarillas ante el conjunto brasileño; Exequiel Zeballos ingresó por el desgarrado Miguel Merentiel -al que igualmente esperarán hasta último momento-; y Ander Herrera se metió en lugar de Tomás Belmonte.

Copa Libertadores: con Ander Herrera, el once que probó Úbeda

Boca herrera titular 1 Copa Libertadores: con Ander Herrera, el once que probó Úbeda para el duelo ante Universidad Católica

El ingreso del español fue el único cambio de índole táctico que realizó el Sifón en el ensayo de este lunes. Más allá de que pierde presencia en el área rival, algo que caracteriza al ex-Lanús y que se vio el otro día cuando le tocó jugar en lugar de Santiago Ascacíbar, el DT apela a la experiencia y jerarquía del surgido de las inferiores del Real Zaragoza, características que pueden ser decisivas para un partido de esta índole.

A Boca todavía le quedan dos entrenamientos antes del encuentro, en los que Úbeda terminará de delinear el once que saldrá a la cancha el próximo jueves. Consciente de la importancia del partido, el entrenador, que podría dirigir su último encuentro ya que su contrato vence el 30 de junio, volverá a la doble concentración, metodología que ya utilizó, por ejemplo, en la previa del Superclásico frente a River. La idea es que los convocados queden aislados martes y miércoles, con el objetivo reforzar el foco competitivo, fortalecer la cohesión del grupo y preparar con mayor detalle un partido crucial.

El once que probó Úbeda en el entrenamiento de este lunes

Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Ander Herrera, Tomás Aranda; Exequiel Zeballos y Milton Giménez.