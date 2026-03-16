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Nogoyá: un adolescente llevó un arma a la escuela y activaron el protocolo de seguridad

Un menor de 15 años llevó un arma al colegio San Miguel de Nogoyá, generando intervención policial y judicial.

16 de marzo 2026 · 12:46hs
Nogoyá: un adolescente llevó un arma a la escuela y activaron el protocolo de seguridad

Una situación alarmante se registró este lunes en la ciudad de Nogoyá, cuando un estudiante menor de 15 años asistió a clases en el colegio San Miguel llevando un arma.

El hecho generó preocupación dentro de la comunidad educativa y motivó la rápida intervención de las autoridades. De inmediato se activaron los protocolos de seguridad y en el establecimiento trabajaron efectivos policiales junto a autoridades judiciales para esclarecer lo sucedido.

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Según trascendió, el menor que llevó el arma es hijo de un integrante de la policía. Intervino el fiscal Fernando Martínez y funcionarios del Copnaf.

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Alarma en la escuela

De acuerdo con la información preliminar, la situación fue advertida dentro de la institución, lo que permitió dar aviso rápidamente y poner en marcha las medidas preventivas correspondientes.

Mientras tanto, se llevan adelante distintas diligencias para determinar de qué tipo de arma se trata y cómo el menor logró acceder a ella antes de llegar al establecimiento educativo.

El caso mantiene en alerta a la comunidad y se espera que en las próximas horas las autoridades brinden detalles oficiales sobre el avance de la investigación.

Nogoyá Escuela Seguridad
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