La vicegobernadora Alicia Aluani encabezó en Diamante el acto por el 25 de Mayo y destacó la unidad, el diálogo y el compromiso ciudadano.

Alicia Aluani encabezó en Diamante el acto por el 25 de Mayo: "La patria se construye todos los días".

La vicegobernadora de la provincia, Alicia Aluani, encabezó el Tedeum y el acto oficial correspondiente al 216º aniversario de la Revolución de Mayo , que tuvo lugar este lunes en localidad de Diamante.

La vicegobernadora de la provincia, Alicia Aluani, estuvo presente este lunes en la ciudad de Diamante donde encabezó junto al intendente Ezio Gieco el Tedeum y el acto conmemorativo por el 216º aniversario de la Revolución de Mayo celebrado en el Predio Martín Fierro de la ciudad de Diamante.

Con un llamado a la unidad, Alicia Aluani presidió la celebración patria en Diamante

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Allí también estuvieron presentes el senador departamental, Gustavo Vergara; los diputados provinciales, Lénico Aranda y Silvina Deccó; el secretario de Industria de la Provincia, Catriel Tonutti, y la vicepresidente Municipal, Sandra Morán; el secretario y la secretaria coordinadora de la Honorable Cámara de Senadores, Sergio Avero y Julieta Sosa.

La jornada conmemorativa dio inicio con el tradicional Tedeum a cargo del Padre Claudio Masutti, sacerdote y párroco de las iglesias San Cipriano y San Francisco Javier de la localidad. En la continuidad de la celebración, se llevó a cabo el acto conmemorativo donde la vicegobernadora Aluani brindó unas palabras a los presentes.

En su discurso, la vicegobernadora Aluani destacó el valor histórico y simbólico de la Revolución de Mayo como "una decisión colectiva" impulsada por hombres y mujeres que se animaron a pensar un destino diferente para el país. En ese marco, sostuvo que la fecha patria invita a reflexionar no sólo sobre el pasado, sino también sobre el presente y el compromiso ciudadano. "La patria se construye todos los días", afirmó.

Además, Aluani remarcó que los protagonistas de Mayo "tenían diferencias, debates intensos y miradas distintas sobre el país que soñaban", aunque señaló que existía una convicción común: la necesidad de unirse para conquistar la libertad y construir un futuro compartido. Asimismo, consideró que, más de dos siglos después, aquella gesta continúa interpelando a la sociedad argentina y llamó a recuperar valores como "la responsabilidad frente a la palabra dada, el respeto por el otro, la capacidad de diálogo y el compromiso con el bien común".

Finalmente, la vicegobernadora reflexionó sobre los desafíos actuales y expresó que "las grandes transformaciones nunca son obra de una sola persona", sino que nacen cuando una comunidad decide involucrarse y participar. También señaló que celebrar el 25 de Mayo implica preguntarse "qué hacemos hoy con ese legado" y cuánto está dispuesta a aportar cada persona para construir "una nación más humana, más solidaria y más digna de los sueños que hicieron posible la Revolución de Mayo".

Estuvieron también presentes en la celebración concejales locales, otras autoridades provinciales, departamentales, municipales, de Seguridad, escolares, eclesiásticas, civiles, instituciones, abanderados y escoltas de Establecimientos Educativos e Instituciones, alumnos de 5º Año de los Niveles Primarios y Secundarios, agrupaciones tradicionalistas y vecinos de la localidad.