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La Policía de Entre Ríos capacitó a su personal en investigación de incendios

La Policía de Entre Ríos realizó la ceremonia de clausura y entrega de diplomas del curso básico de investigación de incendios.

25 de mayo 2026 · 18:14hs
La Policía de Entre Ríos capacitó a su personal en investigación de incendios.

La Policía de Entre Ríos capacitó a su personal en investigación de incendios.

La Policía de Entre Ríos llevó a cabo la ceremonia de clausura y entrega de diplomas del curso básico de investigación de incendios. Fue una instancia de formación intensiva de cinco jornadas orientada a fortalecer las capacidades técnicas y científicas del personal ante siniestros.

LEER MÁS: Capacitaron a personal provincial sobre incendios forestales

La capacitación para la Policía de Entre Ríos

El acto académico estuvo presidido por el jefe de la fuerza, Claudio Omar González, quien estuvo acompañado por el subjefe, Juan Marcelo Claucich, y autoridades de las áreas de Operaciones y de la División Bomberos Zapadores.

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La capacitación teórico-práctica se dictó a lo largo de una semana y estuvo destinada a siete efectivos pertenecientes a las jefaturas departamentales de Concordia, Uruguay, Tala y Villaguay.

El programa de estudios contempló contenidos críticos como la introducción a la investigación de siniestros, la química y el comportamiento del fuego, y la interpretación de evidencia en el terreno. La actividad concluyó con ejercicios de campo en escenas simuladas coordinados por los subcomisarios Luis Araos y Cristian Rudel, junto al oficial principal Martín Maslein.

Al cierre de la jornada el oficial subinspector Joel Cerrudo dirigió una palabras en representación de los graduados y recibió su distinción junto a los suboficiales y agentes de apellidos Ramírez, Ibáñez, Velázquez, Benítez, Niz y González. Además, se realizó la proyección de un video con los momentos destacados del entrenamiento.

Desde la institución policial celebraron el éxito de la convocatoria y destacaron el valor de estas herramientas, remarcando el compromiso, la vocación y el esfuerzo de los funcionarios para especializarse en un área tan sensible y esencial para la seguridad pública entrerriana.

Policía de Entre Ríos personal Investigación Incendios
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