La Policía de Entre Ríos llevó a cabo la ceremonia de clausura y entrega de diplomas del curso básico de investigación de incendios. Fue una instancia de formación intensiva de cinco jornadas orientada a fortalecer las capacidades técnicas y científicas del personal ante siniestros.
La Policía de Entre Ríos capacitó a su personal en investigación de incendios
La Policía de Entre Ríos realizó la ceremonia de clausura y entrega de diplomas del curso básico de investigación de incendios.
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La capacitación para la Policía de Entre Ríos
El acto académico estuvo presidido por el jefe de la fuerza, Claudio Omar González, quien estuvo acompañado por el subjefe, Juan Marcelo Claucich, y autoridades de las áreas de Operaciones y de la División Bomberos Zapadores.
La capacitación teórico-práctica se dictó a lo largo de una semana y estuvo destinada a siete efectivos pertenecientes a las jefaturas departamentales de Concordia, Uruguay, Tala y Villaguay.
El programa de estudios contempló contenidos críticos como la introducción a la investigación de siniestros, la química y el comportamiento del fuego, y la interpretación de evidencia en el terreno. La actividad concluyó con ejercicios de campo en escenas simuladas coordinados por los subcomisarios Luis Araos y Cristian Rudel, junto al oficial principal Martín Maslein.
Al cierre de la jornada el oficial subinspector Joel Cerrudo dirigió una palabras en representación de los graduados y recibió su distinción junto a los suboficiales y agentes de apellidos Ramírez, Ibáñez, Velázquez, Benítez, Niz y González. Además, se realizó la proyección de un video con los momentos destacados del entrenamiento.
Desde la institución policial celebraron el éxito de la convocatoria y destacaron el valor de estas herramientas, remarcando el compromiso, la vocación y el esfuerzo de los funcionarios para especializarse en un área tan sensible y esencial para la seguridad pública entrerriana.