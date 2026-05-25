Monóxido de carbono: Entre Ríos entre las provincias con más aumento de casos.

El BEN alertó por intoxicaciones con monóxido de carbono: Entre Ríos registró 17 casos en 2026 y figura entre las provincias con más aumentos del país.

El Ministerio de Salud de la Nación alertó sobre un incremento sostenido de las intoxicaciones por monóxido de carbono en Argentina y advirtió que Entre Ríos se encuentra entre las provincias con mayor aumento de casos durante 2026 , según surge del último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN 808).

El informe oficial señala que entre la semana epidemiológica 1 y la 17 de este año se notificaron 263 casos confirmados y nueve fallecimientos vinculados a este tipo de intoxicación en todo el país.

Monóxido de carbono: ya se notificaron 17 casos en Entre Ríos durante 2026

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Los datos muestran que Entre Ríos registró 17 casos en lo que va de 2026 y presenta un índice epidémico acumulado que supera más de tres veces los valores esperados para esta época del año. La provincia integra el grupo de jurisdicciones donde se detectó el mayor crecimiento de casos junto con Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Mendoza. En el mismo período, Buenos Aires notificó 71 casos, CABA 23 y Mendoza 56. Los datos muestran que Entre Ríos registró 17 casos en lo que va de 2026 y presenta un índice epidémico acumulado que supera más de tres veces los valores esperados para esta época del año. La provincia integra el grupo de jurisdicciones donde se detectó el mayor crecimiento de casos junto con Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Mendoza. En el mismo período, Buenos Aires notificó 71 casos, CABA 23 y Mendoza 56.

El boletín epidemiológico remarca que entre enero de 2025 y abril de 2026 se notificaron 2.281 casos de intoxicación por monóxido de carbono en Argentina. De ese total, el 42% correspondió a la región Centro, integrada por Buenos Aires, CABA, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, mientras que el 29% se concentró en la región Sur. En menor proporción se ubicaron Cuyo, NOA y NEA.

El informe también advierte que durante los últimos meses los casos comenzaron a concentrarse especialmente en las regiones Sur y Cuyo, aunque la región Centro continúa siendo la que mayor cantidad de intoxicaciones acumula a nivel nacional. Según el análisis epidemiológico, los casos registrados durante 2026 se ubicaron levemente por encima del umbral esperado hasta la cuatrisemana 9-12, aunque luego descendieron a zona de seguridad, algo que podría estar relacionado con demoras en la notificación.

Las intoxicaciones por monóxido de carbono suelen incrementarse durante el otoño y el invierno debido al mayor uso de artefactos de calefacción y a la falta de ventilación adecuada en ambientes cerrados. El monóxido de carbono es un gas altamente tóxico, incoloro, inodoro e insípido, por lo que no puede detectarse sin dispositivos específicos. Se genera por la combustión incompleta de gas natural, leña, carbón, kerosene o nafta.

Entre las principales fuentes de exposición notificadas este año aparecen las estufas a gas, que representaron el 26% de los casos con información registrada, seguidas por cocinas, anafes y hornos con el 20%, además de incendios y otros sistemas de calefacción defectuosos. El documento también advierte sobre el riesgo asociado al uso de braseros, salamandras, calefones en mal estado y motores funcionando en lugares cerrados o semicerrados.

En cuanto a la distribución por edad, el grupo más afectado fue el de niños de entre 0 y 9 años, con 44 casos registrados. Sin embargo, la tasa de incidencia más alta se observó en personas de 80 años o más, consideradas uno de los grupos de mayor riesgo. El 56% de los casos correspondió a mujeres y el 44% a varones. Además, el 64% de las intoxicaciones se concentró en personas de entre 0 y 39 años.

Los especialistas recuerdan que los síntomas suelen confundirse con cuadros gripales o malestares generales. Entre los principales signos de intoxicación aparecen dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, somnolencia, debilidad muscular y dificultad respiratoria. En casos severos puede provocar convulsiones, arritmias cardíacas, daño neurológico irreversible e incluso la muerte.

Ante este escenario, el Ministerio de Salud y el Enargas reiteraron una serie de recomendaciones preventivas. Entre ellas, realizar controles anuales de los artefactos a gas por gasistas matriculados, mantener ventilación permanente en los ambientes, verificar que la llama sea siempre azul, no utilizar hornallas ni hornos para calefaccionar y evitar dormir con braseros encendidos. También recordaron que está prohibida la instalación de calefones o termotanques a gas en baños y dormitorios.

Las autoridades sanitarias indicaron además que, ante síntomas compatibles con intoxicación por monóxido de carbono, se debe ventilar inmediatamente el ambiente, retirar a la persona afectada hacia un espacio abierto y acudir rápidamente a un centro de salud. El tratamiento incluye administración urgente de oxígeno y, en casos graves, terapia hiperbárica.

El Boletín Epidemiológico Nacional concluye que el aumento sostenido de casos en Argentina demuestra la necesidad de fortalecer las campañas de prevención y vigilancia sanitaria, especialmente en los meses de bajas temperaturas. También destaca que la mejora en el sistema de vigilancia permitió ampliar la detección y el registro de casos, favoreciendo una respuesta más rápida de los equipos de salud.