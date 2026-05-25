Valentino Ferrier vende pastas para poder recuadar fondos y representar al país

El representante entrerriano clasificó a los Olympic Hopes 2026 de canotaje y necesita recaudar fondos para costear los pasajes aéreos.

El esfuerzo, la dedicación y los resultados deportivos ya le permitieron alcanzar una meta importante. Ahora, el desafío para Valentino Ferrier es otro: reunir los fondos necesarios para representar a Argentina en una de las competencias juveniles más importantes del mundo del canotaje.

El joven palista logró la clasificación para los Olympic Hopes 2026, certamen que se disputará del 17 al 20 de septiembre en Bratislava, Eslovaquia, y que reúne a las principales promesas internacionales de la disciplina. Sin embargo, para concretar el viaje necesita reunir aproximadamente 2.600 dólares destinados a los pasajes aéreos, un gasto que debe afrontar de manera particular junto a su familia.

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Ante esta situación, Valentino comenzó una campaña solidaria que incluye la búsqueda de sponsors y distintas actividades para recaudar fondos. Una de ellas es una venta de sorrentinos de verdura y de jamón y queso que se realizará el sábado.

Las cajas contienen dos docenas y tienen un valor de 15.000 pesos. Quienes deseen colaborar podrán retirarlas en Laprida 1237. Además, el deportista puso a disposición el alias valentino.ferrier para recibir aportes económicos de personas, empresas o instituciones interesadas en acompañar su proyecto deportivo.

Una clasificación conseguida a fuerza de resultados

En diálogo con Diario Río Uruguay, Ferrier explicó que este año compite en la categoría Sub 17 y que la clasificación fue el resultado de un largo proceso de selección.

"El año pasado corrí como Sub 16 en República Checa. Este año tuvimos dos selectivos, uno fue en marzo y el otro hace poco, en mayo. El objetivo era quedar entre los mejores de la categoría 2009 y finalmente quedé seleccionado", comentó con satisfacción.

La convocatoria al Olympic Hopes representa un nuevo paso en la carrera deportiva del joven entrerriano, que ya tuvo la posibilidad de competir en el exterior y sumar experiencia internacional. Ahora, tras superar las evaluaciones nacionales, volverá a vestir los colores argentinos en una competencia de máximo nivel juvenil.

El desafío de financiar el viaje

Más allá de la alegría por la clasificación, la realidad económica obliga a los deportistas y sus familias a realizar un gran esfuerzo para concretar la participación.

"Como está difícil la situación del país, tenemos que autofinanciarnos el viaje todos los que clasificamos. Yo estoy entre los siete seleccionados y antes del 31 de mayo tengo que pagar los vuelos. Por eso estoy haciendo una venta de sorrentinos y también buscando sponsors, como hice el año pasado", explicó el joven deportista.

La necesidad de reunir el dinero en un plazo corto agrega presión a la campaña solidaria. El costo de los pasajes internacionales representa la mayor parte del presupuesto y debe ser cubierto antes de finalizar el mes para asegurar la participación en la competencia europea.

"Todos los que me puedan ayudar serán bienvenidos", expresó Ferrier, apelando al acompañamiento de la comunidad y del sector privado para poder concretar el viaje.

Una vidriera para las futuras figuras olímpicas

Los Olympic Hopes son considerados uno de los eventos más importantes para las categorías formativas del canotaje mundial. Cada edición reúne a cientos de jóvenes deportistas provenientes de distintos continentes, muchos de los cuales terminan integrando seleccionados mayores y participando posteriormente en campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos.

La clasificación al certamen se obtiene a través de selectivos nacionales, donde los mejores exponentes de cada categoría consiguen el derecho de representar a sus países. En el caso de Ferrier, su rendimiento durante las pruebas desarrolladas este año le permitió ganarse un lugar entre los representantes argentinos.

Para el joven palista, la posibilidad de competir en Bratislava no solo implica medirse con los mejores del mundo de su edad, sino también continuar su crecimiento deportivo y sumar experiencia internacional en un escenario de primer nivel.

Cómo colaborar

Mientras continúa con los entrenamientos y la preparación para el gran desafío europeo, Valentino y su familia intensifican las acciones para reunir los fondos necesarios.

Para racaudar fondos

Los interesados pueden colaborar adquiriendo las cajas de sorrentinos que se entregarán en Laprida 1237 o realizando un aporte económico al alias valentino.ferrier.