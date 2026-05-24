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Con el frío instalado, en Concordia buscan tender puentes solidarios

La Red de Lidia Martínez en Concordia se anticipó al invierno para asistir a familias de bajos recursos. “El frío no espera”, describió.

24 de mayo 2026 · 08:41hs
Buscan tender lazos solidarios con personas de escasos recursos.

Buscan tender lazos solidarios con personas de escasos recursos.

Con la anticipada llegada de las bajas temperaturas en la provincia las personas más vulnerables en Concordia sufren a esta altura del año y desde varias organizaciones sociales se activaron para brindarle su solidaridad.

perchero solidario
Solidaridad en Concordia.

Solidaridad en Concordia.

Una de las ONG que trabajan en silencio es la de Lidia Martínez, quien siempre está al servicio de los que menos tienen, como el almuerzo que organizó en la víspera de Navidad para más de 250 personas.

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Esta vez la voluntaria decidió iniciar la campaña solidaria de invierno. La iniciativa busca recolectar camperas, frazadas y calzado para asistir a familias y personas en situación de vulnerabilidad ante el descenso de las temperaturas.

Con el invierno ya instalado y las temperaturas en baja, Martínez puso en marcha la campaña solidaria “El frío no espera. Abriguemos corazones”, una convocatoria abierta a toda la comunidad para recolectar abrigo y elementos básicos destinados a quienes atraviesan la temporada sin los recursos necesarios.

“Hace mucho tiempo que hago esto, como campañas escolares en febrero, campañas por el Día del Niño en agosto, organizo un almuerzo navideño que este año llegaremos a los 15 años en el merendero de Capilla Stella Maris”, resumió Lidia.

“Ahora se vino el frío con todo y decidimos realizar una nueva campaña por el frío. Este año se ha intensificado, debido al frío y a las necesidades que cada vez hay más gente que necesita” graficó a UNO.

La campaña, impulsada desde La Red de Lidia, busca generar una red de contención inmediata para familias, adultos mayores y personas en situación de calle que no cuentan con ropa adecuada ni elementos para abrigarse.

“Pensamos extenderla porque la gente se sumó con todo. Yo no trabajo para ningún organismo, trabajo para llenar mi corazón, con mi familia y amigos. Soy ama de casa y las donaciones las recibo únicamente en mi domicilio porque selección, arreglo y entregamos a diferentes lugares dependiendo de las necesidades. Llevamos a merenderos, familias, inclusive en dos o tres noches en la semana salimos a recorrer a la gente que vive en situación de calle. Buscamos descentralizar porque sino se centraliza en un solo lugar y no se expande”, comentó.

Los elementos pedidos ante la llegada del frío

Desde la organización detallaron que los elementos más requeridos en este momento son: camperas y ropa de invierno para todas las edades, frazadas y mantas, calzado en buen estado.

También expresaron que se reciben prendas nuevas y usadas, siempre que estén limpias y en condiciones de uso. La prioridad es que lleguen a las personas antes de que se intensifiquen las heladas propias de julio y agosto.

“La gente está colaborando porque al depender de la comunidad solamente, uno apela a los medios de comunicación para que sea un puente. Lo lindo de la solidaridad es que uno va cosechando nuevas personas solidarias”, enfatizó.

“Invito a la comunidad a colaborar con quienes más lo necesitan. Cada abrigo, cada manta, hace la diferencia cuando el frío aprieta”, expresó Martínez en el mensaje de difusión de la iniciativa.

La Red de Lidia no es nueva en este tipo de acciones. Desde hace tiempo viene articulando campañas solidarias en Concordia, enfocadas en alimentación, abrigo y acompañamiento a sectores vulnerables. En esta oportunidad, el foco está puesto en responder rápido a la necesidad que genera el frío.

La iniciativa se suma a otros gestos solidarios que suelen multiplicarse en la ciudad durante el invierno, pero desde la organización insisten en que la demanda es alta y la respuesta debe ser inmediata.

Por último, para coordinar la entrega de donaciones, los vecinos pueden comunicarse directamente con Lidia Martínez al celular (0345) 156-263126.También está habilitado el contacto por redes sociales: en Instagram a través de @lidiaman_ y en Facebook como Lidia B. Martínez.

Desde La Red de Lidia pidieron además que quienes no puedan donar materiales, colaboren difundiendo la campaña para ampliar su alcance. “Sumate, tu abrazo es un abrigo. ¡Difundí!”, es el mensaje con el que cierran la convocatoria.

Concordia frío Invierno
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