Alivio en la Selección Argentina: Lionel Messi no tendría una lesión muscular

Lionel Messi sufrió un dolor en el posterior de su pierna izquierda, pero no sería una lesión de gravedad.

El momento en que Lionel Messi se retiraba del campo de juego en el partido entre Inter Miami y Philadelphia Union.

Los estudios a Lionel Messi trajeron alivio, a poco del inicio del Mundial 2026. Según se supo, su molestia física no es por una lesión de gravedad y el cuerpo técnico de la Selección Argentina espera que el lunes 1° de junio se sume a los entrenamientos en Estados Unidos.

El astro rosarino encendió las alarmas en el duelo de Inter Miami frente a Philadelphia Union (un infartante triunfo por 6-4), este domingo. A los 28 minutos del segundo tiempo, pidió el cambio por un dolor en el posterior de su pierna izquierda y se marchó directo al vestuario del Nu Stadium.

"Realmente está fatigado en ese sentido. Es la fatiga, estaba cansado, el campo estaba pesado. Ante la duda, uno lo que siempre hace es que no arriesgue", explicó Ángel Guillermo Hoyos, técnico de las Garzas.

Este lunes, el astro rosarino se sometió a estudios y demostraron que la molestia no es de gravedad. El primer diagnóstico llevó tranquilidad a todos en la Selección Argentina, a 17 días del inicio de la Copa del Mundo.

Un grupo de jugadores la Albiceleste se entrenará esta semana en el predio de Ezeiza, antes de viajar el domingo 31 de mayo. De no mediar imprevistos, la Pulga (que se prepara para su sexta Copa del Mundo) se sumará a los entrenamientos con sus compañeros de la Albiceleste, ya en Estados Unidos, el lunes 1° de junio.

La Selección Argentina pule detalles

La Selección Argentina disputará dos amistosos antes del Mundial 2026. Primero se medirá con Honduras el 6 de junio en el estadio Kyle Field, en Texas. El segundo, frente a Islandia, el 9 de junio en el Jordan Hare Stadium de Auburn, Alabama.

El Mundial 2026 comenzará el próximo 11 de junio, con el duelo entre México y Sudáfrica, por el Grupo A, en el mítico estadio Azteca. La gran final del certamen será el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La Selección Argentina, que sueña con defender el título, integra el Grupo J, con Argelia, Austria y Jordania. El estreno de la Albiceleste será frente al conjunto argelino, el 16 de junio, en el l Arrowhead Stadium de Kansas.