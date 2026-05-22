Los rectores y rectoras de escuelas secundarias del departamento Concordia emitieron un contundente pronunciamiento público en el que manifiestan su preocupación ante la creciente ola de violencia que atraviesa a las instituciones educativas de la ciudad y la región.
Rectores de escuelas de Concordia preocupado por ola de violencia
Rectores de 18 escuelas secundarias de Concordia sostienen que en las últimas semanas se multiplicaron las peleas entre estudiantes.
Los directivos sostienen que en las últimas semanas se multiplicaron las situaciones de peleas entre estudiantes, episodios de amenazas, agresiones y conflictos de convivencia, tanto dentro como fuera de los establecimientos escolares.
“Las situaciones de violencia se acumulan y se agravan”, expresaron los firmantes, quienes remarcaron que muchas de estas problemáticas exceden las posibilidades de intervención de las escuelas por la falta de recursos específicos y equipos interdisciplinarios.
Los rectores señalaron además que actualmente deben afrontar múltiples situaciones vinculadas no sólo a lo pedagógico, sino también a crisis familiares, problemas de salud mental y contextos de vulnerabilidad social que afectan directamente a los estudiantes y al clima institucional.
En ese sentido, indicaron que las escuelas implementan distintas herramientas para intentar contener los conflictos: acuerdos de convivencia, talleres, reuniones con familias, compromisos de no agresión, convocatorias a organismos estatales e incluso pedidos de intervención a entidades como COPNAF, Fiscalía y Policía. Sin embargo, advirtieron que “estas acciones hoy parecen insuficientes”.
Otro de los puntos más fuertes del comunicado apunta a la sensación de “orfandad” que atraviesan los equipos docentes y directivos. Allí afirman sentirse víctimas de “violencia institucional”, debido a que se les exige garantizar el funcionamiento del sistema educativo sin contar con los recursos humanos y materiales necesarios.
“Nos delegan la gestión de crisis múltiples, familiares, de salud mental y de carencias básicas, pero sin respaldo efectivo de equipos interdisciplinarios, sin asesoramiento legal, sin capacitación en resolución de conflictos y sin presupuesto”, expresaron.
Cómo afectan los hechos de violencia
Asimismo, alertaron que esta situación termina afectando directamente la tarea pedagógica, ya que muchos docentes y directivos deben priorizar la resolución de conflictos antes que la enseñanza.
En el tramo final del documento, los rectores reclamaron un compromiso urgente de las autoridades educativas y de otros organismos del Estado para fortalecer el acompañamiento a estudiantes y familias, y advirtieron sobre las consecuencias sociales que puede generar la falta de respuestas.
“No queremos seguir jugando al ‘como si’, no podemos mirar para otro lado: la juventud está en peligro y entonces el futuro está en peligro”, concluye el escrito firmado por directivos de numerosas escuelas secundarias de Concordia y el departamento.