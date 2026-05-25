En el acto por el 25 de Mayo, el intendente Francisco Azcué llamó a construir una Concordia con más oportunidades y reafirmó los valores de la Patria.

Francisco Azcué llamó a construir "una Concordia con más oportunidades" en el acto por el 25 de Mayo.

En el marco del acto conmemorativo por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo, el intendente de Concordia, Francisco Azcué, encabezó este lunes por la mañana la ceremonia oficial y convocó a "seguir construyendo una Concordia con más oportunidades, más desarrollo y más futuro para todos2.

El acto inicial se desarrolló en la plaza 25 de Mayo, donde el jefe comunal reivindicó el legado histórico de 1810 y destacó el valor de la construcción colectiva.

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En el aniversario de la Revolución de Mayo, Azcué reivindicó el valor de la construcción colectiva

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Durante su discurso, Azcué sostuvo que "hace más de dos siglos, un grupo de hombres y mujeres decidieron asumir una responsabilidad extraordinaria: dejar de esperar soluciones de otros y comenzar a construir su propio destino".

En ese sentido, remarcó que la Revolución de Mayo "no fue tan solo un cambio de gobierno sino que fue el nacimiento de una voluntad colectiva”. Además, citó al historiador Tulio Halperín Donghi al señalar que aquel proceso permitió que “los habitantes de esta tierra dejaran de ser súbditos y comenzaran a pensar como protagonistas de una comunidad política propia".

El intendente afirmó que en 1810 "no estaban todas las respuestas como tampoco había certezas sobre resultados", aunque destacó el coraje de quienes impulsaron aquella gesta independentista.

"Tenían coraje para asumir responsabilidades, coraje para actuar y para pensar en las generaciones que vendrían después y esa sea quizás la enseñanza más vigente de mayo porque cada generación recibe una herencia y tiene la obligación de mejorarla", expresó.

Azcué también subrayó que la Revolución de Mayo representó "el primer paso hacia la independencia" y sostuvo que aún hoy permanece vigente "la necesidad de construir una sociedad más libre y justa".

"La Patria se construye todos los días: en las escuelas donde se educa; en los hospitales donde se cuida; en las empresas y comercios que se arriesgan a invertir para generar trabajo; en las instituciones que sostienen la vida comunitaria y desde el Estado, cuando se trabaja con responsabilidad, transparencia y vocación de servicio", afirmó.

En otro tramo de su mensaje, Azcué destacó la historia de la ciudad y el esfuerzo colectivo de sus habitantes. "Somos una ciudad forjada por el esfuerzo de generaciones de trabajadores, productores, profesionales y servidores públicos; una comunidad que ha atravesado dificultades pero que siempre encontró la fuerza para levantarse y seguir adelante", señaló.

Por último, convocó a renovar el compromiso con "la libertad, la participación, el respeto por las instituciones, la responsabilidad ciudadana y el bien común", al tiempo que llamó a pensar en el futuro de la ciudad "teniendo como horizonte el bicentenario de nuestra querida ciudad".

Tras el acto central, las autoridades se trasladaron a la Catedral San Antonio de Padua para participar del Solemne Tedeum encabezado por el obispo Gustavo Gabriel Zurbriggen.

Participaron además el intendente interino de Salto, Francisco Blardoni; la viceintendenta Magdalena Reta de Urquiza; el jefe del Regimiento de Caballería Tanques 6 Blandengues, Jorge Andrés Camarino; integrantes del gabinete municipal, concejales, autoridades militares y de seguridad, representantes consulares, instituciones educativas y público en general.