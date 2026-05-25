Roland Garros 2026: triunfos de Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli y Francisco Cerúndolo

Roland Garros tiene presencia argentina en la jornada de lunes en el single masculino con destacadas victorias de Navone, Carabelli y Cerúndolo.

Roland Garros tiene presencia argentina en la jornada de lunes en el single masculino. Mariano Navone venció por triple 6-4 al estadounidense Jenson Brooksby , mientras que Camilo Ugo Carabelli hizo lo propio por 7-6; 6-3 y 6-3 al norteamericano Emilio Nava. Francisco Cerúndolo cumplió y se impuso 6-3, 6-4, 6-7 (7) y 6-4 sobre Botic van de Zandschulp, nacido en Países Bajos.

Desde el domingo 24 de mayo y hasta el 7 de junio, se disputa el segundo Grand Slam del año en el Stade Roland Garros, ubicado en el distrito 16 de París, bajo la amenaza de un boicot y con ruedas de prensa limitadas por los tenistas a 15 minutos por reclamos económicos.