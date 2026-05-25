Uno Entre Rios | Ovación | Mariano Navone

Roland Garros 2026: triunfos de Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli y Francisco Cerúndolo

Roland Garros tiene presencia argentina en la jornada de lunes en el single masculino con destacadas victorias de Navone, Carabelli y Cerúndolo.

25 de mayo 2026 · 19:17hs
Mariano Navone sigue en competencia en el Roland Garros 2026

Mariano Navone sigue en competencia en el Roland Garros 2026

Roland Garros tiene presencia argentina en la jornada de lunes en el single masculino. Mariano Navone venció por triple 6-4 al estadounidense Jenson Brooksby, mientras que Camilo Ugo Carabelli hizo lo propio por 7-6; 6-3 y 6-3 al norteamericano Emilio Nava. Francisco Cerúndolo cumplió y se impuso 6-3, 6-4, 6-7 (7) y 6-4 sobre Botic van de Zandschulp, nacido en Países Bajos.

Desde el domingo 24 de mayo y hasta el 7 de junio, se disputa el segundo Grand Slam del año en el Stade Roland Garros, ubicado en el distrito 16 de París, bajo la amenaza de un boicot y con ruedas de prensa limitadas por los tenistas a 15 minutos por reclamos económicos.

lpf: oro verde goleo y es puntero del torneo oficial

LPF: Oro Verde goleó y es puntero del Torneo Oficial

Lautaro Rivero podría irse de River.

El posteo de Lautaro Rivero tras las críticas por el penal cometido ante Belgrano

argentinos roland garros 1
Mariano Navone sigue en competencia en el Roland Garros 2026

Mariano Navone sigue en competencia en el Roland Garros 2026

Algunos resultados de este lunes en el Roland Garros

  • Alex de Minaur le ganó 6-4; 6-4 y 6-2 a Toby Samuel | Primera ronda
  • Mariano Navone venció 6-4; 6-4 y 6-4 a Jenson Brooksby | Primera ronda
  • Camilo Ugo Carabelli superó 7-6; 6-3 y 6-3 a Emilio Nava | Primera ronda
  • Francisco Cerúndolo derrotó 6-3, 6-4, 6-7 (7) y 6-4 a Botic van de Zandschulp | Court 4 | Primera ronda
  • Ben Shelton (#5) venció 6-3, 6-3 y 6-4 a Daniel Mérida | 12:30 | Court Suzanne Lenglen | Primera ronda

Otros partidos importantes de la jornada de este lunes

  • Iga Swiatek le ganó 6-1 y 6-2 a Emerson Jones | Primera ronda
  • Elena Rybakina venció 6-2 y 6-2 a Veronika Erjavec | Primera ronda
  • Ignacio Buse cayó 3-6, 7-6 (6), 3-6 y 5-7 con Andréi Rublev (#11) | Court 7 | Primera ronda
  • Casper Rudd (#15) le ganó 6-2, 7-6 (5), 5-7, 0-6 y 6-2 a Roman Safiullin | Court Simonne Mathieu | Primera ronda
  • Flavio Cobolli (#10) triunfó 6-4, 7-6 (4) y 6-3 contra Andrea Pellegrino | 12:30hs | Court 14 | Primera ronda

Mariano Navone Roland Garros Francisco Cerúndolo Argentina
Noticias relacionadas
Copa Libertadores: con Ander Herrera, el once que probó Úbeda para el duelo ante Universidad Católica

Copa Libertadores: con Ander Herrera, el once que probó Úbeda para el duelo ante Universidad Católica

El concordiense Valentino Ferrer busca fondos para viajar a Europa. 

Valentino Ferrier vende pastas para poder recuadar fondos y representar al país

El momento en que Lionel Messi se retiraba del campo de juego en el partido entre Inter Miami y Philadelphia Union.

Alivio en la Selección Argentina: Lionel Messi no tendría una lesión muscular

James Rodríguez disputará su tercer Mundial con Colombia.

Colombia presentó su lista de convocados para el Mundial 2026

Ver comentarios

Lo último

LPF: Oro Verde goleó y es puntero del Torneo Oficial

LPF: Oro Verde goleó y es puntero del Torneo Oficial

El posteo de Lautaro Rivero tras las críticas por el penal cometido ante Belgrano

El posteo de Lautaro Rivero tras las críticas por el penal cometido ante Belgrano

Roland Garros 2026: triunfos de Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli y Francisco Cerúndolo

Roland Garros 2026: triunfos de Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli y Francisco Cerúndolo

Ultimo Momento
LPF: Oro Verde goleó y es puntero del Torneo Oficial

LPF: Oro Verde goleó y es puntero del Torneo Oficial

El posteo de Lautaro Rivero tras las críticas por el penal cometido ante Belgrano

El posteo de Lautaro Rivero tras las críticas por el penal cometido ante Belgrano

Roland Garros 2026: triunfos de Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli y Francisco Cerúndolo

Roland Garros 2026: triunfos de Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli y Francisco Cerúndolo

Copa Libertadores: con Ander Herrera, el once que probó Úbeda para el duelo ante Universidad Católica

Copa Libertadores: con Ander Herrera, el once que probó Úbeda para el duelo ante Universidad Católica

Valentino Ferrier vende pastas para poder recuadar fondos y representar al país

Valentino Ferrier vende pastas para poder recuadar fondos y representar al país

Policiales
Ubajay: perdió el control del auto e impactó contra un árbol y columna de energía

Ubajay: perdió el control del auto e impactó contra un árbol y columna de energía

Paraná: un hombre sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo y lucha por su vida 

Paraná: un hombre sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo y lucha por su vida 

Ruta 18: chocaron dos vehículos de frente y un hombre debió ser hospitalizado

Ruta 18: chocaron dos vehículos de frente y un hombre debió ser hospitalizado

Detuvieron a un sospechoso por el incendio de un patrullero en San José

Detuvieron a un sospechoso por el incendio de un patrullero en San José

San Salvador: un auto volcó en la ruta 18 y una mujer resultó con lesiones leves

San Salvador: un auto volcó en la ruta 18 y una mujer resultó con lesiones leves

Ovación
LPF: Oro Verde goleó y es puntero del Torneo Oficial

LPF: Oro Verde goleó y es puntero del Torneo Oficial

El posteo de Lautaro Rivero tras las críticas por el penal cometido ante Belgrano

El posteo de Lautaro Rivero tras las críticas por el penal cometido ante Belgrano

Roland Garros 2026: triunfos de Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli y Francisco Cerúndolo

Roland Garros 2026: triunfos de Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli y Francisco Cerúndolo

Copa Libertadores: con Ander Herrera, el once que probó Úbeda para el duelo ante Universidad Católica

Copa Libertadores: con Ander Herrera, el once que probó Úbeda para el duelo ante Universidad Católica

Valentino Ferrier vende pastas para poder recuadar fondos y representar al país

Valentino Ferrier vende pastas para poder recuadar fondos y representar al país

La provincia
La Policía de Entre Ríos capacitó a su personal en investigación de incendios

La Policía de Entre Ríos capacitó a su personal en investigación de incendios

David Cáceres encabezó el acto por el 25 de Mayo: Queremos un país justo y soberano

David Cáceres encabezó el acto por el 25 de Mayo: "Queremos un país justo y soberano"

Monóxido de carbono: Entre Ríos entre las provincias con más aumento de casos

Monóxido de carbono: Entre Ríos entre las provincias con más aumento de casos

Rogelio Frigerio: Festejando en Gualeguaychú los 216 años de la Revolución de Mayo

Rogelio Frigerio: "Festejando en Gualeguaychú los 216 años de la Revolución de Mayo"

Alicia Aluani encabezó en Diamante el acto por el 25 de Mayo: La patria se construye todos los días

Alicia Aluani encabezó en Diamante el acto por el 25 de Mayo: "La patria se construye todos los días"

Dejanos tu comentario