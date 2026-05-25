Roland Garros tiene presencia argentina en la jornada de lunes en el single masculino. Mariano Navone venció por triple 6-4 al estadounidense Jenson Brooksby, mientras que Camilo Ugo Carabelli hizo lo propio por 7-6; 6-3 y 6-3 al norteamericano Emilio Nava. Francisco Cerúndolo cumplió y se impuso 6-3, 6-4, 6-7 (7) y 6-4 sobre Botic van de Zandschulp, nacido en Países Bajos.
Roland Garros 2026: triunfos de Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli y Francisco Cerúndolo
Roland Garros tiene presencia argentina en la jornada de lunes en el single masculino con destacadas victorias de Navone, Carabelli y Cerúndolo.
25 de mayo 2026 · 19:17hs
Desde el domingo 24 de mayo y hasta el 7 de junio, se disputa el segundo Grand Slam del año en el Stade Roland Garros, ubicado en el distrito 16 de París, bajo la amenaza de un boicot y con ruedas de prensa limitadas por los tenistas a 15 minutos por reclamos económicos.
Algunos resultados de este lunes en el Roland Garros
- Alex de Minaur le ganó 6-4; 6-4 y 6-2 a Toby Samuel | Primera ronda
- Mariano Navone venció 6-4; 6-4 y 6-4 a Jenson Brooksby | Primera ronda
- Camilo Ugo Carabelli superó 7-6; 6-3 y 6-3 a Emilio Nava | Primera ronda
- Francisco Cerúndolo derrotó 6-3, 6-4, 6-7 (7) y 6-4 a Botic van de Zandschulp | Court 4 | Primera ronda
- Ben Shelton (#5) venció 6-3, 6-3 y 6-4 a Daniel Mérida | 12:30 | Court Suzanne Lenglen | Primera ronda
Otros partidos importantes de la jornada de este lunes
- Iga Swiatek le ganó 6-1 y 6-2 a Emerson Jones | Primera ronda
- Elena Rybakina venció 6-2 y 6-2 a Veronika Erjavec | Primera ronda
- Ignacio Buse cayó 3-6, 7-6 (6), 3-6 y 5-7 con Andréi Rublev (#11) | Court 7 | Primera ronda
- Casper Rudd (#15) le ganó 6-2, 7-6 (5), 5-7, 0-6 y 6-2 a Roman Safiullin | Court Simonne Mathieu | Primera ronda
- Flavio Cobolli (#10) triunfó 6-4, 7-6 (4) y 6-3 contra Andrea Pellegrino | 12:30hs | Court 14 | Primera ronda