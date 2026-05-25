David Cáceres encabezó el acto por el 25 de Mayo: "Queremos un país justo y soberano".

El viceintendente David Cáceres encabezó los actos por el 25 de Mayo y destacó la importancia de construir "un país justo y soberano".

Los actos centrales por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo fueron encabezados por el viceintendente David Cáceres . La jornada incluyó el izamiento de la bandera en Plaza 1º de Mayo, el Tedeum en la capilla Sagrada Familia de Nazaret y el desfile cívico-militar sobre avenida Almirante Brown.

"Hoy estamos reivindicando ese momento en que se forjó nuestra hermosa Nación y queremos que siempre así sea, un país justo y soberano. Es importante contextualizar qué hicieron nuestros próceres aquel 25 de Mayo, que fue el inicio de un largo camino hacia la independencia y lo que significaba ser territorio colonial" , sostuvo el viceintendente David Cáceres.

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En ese sentido, agregó: "Con una población profundamente desigual no podíamos desarrollarnos como territorio. Se nos imponía la religión, el idioma, pero también el comercio, donde Argentina era obligada a exportar su materia prima. En aquel 25 de Mayo estuvieron todos los actores de la sociedad: pensadores, comerciantes, productores y fundamentalmente la población criolla, que entendía que quienes vivían, trabajaban y soñaban aquí debían tomar las riendas de su propio destino".

Por su parte, el jefe de Gabinete, Santiago Halle, destacó: "Construir la idea de nación costó muchísimo y hay que sostenerla, no solamente con los símbolos patrios, sino también con nuestras fechas patrias. Por eso, hoy tuvimos el tradicional izamiento, el Tedeum y un desfile donde participaron escuelas, asociaciones civiles, colectividades y las Fuerzas Armadas y de seguridad".

Además, Halle remarcó: "La construcción de ciudadanía tiene que ver con concebirnos como personas libres, pero también con responsabilidades. Tiene que ver con reconocer al otro como un par y empujar todos para el mismo lado. Para nosotros, como gobierno municipal, es muy importante construir ciudadanía, porque en el día a día el vecino es el pulso del Municipio".

El párroco de la capilla Sagrada Familia de Nazaret, Esteban Madrid Páez, expresó: "La fuerza del Tedeum es poder dedicar un momento de oración para agradecer por el país que tenemos y pedir por las dificultades que nos aquejan. En este 25 de Mayo el mensaje de la Iglesia es de esperanza comprometida, con el desafío de construir un país juntos como lo hemos hecho tantas veces".

En tanto, el jefe de la II Brigada Aérea de la Fuerza Aérea, comodoro Maximiliano Luis Ravera, señaló: "Para nosotros es un gran orgullo y un gran honor participar de este evento cívico-militar, como todos los 25 de Mayo".

Durante la jornada, vecinos y vecinas acompañaron las actividades patrias y compartieron chocolatada caliente y facturas.

"Las actividades patrias me apasionan. Adoro mi país, mi bandera y mi himno", expresó Ángel Paglialonga.

Por su parte, Walter Pérez sostuvo: "Es una iniciativa espectacular que se haga en el barrio para revivir las tradiciones y las costumbres. La patria está viva y todos esperamos que mejore la situación y que estemos unidos".

"Muy bueno que se festeje el Día de la Patria en nuestro barrio. El 25 de Mayo representa emoción y alegría compartida con todos", comentó Marta, vecina de Aatra.