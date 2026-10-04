¿Alguna vez te pasó que una pequeña dificultad terminó arruinándote el día? ¿Que una respuesta inesperada te generó un enojo desproporcionado? ¿Que un problema mínimo te hizo llorar cuando sentías que no era para tanto?
Pequeñas frustraciones y grandes reacciones
Las reacciones intensa ante un problema menor puede revelar cansancio acumulado, frustraciones y necesidades emocionales que venían sin ser escuchadas.
Quizás después apareció la culpa, la vergüenza o la necesidad de justificar lo sucedido. “No sé qué me pasó”, “estoy demasiado sensible”, “no puedo reaccionar así por estas cosas”.
Sin embargo, las reacciones emocionales no siempre guardan una relación directa con la dimensión objetiva de aquello que las provoca.
A veces, lo pequeño funciona como la última gota de un recipiente que ya estaba lleno.
Vivimos atravesados por múltiples demandas: responsabilidades laborales, preocupaciones económicas, compromisos familiares, dificultades vinculares y exigencias personales. Seguimos trabajando, cumpliendo obligaciones y resolviendo aquello que aparece, pero continuar funcionando no significa necesariamente estar emocionalmente disponibles para seguir absorbiendo nuevas demandas.
Podemos acostumbrarnos tanto a sostener nuestras responsabilidades que dejamos de registrar el costo que eso tiene para nosotros.
Y entonces sucede algo inesperado: alguien llega tarde, una tarea no sale como esperábamos o un cambio de planes altera nuestra rutina. La situación parece menor, pero nuestra respuesta es intensa.
No siempre estamos reaccionando únicamente a ese acontecimiento. También puede estar expresándose el cansancio de los días anteriores, la frustración de situaciones que no pudimos resolver o la sensación de que una vez más tenemos que ocuparnos de todo.
El malestar no siempre aparece de manera evidente. Podemos pasar varios días sintiéndonos irritables, con menos paciencia o más sensibles a los comentarios, sin identificar claramente qué nos está sucediendo.
Hasta que algo interrumpe esa aparente estabilidad.
Pero ¿qué sucede cuando aquello que nos molesta en el presente se conecta con experiencias anteriores?
Un comentario puede despertar la sensación de no ser valorados. Una demora puede activar la vivencia de que nuevamente tenemos que esperar por los demás. Un cambio de planes puede generar una frustración que excede la situación concreta porque nos enfrenta con la dificultad de no poder controlar lo que sucede.
Las experiencias actuales no ocurren en un vacío. Cada persona interpreta lo que vive a partir de su historia, sus aprendizajes, sus expectativas y sus necesidades emocionales.
Por eso, dos personas pueden atravesar la misma situación y experimentar reacciones completamente diferentes.
La frustración aparece cuando la realidad no coincide con lo que esperábamos. Queríamos que algo saliera bien, que alguien respondiera de determinada manera o que, después de tanto esfuerzo, finalmente pudiéramos tener un momento de tranquilidad.
La frustración es una experiencia humana. La dificultad aparece cuando nuestra tolerancia disminuye y cualquier obstáculo comienza a sentirse como demasiado.
También influye la manera en que nos relacionamos con nuestras propias exigencias.
Hay personas que sienten que no pueden equivocarse, que deben resolver todo rápidamente o que no deberían necesitar ayuda. Bajo estos mandatos, una pequeña dificultad puede convertirse en una prueba de que no estamos pudiendo con todo.
Una tarea que se retrasa puede despertar la sensación de estar fallando. Un error puede vivirse como una confirmación de incapacidad. En esos casos, el malestar no está relacionado únicamente con lo que sucedió, sino con lo que creemos que ese acontecimiento dice sobre nosotros.
Por eso, aprender a reconocer nuestras reacciones implica también revisar las interpretaciones que hacemos de las situaciones.
Cuando estamos emocionalmente desbordados, podemos sentir urgencia por contestar, discutir, alejarnos o tomar decisiones. Sin embargo, actuar en el punto máximo de una emoción no siempre nos permite expresar aquello que verdaderamente necesitamos.
A veces respondemos desde el enojo cuando debajo hay tristeza. O discutimos por una situación concreta cuando, en realidad, necesitamos hablar de una sensación de soledad, falta de reconocimiento o agotamiento.
No se trata de reprimir las emociones ni de evitar los conflictos, sino de intentar generar un espacio entre lo que sentimos y lo que hacemos con eso.
Preguntarnos qué nos está pasando, qué parte de la situación nos afectó y qué necesitamos puede ayudarnos a responder de una manera más consciente.
La regulación emocional no consiste en mantener una calma permanente. Consiste en desarrollar recursos para reconocer lo que nos sucede y evitar que la intensidad de una emoción determine por completo nuestras acciones.
También es importante revisar cuánto espacio estamos dejando para nosotros mismos en la vida cotidiana.
¿Hace cuánto tiempo no descansamos verdaderamente? ¿Estamos pudiendo expresar lo que nos molesta antes de llegar al límite? ¿Tenemos la posibilidad de pedir ayuda? ¿Nos permitimos reconocer que algo nos está costando?
A veces esperamos llegar al desborde para considerar que necesitamos detenernos. Como si el cansancio tuviera que convertirse en agotamiento o la frustración en una reacción intensa para que finalmente le prestemos atención.
Pero no necesitamos llegar a ese punto para reconocer nuestro malestar.
Podemos aprender a identificar señales más tempranas: la irritabilidad frecuente, la falta de paciencia, la sensación de estar permanentemente apurados o el deseo de alejarnos de todo.
En la consulta psicológica, muchas veces el motivo que inicialmente trae a una persona puede parecer pequeño: una discusión, una respuesta o una situación cotidiana que generó un malestar intenso. Sin embargo, al explorar lo sucedido, aparecen otras preocupaciones, exigencias o experiencias que permiten comprender mejor esa reacción.
El objetivo no es justificar cualquier comportamiento por aquello que sentimos, sino reconocer la emoción sin desentendernos de la responsabilidad sobre nuestras acciones.
Podemos comprender por qué nos enojamos y, al mismo tiempo, reconocer que la manera en que expresamos ese enojo pudo haber lastimado a alguien.
Comprendernos no significa dejar de responsabilizarnos. Significa construir una responsabilidad que no esté basada exclusivamente en la culpa, sino también en el reconocimiento de nuestras necesidades y posibilidades.
Quizás una de las preguntas más importantes no sea solamente “¿por qué reaccioné así?”, sino también “¿qué venía pasando conmigo antes de que esto sucediera?”.
Esa pregunta nos permite dejar de mirar únicamente el episodio que desencadenó el malestar y comenzar a observar el contexto emocional en el que ocurrió.
No siempre podemos evitar las frustraciones. La vida cotidiana está llena de imprevistos, diferencias y situaciones que no responden a nuestros deseos.
Lo que sí podemos construir es una relación diferente con aquello que nos pasa: reconocer antes el cansancio, revisar nuestras exigencias, expresar necesidades, aceptar que no todo depende de nosotros y aprender a pedir ayuda.
Porque a veces aquello que parece una reacción exagerada frente a algo mínimo es, en realidad, una señal de que hay algo en nuestra vida emocional que necesita ser escuchado.
Quizás, en lugar de reprocharnos tanto por haber reaccionado, podamos empezar por preguntarnos qué veníamos necesitando y no estábamos pudiendo reconocer.
No siempre es demasiado lo que acaba de pasar. A veces es demasiado todo lo que veníamos sosteniendo sin darnos cuenta.
Por Anabella Martínez
Magíster en Salud Mental
Especialista en Sexología Clínica
Lic. en Psicología – M.P. 2009