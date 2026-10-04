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Don Bosco y Belgrano se juegan su continuidad en el Torneo Regional Amateur

Se jugará la sexta y última fecha de la Primera Fase del Torneo Regional Amateur. El Salesiano recibirá a Atlético Paraná y el Mondonguero visitará a Neuquen.

4 de octubre 2026 · 07:54hs
Don Bosco es el que tiene más chances de seguir con vida en el Torneo Regional Amateur.

Prensa LPF

Don Bosco es el que tiene más chances de seguir con vida en el Torneo Regional Amateur.

Se termina la Primera Fase del Torneo Regional Amateur. Este domingo se disputará la sexta y última fecha, en la que se terminarán de definir los clasificados a la siguiente instancia del certamen organizado por el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En la Zona 5 de la Región Litoral Sur ya hay dos equipos clasificados, Neuquen y Atlético Paraná, con 11 y nueve puntos, respectivamente.

Mientras que los otros dos elencos, Don Bosco y Belgrano, tienen chances de meterse como uno de los mejores terceros. El Salesiano tiene cuatro puntos (-3 de diferencia de gol) y el Mondonguero cuenta con dos unidades (-3).

Vale destacar que la Región Litoral Sur tiene siete zonas y clasifican a los playoffs los dos mejores equipos de cada grupo, y los dos mejores terceros de las zonas de cuatro equipos.

Actualmente están clasificándose Libertad de Concordia (cinco puntos) y Don Bosco, mientras que el peor tercero es Atlético Sauce de Colón (tiene cuatro puntos, pero -5 de diferencia de gol).

Por esto, lo que suceda durante esta jornada en las distintas zonas terminará de definir cuáles son los equipos que continuarán con vida en el certamen en el que están en juego 16 ascensos al Torneo Argentino del Interior.

Programación del Torneo Regional Amateur

Los dos partidos de la Zona 5 fueron programados para este domingo, a partir de las 16.

En el estadio Carlos Federik, Don Bosco recibirá a Atlético Paraná. Santino Gaioli será el árbitro principal, mientras que como jueces asistentes actuarán Emanuel Warlet y Gaspar Murador.

En tanto que en el estadio Luis Renaud, Neuquén será anfitrión de Belgrano. Ramiro Nadalín será el encargado de impartir justicia, mientras que como árbitros auxiliares estarán Nicolás González y Juan Taborda.

Las posiciones del grupo son Neuquen 11 puntos (+4), Atlético Paraná 9 (+2), Don Bosco 4 (-3) y Belgrano 2 (-3).

Con el Pingüino y el Gato ya pensando en lo que viene, tanto el Salesiano como el Mondonguero van por la clasificación.

Torneo Regional Amateur Don Bosco Belgrano Fútbol
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