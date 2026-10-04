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Horóscopo del domingo 4 de octubre de 2026

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al domingo 4 de octubre de 2026. Signo por Signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

4 de octubre 2026 · 07:45hs
Horóscopo.

Horóscopo.

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al domingo 4 de octubre de 2026. Signo por Signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Aries

El día te encuentra con energía para poner en marcha una idea que venías postergando. No te apures por obtener resultados: dar un primer paso con claridad puede ser más importante que avanzar rápido.

Tauro

Necesitás recuperar tranquilidad después de una semana intensa. Un plan sencillo, rodeado de personas de confianza, puede ayudarte a despejar la cabeza y empezar octubre con otra perspectiva.

Géminis

Una conversación puede darte una respuesta que estabas buscando. Mantené la mente abierta y no descartes una propuesta solo porque implique salir de tu rutina.

Cáncer

El domingo puede llevarte a revisar algunos vínculos y emociones. Escuchá lo que sentís, pero evitá asumir responsabilidades por situaciones que no dependen de vos.

Leo

Una nueva motivación aparece cuando menos lo esperás. Aprovechá el impulso para organizar tus próximos objetivos y enfocarte en aquello que realmente querés conseguir.

Virgo

El orden será tu mejor aliado durante la jornada. Aprovechá el domingo para organizar pendientes, pero también reservá tiempo para descansar y disfrutar sin exigirte demasiado.

El horóscopo para hoy.

El horóscopo para hoy.

Libra

Octubre comienza con una oportunidad para recuperar equilibrio en un aspecto de tu vida. Una decisión que venías evitando puede resultar más sencilla si dejás de intentar conformar a todos.

Escorpio

Una situación que parecía confusa empieza a mostrar señales más claras. Confiá en tu intuición, aunque también es importante escuchar antes de sacar conclusiones.

Sagitario

Vas a sentir ganas de cambiar de aire y hacer algo diferente. Una salida espontánea o un encuentro inesperado puede convertirse en uno de los mejores momentos del día.

Horóscopo para el día de hoy.

Horóscopo para el día de hoy.

Capricornio

El comienzo del mes despierta nuevas responsabilidades, pero no necesitás ocuparte de todo de una vez. Organizá tus prioridades y permitite disfrutar del domingo sin pensar constantemente en el trabajo.

Acuario

Una idea nueva puede entusiasmarte y abrir una posibilidad interesante para las próximas semanas. Compartirla con alguien cercano puede ayudarte a darle una forma más concreta.

Piscis

Tu sensibilidad estará especialmente presente. Prestá atención a lo que necesitás para sentirte bien y no tengas miedo de tomar distancia de aquello que viene afectando tu tranquilidad.

Horóscopo domingo Signo
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