A pocos días del episodio ocurrido tras la caída ante Colón, un integrante del plantel reveló detalles estremecedores del episodio ocurrido en Paraná.

Rompió el silencio uno de los jugadores de Patronato atacado por la barra: "Me dieron con la culata de un arma".

Uno de los jugadores de Patronato que fue agredido por la barra después de la caída ante Colón como visitante por 3-0 en la fecha 25 de la Primera Nacional rompió el silencio sobre lo ocurrido en el estadio Presbítero Bartolomé Grella y confirmó que recibió un culatazo con un arma.

En una entrevista con Doble Amarilla, el jugador, quien no reveló su identidad para preservar su seguridad y favorecer el accionar judicial, contó: "Me dieron con la culata de un arma en la cabeza" .

Patronato repudió la violencia contra sus jugadores y convocó a la unidad tras incidentes en el Grella

Habló uno de los jugadores de Patronato atacado por la barra: "Me dieron con la culata de un arma"

Además, el mismo medio informó que de la agresión participó una gran parte de la barra del conjunto de Paraná y bajo el liderazgo de Alan Barrientos, señalado anteriormente por otros episodios violentos.

La investigación quedó en manos de la Justicia de Paraná, mientras se busca determinar quiénes participaron del ataque y establecer las responsabilidades correspondientes.

El comisario inspector Juan Pablo Claucich, subjefe de la Departamental de Paraná, explicó cómo se produjo el ingreso de los agresores: "El ingreso de estas personas se produce inmediatamente ingresado el colectivo que trasladaba al plantel de jugadores en tres o cuatro vehículos. Ingresan inmediatamente después del micro, bajan de los autos y se dirigen inmediatamente a alguien que repara a los jugadores por el último resultado obtenido".

El repudio de Patronato en las redes sociales

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Sobre la cantidad de personas que participaron, el funcionario señaló: "Estamos hablando de simpatizantes, no puedo establecer que fueran barras, alrededor de 10 o 12 personas". De esta manera, la Policía estimó que se trató de un grupo reducido.

La causa está a cargo del fiscal de turno Martín Abrandt. Claucich confirmó que "por el momento no hay personas detenidas ni identificadas formalmente", aunque aclaró que ya se trabaja con distintas pruebas.