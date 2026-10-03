Los trabajos abarcan unos 30 sectores de la Circunvalación y el Acceso Norte, con más de 35 toneladas de asfalto caliente.

El municipio intensifica los trabajos de bacheo en distintos puntos de Paraná.

El Municipio de Paraná intensificó los trabajos de recuperación de la trama vial en distintos sectores de la ciudad, con intervenciones sobre la avenida José Hernández, entre Rondeau y avenida Almafuerte, y en el Acceso Norte. Las obras buscan mejorar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad vial en uno de los principales corredores de ingreso y egreso de la capital entrerriana.

Los trabajos se ejecutan con recursos municipales e incluyen la reparación de aproximadamente 30 puntos de bacheo, para lo cual se utilizan más de 35 toneladas de asfalto caliente. Las intervenciones comprenden distintos tramos de la avenida Circunvalación, tanto en el sector provincial como en el nacional.

Un relevamiento previo

El secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, explicó que las obras fueron dispuestas a partir de un relevamiento realizado semanas atrás por la intendenta Rosario Romero, quien recorrió la zona y advirtió sobre la necesidad de intervenir de manera preventiva.

La decisión se fundamentó en el deterioro de la calzada y el intenso tránsito vehicular que registra el corredor, dos factores que requieren tareas de mantenimiento para preservar las condiciones de circulación.

Trabajos simultáneos en varios sectores

Las tareas comenzaron este viernes e incluyeron un trabajo previo de fresado en los puntos que fueron intervenidos. Para agilizar el operativo, las cuadrillas municipales trabajaron de manera simultánea en distintos sectores.

Los frentes de obra se distribuyeron a la altura de la Escuela de Policía, en la zona de Don Bosco y Circunvalación, y sobre el Acceso Norte, en su intersección con calle Maya.

Circulación habilitada progresivamente

Las tareas principales finalizaron pasado el mediodía, cuando se habilitaron progresivamente los distintos tramos intervenidos.

Durante el operativo, personal de Tránsito trabajó de manera coordinada con las cuadrillas municipales para ordenar la circulación vehicular y establecer los desvíos necesarios, con el objetivo de garantizar la seguridad de los conductores y facilitar el desarrollo de las obras.