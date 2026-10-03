La Provincia y los municipios buscan alternativas para reactivar el Acueducto Metropolitano.

Luego de la suspensión de la obra, la Provincia y los gobiernos locales analizarán nuevas opciones técnicas y financieras para el abastecimiento de agua.

El Gobierno de Entre Ríos y los municipios del área metropolitana de Paraná coincidieron en la necesidad de volver a analizar el proyecto del Acueducto Metropolitano, una obra que quedó suspendida y cuyo esquema original presenta dificultades técnicas y financieras para su continuidad. El objetivo es encontrar una alternativa viable que permita garantizar el acceso al agua dulce a las comunidades involucradas.

El encuentro se realizó en Oro Verde y reunió a los intendentes de esa localidad, César Clement; de Sauce Montrull, Soledad Daneri; y de San Benito, Ariel Voeffray. En representación de Paraná estuvieron Maira Collante, secretaria de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental; Agustín Lescano, coordinador general del organismo; y Xavier Bilbao, coordinador general de la Secretaría de Planificación e Infraestructura.

Proyecto original

Durante la reunión, los equipos técnicos de Paraná explicaron las características del proyecto original y las razones para considerar necesario un nuevo estudio. La iniciativa contemplaba una planta espejo de toma y distribución de agua destinada principalmente a abastecer a la capital provincial. Desde ese punto se preveía el reabastecimiento de los otros cuatro municipios que forman parte del esquema.

Ese diseño convirtió la obra en una intervención de gran complejidad. A las dificultades propias de una infraestructura de esa magnitud se sumó la existencia de trabajos que no habían sido incluidos en el proyecto inicial. De acuerdo con la estimación presentada, completar la obra requeriría alrededor de 30.000 millones de pesos adicionales.

El proyecto había sido financiado por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa), que dejó de contar con funcionamiento y financiamiento nacional. La suspensión se produjo hace algunos años y, ante la falta de continuidad del esquema original, la Provincia comenzó a evaluar junto con los gobiernos locales otras alternativas para atender una problemática que alcanza a cinco comunidades.

Entre las opciones planteadas aparece la posibilidad de elaborar un proyecto ejecutivo específico para cada municipio. Ese camino permitiría definir las necesidades de cada localidad y, a partir de esa planificación, gestionar mecanismos de financiamiento externo para ejecutar las obras necesarias sin depender de una intervención única.

La palabra de Troncoso

En representación del ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, Vales destacó la importancia de la articulación entre los distintos niveles del Estado. “La articulación con los gobiernos locales es primordial, es lo que nos pide siempre el gobernador. Así que estamos escuchando a los intendentes, escuchando la parte técnica”, señaló.

Desde San Benito, Voeffray valoró la posibilidad de retomar una agenda común. “Es importante para todos los vecinos, que por ahí nos reclaman trabajar en conjunto tanto con Paraná, Provincia y Nación para ver qué es lo que podemos hacer”, expresó.

El intendente explicó que la reunión funcionó como un primer paso para ordenar el trabajo que continuará en las próximas semanas. La agenda incluirá una instancia técnica, la reevaluación del proyecto original y el estudio de posibles alternativas. La intención es informar a los vecinos los próximos pasos y las alternativas para resolver el abastecimiento.

Clement señaló que el encuentro forma parte de las gestiones para sostener en agenda una obra que los municipios consideran necesaria. “Sabemos los tiempos difíciles tanto a nivel provincial como nacional, pero es algo que siempre hemos tenido en agenda. En este caso nos están acompañando Ricardo Vales de Provincia también para estar más asesorados en la cuestión del acueducto”, sostuvo.

Para la semana próxima está prevista una reunión de Troncoso con los intendentes, en la que se buscará avanzar sobre los aspectos técnicos y las alternativas de financiamiento. La discusión tendrá como eje determinar si resulta conveniente reformular el esquema original o avanzar mediante soluciones diferenciadas para cada localidad.

El desafío será establecer una hoja de ruta que permita recuperar la iniciativa y responder a la necesidad de contar con agua dulce sostenible para las comunidades del área metropolitana.