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Atlético Neuquén apartó a Lautaro Geminiani tras una denuncia y activó su protocolo

Atlético Neuquén apartó preventivamente a Lautaro Geminiani tras una denuncia y activó su Protocolo contra la Violencia de Género.

3 de octubre 2026 · 14:05hs
Atlético Neuquén apartó a Lautaro Geminiani tras una denuncia y activó su protocolo.

Atlético Neuquén apartó a Lautaro Geminiani tras una denuncia y activó su protocolo.

El Atlético Neuquén Club informó este sábado que, ante una denuncia de público conocimiento que involucra al futbolista Lautaro Geminiani, ex jugador de Patronato, resolvió activar el Protocolo de Prevención y Actuación Institucional contra la Violencia de Género.

A través de un comunicado difundido este sábado 3 de octubre, la Comisión Directiva de la institución señaló que también se dio intervención a la Oficina de Género del club para abordar la situación y aplicar los procedimientos institucionales correspondientes.

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Lautaro Geminiani fue apartado de Atlético Neuquén tras una denuncia

Como medida preventiva, Atlético Neuquén decidió apartar a Geminiani de toda actividad en el club mientras dure la intervención de la Oficina de Género.

Desde la institución indicaron además que se encuentran a disposición de la Justicia ante cualquier requerimiento relacionado con el caso y que la denunciante podrá recurrir a la Oficina de Género del club.

Por último, la Comisión Directiva manifestó que no realizará otras declaraciones sobre la situación, en resguardo de las personas involucradas y del interés superior de niñas, niños y adolescentes.

Atlético Neuquén Lautaro Geminiani Denuncia
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