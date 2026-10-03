Atlético Neuquén apartó a Lautaro Geminiani tras una denuncia y activó su protocolo.

Atlético Neuquén apartó preventivamente a Lautaro Geminiani tras una denuncia y activó su Protocolo contra la Violencia de Género.

El Atlético Neuquén Club informó este sábado que, ante una denuncia de público conocimiento que involucra al futbolista Lautaro Geminiani , ex jugador de Patronato, resolvió activar el Protocolo de Prevención y Actuación Institucional contra la Violencia de Género.

A través de un comunicado difundido este sábado 3 de octubre, la Comisión Directiva de la institución señaló que también se dio intervención a la Oficina de Género del club para abordar la situación y aplicar los procedimientos institucionales correspondientes.

Lautaro Geminiani fue apartado de Atlético Neuquén tras una denuncia

Como medida preventiva, Atlético Neuquén decidió apartar a Geminiani de toda actividad en el club mientras dure la intervención de la Oficina de Género.

Desde la institución indicaron además que se encuentran a disposición de la Justicia ante cualquier requerimiento relacionado con el caso y que la denunciante podrá recurrir a la Oficina de Género del club.

Por último, la Comisión Directiva manifestó que no realizará otras declaraciones sobre la situación, en resguardo de las personas involucradas y del interés superior de niñas, niños y adolescentes.