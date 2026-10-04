La Juntada en Máximo Paz, con entrada gratuita, feria, gastronomía y concurso de asadores. Quedan últimos cupos para participar.

Máximo Paz prepara una gran fiesta con Cuti Carabajal, Sergio Torres y más de diez horas de música.

La localidad de Máximo Paz se prepara para vivir una nueva edición de La Juntada, un encuentro que reunirá música, gastronomía y tradiciones populares en una propuesta abierta a toda la comunidad. El próximo domingo 11 de octubre, el Paseo del Encuentro será escenario de una celebración con más de diez horas de espectáculos en vivo y entrada libre y gratuita.

La convocatoria invita a disfrutar del fin de semana largo en familia o con amigos, con una programación que combinará distintos géneros musicales y actividades para todas las edades. Con la grilla artística ya confirmada, la organización avanza en los preparativos de un evento que también contará con espacios gastronómicos, feria de artesanos y emprendedores, y un concurso de asadores.

Entre las principales figuras de esta edición se destacan Cuti Carabajal y Sergio Torres, dos referentes de la música popular argentina que encabezarán una programación con propuestas de folklore y cumbia santafesina.

La cartelera se completará con las presentaciones de Coki Ramírez, Yamila Cafrune, Aclamado Amistad, Azul Saita, Sofi Gazzaniga y RyA, entre otros artistas. La diversidad de estilos será uno de los atractivos de una jornada que tendrá a la música como protagonista desde las primeras horas hasta el cierre de las actividades.

El desafío de los asadores

Uno de los momentos destacados será el concurso de asadores, que comenzará por la mañana y abrirá la programación de La Juntada. La inscripción continúa abierta, aunque quedan los últimos lugares disponibles para quienes deseen participar de la competencia.

El certamen se desarrollará en duplas y tendrá como desafío la preparación de vacío a la estaca, una modalidad que recupera una de las tradiciones gastronómicas más representativas de las celebraciones populares.

La competencia tendrá un cupo máximo de 20 parejas y distribuirá premios en efectivo para los participantes que alcancen los primeros puestos. El equipo ganador recibirá 500.000 pesos, mientras que el segundo lugar obtendrá 300.000 pesos. También se entregarán menciones para quienes completen el podio.

La organización proveerá la carne y la leña necesarias para el desarrollo de la prueba. Por su parte, los concursantes deberán llevar sus propias estacas, utensilios de trabajo, condimentos y accesorios para la preparación.

Los interesados en participar pueden acceder a los formularios de inscripción a través de las redes sociales oficiales del evento, en Instagram mediante la cuenta @lajuntada.argentina.

Feria, gastronomía y espacios para compartir

Más allá de los espectáculos, La Juntada ofrecerá diferentes alternativas para recorrer y disfrutar durante toda la jornada. El predio contará con un corredor comercial y gastronómico, donde estarán presentes artesanos, emprendedores, foodtrucks y distintos stands.

La convocatoria para integrar estos espacios también permanece abierta, con los últimos cupos disponibles. La feria acompañará la programación musical y ofrecerá a los visitantes la posibilidad de conocer productos y propuestas de emprendedores de la región.

El acceso general al Paseo del Encuentro será libre y gratuito. Sin embargo, quienes busquen una ubicación preferencial frente al escenario podrán reservar lugares en un sector especialmente dispuesto para disfrutar de los espectáculos con mayor comodidad.

Entre las alternativas disponibles habrá tablones con capacidad para 12 personas y sillas individuales, además de una barra exclusiva para ese espacio. Las reservas se realizan a través de la plataforma etickets.com.

Cómo participar

La organización mantiene habilitados los canales de inscripción para quienes quieran sumarse al concurso de asadores o participar de la feria de artesanos y emprendedores. Debido a que quedan pocos lugares disponibles, se recomienda realizar las consultas con anticipación.

Toda la información sobre las actividades, los formularios y las modalidades de participación puede encontrarse en las redes sociales oficiales de La Juntada, especialmente en su cuenta de Instagram.

Con una programación que combina artistas reconocidos, sabores tradicionales y propuestas para toda la familia, Máximo Paz se prepara para recibir a visitantes de distintas localidades en una celebración que busca poner en valor la cultura popular y generar un espacio de encuentro durante el fin de semana largo.