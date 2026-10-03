Agredieron a cuatro juveniles de River de Paraná tras un partido en Victoria.

Cuatro juveniles de River de Paraná fueron agredidos por adultos tras un partido en Victoria. Denunciaron a un dirigente y abrieron un expediente.

Un grave episodio de violencia se registró este viernes por la noche en la ciudad de Victoria , durante la jornada correspondiente a la categoría Sub 17 del Torneo Provincial de la Federación Entrerriana de Fútbol. El hecho ocurrió alrededor de las 20.30 en el estadio del Club 25 de Mayo, ubicado en la intersección de las calles Rondeau y Florencio Varela.

Según la información recabada, al finalizar el encuentro entre el equipo local y la Asociación River de Paraná, cuatro futbolistas de la institución paranaense, de entre 14 y 17 años, fueron acorralados y agredidos verbal y físicamente por un grupo de adultos que se encontraba dentro de las instalaciones del club, aunque fuera del perímetro del campo de juego. De acuerdo con lo denunciado, se trataría de padres de jugadores del conjunto local.

Violencia en el fútbol juvenil: atacaron a jugadores de River de Paraná en Victoria

Como consecuencia del episodio, se radicó una denuncia penal contra el presidente del Club 25 de Mayo, Alberto Oviedo, a quien se señala por presunta incitación a la violencia. La presentación también contempla las lesiones leves que habrían sufrido los juveniles durante el ataque.

Además, en el plano administrativo y contravencional, la Jefatura Departamental Victoria inició un expediente en el marco de la Ley de Seguridad Deportiva. Según fue informado desde la fuerza policial, el Club 25 de Mayo no habría notificado la realización del evento ni solicitado la cobertura del servicio policial adicional obligatorio.

Esta situación habría dejado al predio sin la custodia de seguridad correspondiente para garantizar la integridad de las delegaciones que participaron del encuentro. La investigación buscará determinar las responsabilidades por los incidentes ocurridos una vez finalizado el partido y establecer las circunstancias en las que se produjeron las agresiones contra los futbolistas juveniles.