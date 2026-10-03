Uno Entre Rios | Policiales | River

Agredieron a cuatro juveniles de River de Paraná tras un partido en Victoria

Cuatro juveniles de River de Paraná fueron agredidos por adultos tras un partido en Victoria. Denunciaron a un dirigente y abrieron un expediente.

3 de octubre 2026 · 14:05hs
Agredieron a cuatro juveniles de River de Paraná tras un partido en Victoria.

Agredieron a cuatro juveniles de River de Paraná tras un partido en Victoria.

Un grave episodio de violencia se registró este viernes por la noche en la ciudad de Victoria, durante la jornada correspondiente a la categoría Sub 17 del Torneo Provincial de la Federación Entrerriana de Fútbol. El hecho ocurrió alrededor de las 20.30 en el estadio del Club 25 de Mayo, ubicado en la intersección de las calles Rondeau y Florencio Varela.

Según la información recabada, al finalizar el encuentro entre el equipo local y la Asociación River de Paraná, cuatro futbolistas de la institución paranaense, de entre 14 y 17 años, fueron acorralados y agredidos verbal y físicamente por un grupo de adultos que se encontraba dentro de las instalaciones del club, aunque fuera del perímetro del campo de juego. De acuerdo con lo denunciado, se trataría de padres de jugadores del conjunto local.

LEER MÁS: Ruta 12: violento choque con heridos a la altura de Crespo

Violencia en el fútbol juvenil: atacaron a jugadores de River de Paraná en Victoria

Como consecuencia del episodio, se radicó una denuncia penal contra el presidente del Club 25 de Mayo, Alberto Oviedo, a quien se señala por presunta incitación a la violencia. La presentación también contempla las lesiones leves que habrían sufrido los juveniles durante el ataque.

Además, en el plano administrativo y contravencional, la Jefatura Departamental Victoria inició un expediente en el marco de la Ley de Seguridad Deportiva. Según fue informado desde la fuerza policial, el Club 25 de Mayo no habría notificado la realización del evento ni solicitado la cobertura del servicio policial adicional obligatorio.

Esta situación habría dejado al predio sin la custodia de seguridad correspondiente para garantizar la integridad de las delegaciones que participaron del encuentro. La investigación buscará determinar las responsabilidades por los incidentes ocurridos una vez finalizado el partido y establecer las circunstancias en las que se produjeron las agresiones contra los futbolistas juveniles.

River victoria Fútbol
Noticias relacionadas
Lali cerró una era en un River agotado: una multitud, muchas banderas y una misma ilusión

Lali, una estrella a la altura de su público: así se vivió su tercer River

detuvieron a ex-futbolista de river por quitarle el arma a un policia

Detuvieron a ex-futbolista de River por quitarle el arma a un policía

este sabado, lali llega a river: la guia completa para disfrutar del show

Este sábado, Lali llega a River: la guía completa para disfrutar del show

Ezequiel Cirigliano, otra vez en problemas.

Otra vez detuvieron al ex-River Ezequiel Cirigliano

Ver comentarios

Lo último

Premio Provincial Pieza Única: ya están las obras seleccionadas

Premio Provincial Pieza Única: ya están las obras seleccionadas

Profundo pesar en Estudiantes por el fallecimiento de Alejandro Pancho Zoff

Profundo pesar en Estudiantes por el fallecimiento de Alejandro "Pancho" Zoff

Pimpinela llega a Santa Fe con Noticias del Amor: cuándo y dónde será el show

Pimpinela llega a Santa Fe con "Noticias del Amor": cuándo y dónde será el show

Ultimo Momento
Premio Provincial Pieza Única: ya están las obras seleccionadas

Premio Provincial Pieza Única: ya están las obras seleccionadas

Profundo pesar en Estudiantes por el fallecimiento de Alejandro Pancho Zoff

Profundo pesar en Estudiantes por el fallecimiento de Alejandro "Pancho" Zoff

Pimpinela llega a Santa Fe con Noticias del Amor: cuándo y dónde será el show

Pimpinela llega a Santa Fe con "Noticias del Amor": cuándo y dónde será el show

Harlem Festival 2026: ya están los horarios de todos los shows

Harlem Festival 2026: ya están los horarios de todos los shows

Atlético Neuquén apartó a Lautaro Geminiani tras una denuncia y activó su protocolo

Atlético Neuquén apartó a Lautaro Geminiani tras una denuncia y activó su protocolo

Policiales
Atlético Neuquén apartó a Lautaro Geminiani tras una denuncia y activó su protocolo

Atlético Neuquén apartó a Lautaro Geminiani tras una denuncia y activó su protocolo

Agredieron a cuatro juveniles de River de Paraná tras un partido en Victoria

Agredieron a cuatro juveniles de River de Paraná tras un partido en Victoria

Paraná: bomberos sofocaron incendios en viviendas

Paraná: bomberos sofocaron incendios en viviendas

Tres detenidos y secuestro de cocaína tras allanamientos en Feliciano

Tres detenidos y secuestro de cocaína tras allanamientos en Feliciano

Paraná: dos personas lesionadas tras caer de una moto en el Acceso Norte

Paraná: dos personas lesionadas tras caer de una moto en el Acceso Norte

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Premio Provincial Pieza Única: ya están las obras seleccionadas

Premio Provincial Pieza Única: ya están las obras seleccionadas

Basavilbaso: atacaron la casa del intendente a piedrazos e intendentes se solidarizaron

Basavilbaso: atacaron la casa del intendente a piedrazos e intendentes se solidarizaron

Entre Ríos perdió más de 180.000 bovinos y la faena cayó un 29,49%

Entre Ríos perdió más de 180.000 bovinos y la faena cayó un 29,49%

Un centenar de productores denuncian reiterados delitos rurales

Un centenar de productores denuncian reiterados delitos rurales

El CEMI inició el Mes de la Inclusión con juegos y un encuentro con niñas y niños de Paraná

El CEMI inició el Mes de la Inclusión con juegos y un encuentro con niñas y niños de Paraná

Dejanos tu comentario