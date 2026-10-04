Hace dos años, el Gobierno de Entre Ríos tomó una decisión que buscó ir más allá de la creación de un nuevo espacio físico. El edificio de 8.000 metros cuadrados ubicado en Paraná, que originalmente había sido pensado para albergar oficinas públicas, se transformó en el MiradorTEC: un espacio destinado a reunir empresas, universidades, investigadores, laboratorios y emprendedores vinculados con la tecnología y la economía del conocimiento.

A 12 meses de su inauguración, el balance muestra el crecimiento de ese ecosistema y, al mismo tiempo, una nueva etapa. Durante la presentación por el primer aniversario, el gobernador Rogelio Frigerio anunció Mirador Impulsa, un programa de incubación y aceleración de proyectos que se desarrollará junto con la Bolsa de Comercio de Entre Ríos.

La decisión de crear el MiradorTEC se inscribe en una política que el Gobierno provincial plantea como parte de una transformación de la matriz productiva entrerriana. El objetivo es incorporar conocimiento, innovación y tecnología a las actividades que ya se desarrollan y, a la vez, generar nuevas oportunid

MiradorTEC cumple un año y avanza hacia una nueva etapa para impulsar la economía del conocimiento.

ades vinculadas con sectores que tienen capacidad para producir bienes y servicios destinados a otros mercados.

“Entre Ríos tenía que ocupar un lugar preponderante en la economía que está cambiando la forma en que producimos, trabajamos y competimos”, sostuvo Frigerio durante el balance del primer año. En ese sentido, señaló que la tecnología modificó las fronteras tradicionales y permite que una empresa entrerriana pueda desarrollar soluciones para clientes de otros países y que una idea surgida en la provincia pueda convertirse en un producto de alcance global.

Pero la estrategia no se concentró únicamente en la infraestructura. Una de las primeras medidas fue la actualización del régimen provincial de Economía del Conocimiento que se encontraba desactualizado y alcanzaba a pocas empresas. Tras su modificación y reglamentación, las empresas incorporadas al régimen pasaron de cinco a 29.

A esto se sumó la creación de la Mesa de Economía del Conocimiento de Entre Ríos, concebida como un ámbito de articulación entre empresas, emprendedores, universidades y el sistema científico-tecnológico. Allí confluyen los nodos de Paraná, Concepción del Uruguay, Concordia y Gualeguaychú, con el propósito de vincular capacidades existentes en distintos puntos de la provincia y generar proyectos conjuntos.

De acuerdo con el balance difundido por su Observatorio Económico, en MiradorTEC se consignaron 37 empresas radicadas, 25 proyectos incubados, cinco universidades integradas y una circulación aproximada de 600 personas por día.

Consejo de administración

El consejo de administración está integrado por el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabian Boleas, que es presidente de la Fundación MiradorTEc; por el secretario General de la Gobernación y vicepresidente, Mauricio Colello; y su director General Carlos Pallotti. También participan en la conducción Iapser Seguros, el Polo Tecnológico del Paraná y un representante por cada una de las empresas alojadas.

Colello destacó el rol del Estado para acompañar la transformación tecnológica y generar vínculos entre la formación, la innovación y el sector productivo. “Tenemos que tender puentes entre la formación, las ideas y los proyectos de innovación que tienen los entrerrianos y conectarlos con nuestros sectores productivos”, señaló, al referirse también al objetivo de Mirador Impulsa.

Por su parte, Boleas vinculó el crecimiento del sector con la política provincial de impulso a la economía del conocimiento. “El MiradorTEC refleja la visión que tiene el Gobierno de la provincia respecto del conocimiento. El Estado está generando los puentes necesarios entre el conocimiento, la educación y una industria incipiente en esta materia”, sostuvo.

Pallotti, en tanto, puso el foco en el resultado concreto del primer año de funcionamiento: “El edificio está lleno de empresas, emprendedores, investigadores. Están desarrollando productos que se venden, comercializan o usan en Entre Ríos y fuera de Argentina también”.

Los indicadores laborales y económicos aportan otra dimensión al balance. El empleo registrado en actividades de la Economía del Conocimiento alcanzó en Entre Ríos un récord de 1.923 puestos de trabajo directos, con un crecimiento cercano al 4% interanual, por encima del promedio nacional informado para el sector.

Las exportaciones también muestran una evolución. Durante el primer trimestre de 2026, los Servicios Basados en el Conocimiento registraron un crecimiento interanual del 10% en la provincia. Entre Ríos superó los 56 millones de dólares anuales en exportaciones de estos servicios, con el software entre los segmentos de mayor dinamismo.

La política provincial incorpora además una dimensión vinculada con la formación. La expansión de la inteligencia artificial y de nuevas tecnologías plantea el desafío de preparar a estudiantes y trabajadores para un mercado laboral en transformación. En ese marco se desarrollaron iniciativas como la incorporación de formación en inteligencia artificial en escuelas primarias, EntrerrianIA, los eventos Campus Party y Semana del Conocimiento, además de capacitaciones en habilidades digitales para adultos mayores y la puesta en funcionamiento de puntos digitales en distintos departamentos.

Para el Gobierno provincial, el desafío consiste en que la incorporación tecnológica no quede restringida a un sector específico, sino que permita ampliar las oportunidades laborales y productivas. En esa línea, Frigerio planteó que la educación debe anticiparse a los cambios del mundo del trabajo y que el Estado tiene la responsabilidad de generar herramientas que permitan acompañar ese proceso.

Rogelio Frigerio inauguró MiradorTec Lab y apuesta a convertir a Entre Ríos en un polo tecnológico nacional. Gobierno de Entre Ríos

Del espacio físico a las ideas

El primer aniversario del MiradorTEC marca ahora un nuevo momento de la estrategia. Con Mirador Impulsa, el objetivo anunciado es avanzar sobre una de las dificultades que enfrentan los proyectos innovadores: la distancia entre tener una buena idea y contar con las herramientas, los contactos y el capital necesarios para transformarla en una empresa.

El programa prevé distintas etapas de evaluación, preincubación, búsqueda de inversión y, cuando corresponda, aceleración. El Estado tendrá un rol de acompañamiento y vinculación, mientras que la conexión con inversores y fondos permitirá buscar alternativas de financiamiento para los proyectos con potencial de crecimiento.

Así, el aniversario no representa solamente el cierre de un primer año de funcionamiento. También plantea una segunda etapa: después de generar un espacio para conectar empresas, universidades, emprendedores y conocimiento, el desafío pasa por lograr que esas conexiones se traduzcan en nuevos proyectos, más empresas y empleo vinculado a la economía del conocimiento.