En el momento clave Patronato exhibe su mejor versión

Patronato es el equipo, de los que compiten por la permanencia en la Zona B, que mayor cantidad de unidades cosecho en las últimas seis capítulos.

Patronato estuvo contra las cuerdas. Durante semanas convivió con una amenaza que parecía cada vez más cercana y con la obligación de disputar un campeonato que no estaba en los planes cuando comenzó la temporada 2026 de la Primera Nacional: el de la permanencia

El Pueblo Rojinegro pasó de mirar hacia arriba a hacerlo hacia abajo. La ilusión de pelear por los objetivos trazados a comienzos de año quedó relegada por una realidad que se repitió, como en tres de las últimas temporadas: el Santo debió cambiar el foco y concentrar todas sus energías en evitar el descenso.

La situación fue angustiante. La tensión se instaló en las tribunas y rápidamente se trasladó al campo de juego. Cada error pesaba, cada oportunidad desperdiciada alimentaba el nerviosismo y cada minuto sin encontrar respuestas profundizaba la preocupación. El equipo jugaba condicionado por un escenario que excedía lo estrictamente futbolístico.

Momento bisagra para Patronato

La llegada de Marcelo Fuentes modificó el clima en barrio Villa Sarmiento. Después de 12 años, el experimentado entrenador volvió a ponerse el buzo de Patronato para asumir un desafío diferente a los que había afrontado durante sus anteriores ciclos en la institución.

El comienzo fue inmediato. Apenas dos entrenamientos le alcanzaron para conducir al Rojinegro a una victoria por 2 a 0 sobre Atlanta, en el Grella, en el encuentro pendiente de la 21ª fecha de la Primera Nacional, Zona B. Patronato volvió a ganar después de 12 presentaciones y, fundamentalmente, logró salir de la zona de descenso.

Ese triunfo no solamente modificó una estadística. También cambió el semblante. El hincha recuperó algo de tranquilidad y el equipo comenzó a mostrar otra postura dentro del campo de juego.

La victoria ante Atlanta le permitió a Patronato despegar de zona de descenso. Prensa Patronato

La derrota ante Almagro, cuatro días después, no alteró ese cambio de rumbo. Patronato exhibió una versión diferente. El orden táctico pasó a ser una de sus principales virtudes. Fortaleció su estructura defensiva, redujo espacios y, al mismo tiempo, mantuvo la mirada puesta en el arco contrario. Desde esa base comenzó a construir puntos que hoy tienen un valor enorme.

Los resultados posteriores ratificaron esa evolución. También reflejaron el trabajo realizado por Fuentes en un contexto complejo, condicionado por una extensa nómina de lesionados y suspendidos. Frente a las dificultades, el equipo encontró una respuesta colectiva. Y esa respuesta le permitió sostenerse fuera de la zona roja.

El sprint final de la temporada 2026 de la Primera Nacional

Ahora Patronato encara el sprint final con otro escenario. Restan cinco fechas, hay 15 puntos en disputa y las estadísticas muestran un dato concreto: desde la llegada de Fuentes, el Rojinegro es el equipo que más unidades cosechó entre aquellos que pelean por evitar el descenso.

En este tramo sumó nueve de los últimos 18 puntos. Ganó dos partidos, ambos en condición de local; empató otros tres y perdió solamente uno, justamente en el Grella. Marcó seis goles y recibió apenas dos. Además, terminó cuatro de esos seis encuentros con la valla invicta. Los números positivos también permiten dimensionar el margen que consiguió.

Güemes de Santiago del Estero, último de la Zona B, quedó 11 puntos por debajo de Patronato cuando restan 15 en juego. El Gaucho apenas sumó dos unidades en sus últimas seis presentaciones, producto de dos empates y cuatro derrotas. El elenco santiagueño, que dentro de 10 días visitará el Grella, incluso podría perder su lugar en la categoría este fin de semana.

Chacarita, próximo rival del Santo, aparece cuatro puntos por debajo. El Funebrero atraviesa un momento delicado: ganó apenas uno de sus últimos seis partidos y perdió los cinco restantes. Esa racha lo llevó al penúltimo escalón de la tabla.

Por encima de Patronato también aparecen equipos que todavía tienen como prioridad asegurar la permanencia, pero que llegan a este tramo con una cosecha inferior. Almagro, que suma un punto más que el Rojinegro, obtuvo apenas cinco de los últimos 18. Agropecuario de Carlos Casares y Nueva Chicago, ambos con 36 unidades, consiguieron siete puntos en sus últimas seis presentaciones.

El panorama, entonces, es diferente al de algunas semanas atrás. Patronato dejó de correr desde atrás y consiguió tomar aire. No está salvado, pero sí logró algo que parecía lejano: llegar a las cinco fechas finales dependiendo, en buena medida, de sus propias respuestas.

El margen es estrecho y cada punto tendrá un peso enorme. El próximo capítulo será en Villa Maipú, partido bonaerense de San Martín, ante Chacarita, un rival directo y otro de los equipos que pelea por escapar de la zona de descenso.

La cuenta regresiva ya está en marcha. Patronato llegó al sprint final con aire. Ahora deberá demostrar que tiene resto para cruzar la meta.