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Paraná: bomberos sofocaron incendios en viviendas

En las viviendas solo se produjeron daños materiales. Se aguardan las pericias para conocer las causas de los incendios.

3 de octubre 2026 · 09:37hs
En las viviendas solo se produjeron daños materiales. Se aguardan las pericias para conocer las causas de los incendios.

En las viviendas solo se produjeron daños materiales. Se aguardan las pericias para conocer las causas de los incendios.
En las viviendas solo se produjeron daños materiales. Se aguardan las pericias para conocer las causas de los incendios.

En las viviendas solo se produjeron daños materiales. Se aguardan las pericias para conocer las causas de los incendios.
En las viviendas solo se produjeron daños materiales. Se aguardan las pericias para conocer las causas de los incendios.

En las viviendas solo se produjeron daños materiales. Se aguardan las pericias para conocer las causas de los incendios.

El sábado personal de la Policía y Bomberos acudieron ante un llamado que advertía sobre un incendio en una vivienda de material de calle Vives.

En el lugar solo se produjeron daños materiales ya que no había moradores al momento del siniestro. Se aguardan las pericias para conocer las causas del incendio.

El día previo, Bomberos Voluntarios de Paraná sofocaron un incendio en una casa de calle Gobernador Emilio Duportal, en barrio Libertad. En el lugar rescataron a un hombre de 80 años y lo pusieron a resguardo.

Las llamas se originaron en la planta alta de la vivienda, donde se habrín olvidado de un utensillo en un anafe encendido.

Ambos siniestros son objeto de pericias.

Paraná Incendios viviendas
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