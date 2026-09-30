Pablo Dóvalo será el árbitro del encuentro que Patronato protagonizará el próximo domingo ante Chacarita en la localidad bonaerense de Villa Maipú, partido de San Martín. El juego, correspondiente a la 32° fecha de la Primera Nacional, Zona B, se disputará a partir de las 15.30.
¿Último contacto de Patronato con Páblo Dóvalo?
El colegiado anunció que se retirará cuando termine la temporada. El domingo dirigirá Chacarita-Patronato.
El colegiado estará secundado por los jueces asistentes Iván Aliende y Uriel García Leri. Por su parte, Elías Viglione oficiará de cuarto árbitro.
¿Último acto con Patronato?
El experimentado juez, de 50 años, anunció semanas atrás que se retirará del arbitraje profesional cuando culmine la temporada 2026. El juego del domingo entre Patronato y Chacarita podría ser el último contacto con el Rojinegro.
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Dóvalo dirigió al conjunto de barrio Villa Sarmiento en ocho oportunidades. El elenco entrerriano celebró cuatro victorias, dos empate y dos derrotas. Uno de los juegos que finalizó igualado concluyó en definición por penales, con victoria de Patronato.
A continuación el detalle de los encuentros que disputó el Santo bajo el arbitraje de Pablo Dóvalo
18 de marzo de 2012: Gimnasia (Jujuy) 0 – Patronato 0
5 de mayo de 2012: Patronato 3 - Ferro 0
21 de octubre de 2012: Boca Unidos (Corrientes) 0 – Patronato 1
3 de marzo de 2019: Patronato 1 – Huracán 0
27 de noviembre de 2021: Patronato 0 – Godoy Cruz 3
17 de febrero de 2022: River 4 – Patronato 1
22 de Junio de 2022: Patronato 1 (4) Colón 1 (3)
16 de octubre de 2022: Godoy Cruz 0 – Patronato 1
Programa de la 32° fecha de la Primera Nacional, Zona B
Sábado
15: Temperley - Gimnasia (Jujuy)
Árbitro: Fernando Echenique
15: Tristán Suárez - Quilmes
Árbitro: Gonzalo Pereira
Domingo
15: Agropecuario - F.C. Midland
Árbitro: Ezequiel Billone
15.30 Chacarita - Patronato
Árbitro: Pablo Dovalo
17: San Martín (San Juan) - Almagro
Árbitro: Daniel Edgardo Zamora
17: Güemes - Colegiales
Árbitro: Fabrizio Llobet
17.30: Atlético de Rafaela - Atlanta
Árbitro: Federico Benítez
18.30 San Martín (Tucumán) - Gimnasia y Tiro
Árbitro: Maximiliano Manduca
Lunes
17: Nueva Chicago - Deportivo Maipú
Árbitro: Juan Cruz Robledo