¿Último contacto de Patronato con Páblo Dóvalo?

El colegiado anunció que se retirará cuando termine la temporada. El domingo dirigirá Chacarita-Patronato.

Pablo Dóvalo, en uno de sus visitas al estadio Grella.

Pablo Dóvalo será el árbitro del encuentro que Patronato protagonizará el próximo domingo ante Chacarita en la localidad bonaerense de Villa Maipú, partido de San Martín. El juego, correspondiente a la 32° fecha de la Primera Nacional, Zona B, se disputará a partir de las 15.30.

El colegiado estará secundado por los jueces asistentes Iván Aliende y Uriel García Leri. Por su parte, Elías Viglione oficiará de cuarto árbitro.

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¿Último acto con Patronato?

El experimentado juez, de 50 años, anunció semanas atrás que se retirará del arbitraje profesional cuando culmine la temporada 2026. El juego del domingo entre Patronato y Chacarita podría ser el último contacto con el Rojinegro.

Dóvalo dirigió al conjunto de barrio Villa Sarmiento en ocho oportunidades. El elenco entrerriano celebró cuatro victorias, dos empate y dos derrotas. Uno de los juegos que finalizó igualado concluyó en definición por penales, con victoria de Patronato.

A continuación el detalle de los encuentros que disputó el Santo bajo el arbitraje de Pablo Dóvalo

18 de marzo de 2012: Gimnasia (Jujuy) 0 – Patronato 0

5 de mayo de 2012: Patronato 3 - Ferro 0

21 de octubre de 2012: Boca Unidos (Corrientes) 0 – Patronato 1

3 de marzo de 2019: Patronato 1 – Huracán 0

27 de noviembre de 2021: Patronato 0 – Godoy Cruz 3

17 de febrero de 2022: River 4 – Patronato 1

22 de Junio de 2022: Patronato 1 (4) Colón 1 (3)

16 de octubre de 2022: Godoy Cruz 0 – Patronato 1

Programa de la 32° fecha de la Primera Nacional, Zona B

Sábado

15: Temperley - Gimnasia (Jujuy)

Árbitro: Fernando Echenique

15: Tristán Suárez - Quilmes

Árbitro: Gonzalo Pereira

Domingo

15: Agropecuario - F.C. Midland

Árbitro: Ezequiel Billone

15.30 Chacarita - Patronato

Árbitro: Pablo Dovalo

17: San Martín (San Juan) - Almagro

Árbitro: Daniel Edgardo Zamora

17: Güemes - Colegiales

Árbitro: Fabrizio Llobet

17.30: Atlético de Rafaela - Atlanta

Árbitro: Federico Benítez

18.30 San Martín (Tucumán) - Gimnasia y Tiro

Árbitro: Maximiliano Manduca

Lunes

17: Nueva Chicago - Deportivo Maipú

Árbitro: Juan Cruz Robledo