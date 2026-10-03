El IAPV licitará la construcción del complejo San Agustín de Paraná, que incluirá viviendas, locales y cocheras. La obra demandará más de $2.997 millones.

Licitarán en Paraná un complejo habitacional de 24 viviendas con fondos provinciales.

El Gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), licitará la construcción del complejo habitacional San Agustín, en Paraná. El proyecto contempla 24 viviendas, siete locales comerciales u oficinas y 27 unidades complementarias destinadas a cocheras.

La obra será financiada mediante el programa provincial Ahora Tu Hogar y cuenta con un presupuesto oficial superior a los 2.997 millones de pesos. El plazo de ejecución previsto es de 24 meses corridos.

La apertura de las ofertas económicas se realizará el 1 de diciembre, a las 10.30, en la sede del IAPV.

Cómo será el complejo

El proyecto contempla la construcción de dos tiras edilicias desarrolladas en planta baja y dos niveles superiores. Allí se distribuirán unidades habitacionales de uno y dos dormitorios, además de viviendas adaptadas para situaciones especiales, locales comerciales, espacios comunes y cocheras.

De las 24 viviendas previstas, seis tendrán un dormitorio y 16 contarán con dos dormitorios. Dentro de este último grupo, dos unidades estarán destinadas a situaciones especiales y dispondrán de los accesorios y elementos adaptados necesarios para responder a requerimientos específicos.

El diseño incorpora espacios complementarios y una distribución que busca integrar el uso residencial con actividades comerciales y de servicios.

Una propuesta de densificación urbana

El emprendimiento plantea un modelo de aprovechamiento del suelo urbano diferente al de los tradicionales conjuntos habitacionales de viviendas individuales en planta baja, que históricamente representaron una parte importante de la producción del IAPV.

La iniciativa apunta a concentrar distintas unidades en un mismo desarrollo y aprovechar de manera más eficiente el terreno disponible dentro de la ciudad.

Un terreno propiedad del IAPV

El titular del IAPV, Manuel Schönhals, recorrió el sector donde se levantará el complejo junto al vocal Eduardo López Segura y el director de Obras del organismo, Martín Arredondo.

Desde el Instituto destacaron que el terreno donde se desarrollará el proyecto es propiedad del IAPV. Esta condición permitirá utilizar patrimonio inmobiliario del organismo para avanzar con una nueva propuesta vinculada a la política habitacional provincial.