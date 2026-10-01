Marcelo Fuentes: "No nos sentimos invencibles, competimos con cualquiera"

No es un partido que determinará el escenario futbolístico de la temporada 2027. No obstante, el encuentro que protagonizará Patronato el próximo domingo será de real importancia. El elenco de Marcelo Fuentes visitará desde las 15.30 a Chacarita, en uno de los duelos destacados de la 32ª fecha de la Primera Nacional, Zona B.

El elenco de barrio Villa Sarmiento llega a este desafío con la tranquilidad que le brindaron los últimos resultados. La presión, en cambio, estará sobre la espalda de los futbolistas del Funebrero, que se encuentran en zona de descenso y ya no tienen chances matemáticas de abandonar ese incómodo sector. Chacarita intentará recortar distancias para quedar a tiro de despegar de los puestos de castigo.

Esta historia fue bautizada por el Pueblo Rojinegro como la “Batalla de Villa Maipú”, en alusión a la localidad bonaerense donde está ubicado el estadio de Chacarita. Marcelo Fuentes, entrenador del Santo, eligió no sobrecargar de presión a sus dirigidos, aunque sin dejar de remarcar la real importancia que tendrá el cotejo.

El testimonio de Marcelo Fuentes

“Es un partido muy importante, pero hasta que no se cumpla el objetivo estaremos enfocados con la misma intensidad, preocupación y dedicación. Es un rival importante que está peleando por cosas importantes, con una historia importante. Nosotros también tenemos nuestra historia y trataremos de jugar el mejor partido posible”, proyectó Fuentes en rueda de prensa.

Patronato llega mejor posicionado a este duelo. Y no únicamente por el respaldo que ofrecen las matemáticas. Disputó el pasado domingo uno de sus mejores encuentros del año al golear 3 a 0 a San Martín de San Juan. “El optimismo se expande de otra manera después de una victoria”, resaltó el entrenador.

“Vinimos del partido con Chicago sabiendo que estábamos de pie para afrontar partidos con distintas dificultades. En Mataderos no lo pudimos cerrar, pero en el último partido cerramos algo que creíamos todos que podíamos llegar a conseguir, que era ser contundentes con un equipo que estaba en zona de clasificación al Reducido y juega muy bien al fútbol”, añadió.

El triunfo ante el Verdinegro sanjuanino llegó de la mano de una versión superadora de Patronato. En el sprint final del certamen, el Rojinegro parece haber encontrado herramientas que le permiten competir desde otro lugar. “Mostramos un montón de herramientas distintas según el momento del partido. Pero en fútbol muchas veces se gana sin ser el mejor. Esta vez sentimos que pudimos ganar superando al rival. Eso es muy importante para la intimidad del grupo de trabajo”, valoró.

En esa misma línea, agregó: “Todo suma a lo que queremos construir. Hoy tenemos cosas sólidas que son parte del grupo de trabajo, en cómo ir hacia algunos lugares. Y eso nos está dando la posibilidad de que el jugador cada vez crea más porque estuvo a punto de quedarse con resultados a favor, como en el partido ante Chicago, y con la victoria en la última presentación. No nos sentimos invencibles y sentimos que podemos ser competitivos con cualquiera”, sintetizó.

A puertas cerradas ante Chacarita

El choque del domingo ante Chacarita se disputará a puertas cerradas, dado que el Funebrero purgará la segunda fecha de la sanción impuesta por la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide). “No se vive de la misma manera el partido. Nos gustaría jugar con gente. La Aprevide tomó esa decisión y trataremos de estar lo más concentrados posible”, opinó Fuentes.

Desde su regreso a Villa Sarmiento, Patronato se transformó en el equipo del lote que pelea por la permanencia que mayor cantidad de unidades cosechó. Sin embargo, el entrenador mantiene los pies sobre la tierra y evita anticipar cualquier festejo.

“El objetivo se va a cumplir cuando lo matemático te ponga dentro de la categoría para el año que viene”, advirtió.

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“Lo puntuable viene después de cargar trabajo y conseguir funcionamiento. Tenemos un montón de virtudes en los jugadores y estamos tratando de sacarles el mayor beneficio posible. Soldano es un jugador sumamente inteligente que puede jugar en distintos lugares. En esos detalles trabajamos mucho para ver en qué nos bloquean y con qué podemos contrarrestar”, cerró.