Detuvieron a un hombre con un arma casera tras una pelea vecinal en Paraná

Detuvieron en Paraná a un hombre que portaba un arma de fabricación casera tras una pelea vecinal.

Un hombre fue detenido en Paraná luego de ser sorprendido con un arma de fabricación casera en medio de una pelea entre vecinos. El procedimiento se realizó en el marco de los operativos de seguridad y prevención que se llevan adelante en la ciudad.

Según se informó a UNO desde la Jefatura Departamental, el hecho ocurrió en la intersección de calles Luis Palma y 1011, donde un llamado al 911 alertó sobre una violenta discusión entre residentes de la zona. Al arribar al lugar, el personal policial constató la situación y detectó que uno de los involucrados portaba un arma hechiza.

De inmediato, los efectivos procedieron a demorar al individuo y asegurar el arma de fabricación casera, evitando que la situación pasara a mayores. Asimismo, lograron calmar a las partes involucradas y restablecer el orden en el barrio.

Tras el procedimiento, se informó de lo sucedido al fiscal interviniente, quien dispuso el secuestro del arma y la detención del hombre. El sujeto fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales, donde quedó a disposición de la Justicia.