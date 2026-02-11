Buscando Pique brilló en el Torneo de Pesca de la Boga en Pueblo Liebig, logrando el primer puesto, dos podios más y premios en categorías especiales.

Buscando Pique, protagonista en el torneo de pesca de la boga.

La Peña Pesquera Buscando Pique tuvo una sobresaliente participación en el Torneo de Pesca de la Boga disputado en Pueblo Liebig , logrando importantes posiciones en la clasificación general y reconocimientos en categorías especiales.

Durante el último fin de semana se llevó a cabo en Pueblo Liebig una nueva edición del Torneo de Pesca de la Boga, competencia que reunió a numerosos equipos y pescadores de distintos puntos de la región. El certamen se desarrolló en dos jornadas, sábado y domingo, con una muy buena convocatoria y un alto nivel competitivo.

Sobresaliente desempeño de la Peña Buscando Pique en la pesca de la boga

Peña Pesquera Buscando Pique (1).jpeg

Entre los protagonistas del torneo se destacó el equipo de la Peña Pesquera Buscando Pique, que obtuvo excelentes resultados en la clasificación general. El primer puesto quedó en manos del trío integrado por Cristian Masetto, Maximiliano Orcellet y Manuel Orcellet, quienes lograron capturar un total de 50 bogas, consagrándose campeones del certamen.

Asimismo, el tercer lugar también fue para representantes de la misma peña, conformado por Ariel Díaz, Ezequiel Pietrantueno y Rodrigo Goya, quienes alcanzaron un registro de 48 bogas. En tanto, el cuarto puesto correspondió a otro equipo de Buscando Pique, integrado por Pablo Fleureau, Carlos Benítez y Gabriela Galarza.

La destacada participación de la peña se completó con el sexto lugar obtenido por Alfredo Ragone, Julio García y Carlos Rodríguez, consolidando así una actuación colectiva sobresaliente en el torneo.

Además de los resultados por equipos, se entregaron distinciones en categorías especiales. Gabriela Galarza fue reconocida como Dama Mejor Clasificada, mientras que Gio González recibió el premio al Menor Mejor Clasificado, resaltando la participación femenina y juvenil dentro de la competencia.