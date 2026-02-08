Uno Entre Rios | Ovación | Concordia

Concordia llora la pérdida de José María Martínez, una leyenda del ciclismo

La comunidad de Concordia lamenta la muerte de José María Martínez, ícono del ciclismo nacional. El múltiple campeón falleció tras un trágico accidente.

8 de febrero 2026 · 17:45hs
La comunidad deportiva de Concordia atraviesa horas de pesar tras conocerse el fallecimiento de una de las máximas figuras del ciclismo local y nacional. José María Martínez, múltiple campeón argentino, alcanzó el notable logro de consagrarse en nueve oportunidades a nivel nacional, tanto en pruebas de ruta como de pista.

A lo largo de su extensa trayectoria, Martínez se convirtió en un referente del ciclismo entrerriano y argentino, destacándose por su talento, disciplina y vigencia en distintas etapas de su carrera. Su nombre quedó asociado a algunas de las páginas más importantes del deporte concordiense, siendo reconocido por generaciones de ciclistas y aficionados.

El ciclismo argentino pierde a uno de sus grandes campeones: José María Martínez

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, las redes sociales se colmaron de mensajes de congoja y despedidas. Deportistas, instituciones y vecinos recordaron su calidad humana y su permanente compromiso con el crecimiento del ciclismo en la ciudad.

Martínez se encontraba entrenando cuando sufrió un accidente mientras circulaba por la avenida Presidente Illia (ex Ruta Provincial 4), en el tramo entre Cambá Paso y Colonia Roca. El siniestro ocurrió cuando dos perros se cruzaron inesperadamente en su camino, lo que provocó que perdiera la estabilidad de su bicicleta y cayera sobre la cinta asfáltica.

A raíz de la gravedad del cuadro, el múltiple campeón fue intervenido quirúrgicamente durante la madrugada del sábado. Sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo médico, su estado era crítico y finalmente se produjo su fallecimiento.

