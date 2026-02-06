Trabajadores de la cosecha de Concordia quedaron varados en Paso de los Libres

Unos 40 trabajadores de la cosecha de Concordia se encuentra varado en Paso de los Libres, Corrientes, luego de llegar con varios días de anticipación.

Un grupo de aproximadamente 40 trabajadores de la cosecha oriundos de Concordia se encuentra varado en la ciudad de Paso de los Libres, Corrientes, luego de llegar con varios días de anticipación al punto de cruce hacia Brasil, debido a una confusión en el contacto que habían establecido para conseguir empleo.

Los trabajadores habían sido informados de que debían arribar este domingo 8 de febrero para iniciar los trámites necesarios que les permitan cruzar a Uruguayana, donde comenzarían a desempeñarse en tareas vinculadas a la cosecha de manzana y uva.

Sin embargo, por un malentendido con la persona con la que se comunicaron a través de redes sociales, llegaron este viernes a Paso de los Libres, tres días antes de lo previsto.

La situación de los trabajadores de Concordia

De acuerdo a lo manifestado por los propios trabajadores, lograron conseguir un lugar precario donde pasar al menos las noches del viernes, sábado y domingo, tratándose de un camping en condiciones básicas. No obstante, indicaron que la Municipalidad de Paso de los Libres no pudo disponer de un espacio físico adecuado para alojarlos durante esos días.

Desde el municipio correntino, en comunicación con la Municipalidad de Concordia, se les ofreció a los trabajadores pasajes para regresar a la capital del citrus, propuesta que fue rechazada por el grupo, ya que su objetivo principal es poder ingresar a Brasil para acceder al trabajo prometido, indicó Diario Río Uruguay.

En cuanto al contacto con el empleador, trascendió que el grupo consiguió el vínculo mediante redes sociales, lo que derivó en la confusión sobre la fecha de arribo. Según lo informado, el domingo deberían realizar el trámite aduanero correspondiente para luego cruzar hacia Uruguayana y dirigirse finalmente al lugar donde cumplirían con las labores de cosecha.

Según los reportes fronterizos de Corrientes y Brasil, son entre 400 y 500 personas que ingresan al país vecino dónde la mayoría se dirige a Caixa do Sul, donde se ofrecen empleos en la cosecha de uva y manzana.