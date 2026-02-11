Babasónicos confirmó show en Santa Fe y presentará su nuevo disco

Babasónicos regresará a Santa Fe. La movida, que se replicó en redes sociales, encontró confirmación cuando la productora Harlem Shows difundió el anuncio: la banda tocará el viernes 19 de junio en el Estadio Cubierto del Club Atlético Unión.

El grupo liderado por Adrián Dárgelos llegará con “Cuerpos Vol. 1”, su nuevo álbum, en el marco de una serie de presentaciones que recorre distintos puntos del país. El concierto incluirá las canciones recientes y un repertorio que atraviesa varias etapas de su carrera. La propuesta apunta a combinar material inédito con títulos que forman parte de la memoria colectiva del público.

Las entradas estarán disponibles desde el jueves 12 de febrero a las 11 a través de www.harlem.com.ar. Los valores parten desde $70.000 más cargo por servicio y se podrán abonar con tarjeta de crédito o débito. También habrá opción de pago en tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito mediante Mercado Pago.

Quienes prefieran adquirir tickets físicos en efectivo, sin costo de servicio, podrán hacerlo en Tienda Unión (Avenida López y Planes 3553, Santa Fe), en Terco Tour (25 de Mayo 453, Paraná) y en Amadeus (Córdoba 1369, Rosario).

El regreso de Babasónicos suma una nueva fecha a la agenda musical de la región y vuelve a colocar a Santa Fe en el circuito de las giras nacionales. La producción del espectáculo involucra a equipos técnicos, trabajadores culturales y personal del club anfitrión, que ya comenzó con la organización logística para recibir al público en el estadio cubierto.