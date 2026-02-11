Entre Ríos: desde este miércoles 32 trámites pasan a ser exclusivamente digitales

La administración pública de Entre Ríos deja de utilizar papel en gestiones como compras, viáticos, pagos y rendiciones. La implementación es obligatoria

A partir de este miércoles 11 de febrero 32 trámites de la administración pública de Entre Ríos pasa a gestionarse únicamente de forma digital, sin posibilidad de presentaciones en papel. La medida, que ya finalizó su etapa de transición, se implementará a través del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y forma parte del proceso de modernización del Estado provincial.

La decisión impacta directamente en áreas centrales del Ejecutivo y modifica la operatoria cotidiana de dependencias que hasta ahora combinaban expedientes físicos y electrónicos. Desde el Gobierno sostienen que el cambio apunta a agilizar tiempos, reducir costos y dotar de mayor transparencia a los circuitos administrativos.

Esto implica que toda la documentación será cargada, firmada y enviada de manera digital, eliminando el uso de expedientes impresos y traslados físicos entre oficinas. Según indicaron fuentes oficiales, la digitalización permitirá acortar plazos y simplificar procesos internos que antes dependían de firmas manuales o circulación de papeles.

La medida alcanza a organismos como Gobernación, Secretaría General, Ministerio de Economía y Servicios Públicos, Secretaría Legal y Técnica, Tesorería General y Contaduría General.

La postura oficial

El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, remarcó el impacto del cambio en la gestión cotidiana. “Estos 32 trámites que dejan definitivamente el papel y pasan a gestionarse de manera digital significan más agilidad, más transparencia y un ahorro concreto de tiempo y recursos para la administración pública”, afirmó.

Desde la Secretaría de Modernización, área que actúa como autoridad de aplicación del sistema, señalaron que el objetivo es acelerar los tiempos de tramitación y alinearse con estándares de gobierno electrónico utilizados a nivel nacional e internacional.

Capacitación y asistencia

Para acompañar la implementación, el Ejecutivo reforzó instancias de capacitación destinadas a agentes públicos que operan con el sistema, con el fin de facilitar la adaptación al nuevo esquema.

Además, se habilitaron canales de consulta para resolver dudas técnicas o administrativas vinculadas al uso del GDE, tanto por correo electrónico como por teléfono.

Con este paso, la provincia consolida el avance hacia expedientes cien por ciento electrónicos y deja atrás el soporte papel en una parte significativa de su estructura administrativa, en línea con la tendencia de digitalización que adoptan distintos organismos estatales del país.