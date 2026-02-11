Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos: desde este miércoles 32 trámites pasan a ser exclusivamente digitales

La administración pública de Entre Ríos deja de utilizar papel en gestiones como compras, viáticos, pagos y rendiciones. La implementación es obligatoria

11 de febrero 2026 · 12:52hs
Entre Ríos: desde este miércoles 32 trámites pasan a ser exclusivamente digitales

A partir de este miércoles 11 de febrero 32 trámites de la administración pública de Entre Ríos pasa a gestionarse únicamente de forma digital, sin posibilidad de presentaciones en papel. La medida, que ya finalizó su etapa de transición, se implementará a través del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y forma parte del proceso de modernización del Estado provincial.

La decisión impacta directamente en áreas centrales del Ejecutivo y modifica la operatoria cotidiana de dependencias que hasta ahora combinaban expedientes físicos y electrónicos. Desde el Gobierno sostienen que el cambio apunta a agilizar tiempos, reducir costos y dotar de mayor transparencia a los circuitos administrativos.

maximiliano benitez: la baja de la edad de punibilidad es inutil, innecesaria y perjudicial

Maximiliano Benítez: "La baja de la edad de punibilidad es inútil, innecesaria y perjudicial"

entre rios: miercoles inestable con probabilidad de lluvias

Entre Ríos: miércoles inestable con probabilidad de lluvias

A partir de este miércoles 11 de febrero, 32 trámites de la administración pública de Entre Ríos pasarán a gestionarse únicamente de forma digital, sin posibilidad de presentaciones en papel. La medida, que ya finalizó su etapa de transición, se implementará a través del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y forma parte del proceso de modernización del Estado provincial.

acceso digital trámites Entre Ríos

La decisión impacta directamente en áreas centrales del Ejecutivo y modifica la operatoria cotidiana de dependencias que hasta ahora combinaban expedientes físicos y electrónicos. Desde el Gobierno sostienen que el cambio apunta a agilizar tiempos, reducir costos y dotar de mayor transparencia a los circuitos administrativos.

Esto implica que toda la documentación será cargada, firmada y enviada de manera digital, eliminando el uso de expedientes impresos y traslados físicos entre oficinas. Según indicaron fuentes oficiales, la digitalización permitirá acortar plazos y simplificar procesos internos que antes dependían de firmas manuales o circulación de papeles.

La medida alcanza a organismos como Gobernación, Secretaría General, Ministerio de Economía y Servicios Públicos, Secretaría Legal y Técnica, Tesorería General y Contaduría General.

La postura oficial

El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, remarcó el impacto del cambio en la gestión cotidiana. “Estos 32 trámites que dejan definitivamente el papel y pasan a gestionarse de manera digital significan más agilidad, más transparencia y un ahorro concreto de tiempo y recursos para la administración pública”, afirmó.

Desde la Secretaría de Modernización, área que actúa como autoridad de aplicación del sistema, señalaron que el objetivo es acelerar los tiempos de tramitación y alinearse con estándares de gobierno electrónico utilizados a nivel nacional e internacional.

Capacitación y asistencia

Para acompañar la implementación, el Ejecutivo reforzó instancias de capacitación destinadas a agentes públicos que operan con el sistema, con el fin de facilitar la adaptación al nuevo esquema.

Además, se habilitaron canales de consulta para resolver dudas técnicas o administrativas vinculadas al uso del GDE, tanto por correo electrónico como por teléfono.

Con este paso, la provincia consolida el avance hacia expedientes cien por ciento electrónicos y deja atrás el soporte papel en una parte significativa de su estructura administrativa, en línea con la tendencia de digitalización que adoptan distintos organismos estatales del país.

Entre Ríos trámites Digital Modernización
Noticias relacionadas
En Entre Ríos hoy se posterga el service de autos y motos hasta que el ruido asusta. 

Entre Ríos: hoy se posterga el service de autos y motos hasta que el ruido asusta

El sistema fue diseñado por un ganadero y su hijo en el norte de Entre Ríos.

Un ganadero de Entre Ríos diseñó un baño de aspersión para luchar contra la garrapata

eN Entre Ríos refuerzan la seguridad vial en distintas localidades. 

Entre Ríos: refuerzan la seguridad vial en distintas localidades

En Entre Ríos policías anunciaron una manifestación pacífica para marzo

En Entre Ríos policías anunciaron una manifestación pacífica para marzo

Ver comentarios

Lo último

Babasónicos confirmó show en Santa Fe y presentará su nuevo disco

Babasónicos confirmó show en Santa Fe y presentará su nuevo disco

Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi

Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi

Ultimo Momento
Babasónicos confirmó show en Santa Fe y presentará su nuevo disco

Babasónicos confirmó show en Santa Fe y presentará su nuevo disco

Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi

Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi

Murió Sandra Mendoza, histórica dirigente del PJ chaqueño

Murió Sandra Mendoza, histórica dirigente del PJ chaqueño

Paso Telégrafo: detuvieron a dos hombres y secuestraron dólares, celulares y un auto

Paso Telégrafo: detuvieron a dos hombres y secuestraron dólares, celulares y un auto

Policiales
Paso Telégrafo: detuvieron a dos hombres y secuestraron dólares, celulares y un auto

Paso Telégrafo: detuvieron a dos hombres y secuestraron dólares, celulares y un auto

Accidente en Concordia: una motociclista sufrió graves lesiones tras chocar con un auto

Accidente en Concordia: una motociclista sufrió graves lesiones tras chocar con un auto

Lautaro Molaro fue imputado por el homicidio de Luciano Emerí en Cerrito

Lautaro Molaro fue imputado por el homicidio de Luciano Emerí en Cerrito

San Benito: detectaron cinco personas bajo condiciones de trabajo esclavo

San Benito: detectaron cinco personas bajo condiciones de trabajo esclavo

Detuvieron a un hombre con un arma casera tras una pelea vecinal en Paraná

Detuvieron a un hombre con un arma casera tras una pelea vecinal en Paraná

Ovación
Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi

Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi

Un incendio destruyó el auto del TC que desfiló en el Carnaval de Gualeguaychú

Un incendio destruyó el auto del TC que desfiló en el Carnaval de Gualeguaychú

Falleció Fabián Borro, uno de los dirigentes más influyentes del básquet argentino

Falleció Fabián Borro, uno de los dirigentes más influyentes del básquet argentino

Reconocimiento de la provincia a Máxima Duportal por su proyección en el hockey sobre césped

Reconocimiento de la provincia a Máxima Duportal por su proyección en el hockey sobre césped

Buscando Pique, protagonista en el torneo de pesca de la boga

Buscando Pique, protagonista en el torneo de pesca de la boga

La provincia
Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Concepción del Uruguay: denuncian abandono y basura en terreno urbano

Concepción del Uruguay: denuncian abandono y basura en terreno urbano

Llega el Festival Teatro de Verano: el arte se encuentra en los barrios

Llega el Festival "Teatro de Verano": el arte se encuentra en los barrios

El jovencito Frankenstein llega al ciclo Verano Frankenstiano

"El jovencito Frankenstein" llega al ciclo Verano Frankenstiano

Entre Ríos: desde este miércoles 32 trámites pasan a ser exclusivamente digitales

Entre Ríos: desde este miércoles 32 trámites pasan a ser exclusivamente digitales

Dejanos tu comentario