Uno Entre Rios | El País | Sandra Mendoza

Murió Sandra Mendoza, histórica dirigente del PJ chaqueño

Murió Sandra Mendoza, ex legisladora nacional y provincial del PJ chaqueño. Tenía 62 años y estaba internada en Buenos Aires por complicaciones de salud.

11 de febrero 2026 · 13:15hs
Murió Sandra Mendoza

Murió Sandra Mendoza, histórica dirigente del PJ chaqueño.

La ex legisladora nacional y provincial Sandra Mendoza falleció este miércoles a los 62 años, tras permanecer internada en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires, donde se encontraba en grave estado de salud.

Según informaron fuentes oficiales, Mendoza atravesaba complicaciones e infecciones derivadas de enfermedades de base, que agravaron su cuadro en los últimos días. La noticia fue confirmada por el Partido Justicialista (PJ) del Chaco, espacio en el que desarrolló gran parte de su trayectoria política.

Ensenada: una bebé de un año murió en un hospital y constataron signos de abuso sexual

Ensenada: una bebé de un año murió en un hospital y constataron signos de abuso sexual

continuan las negociaciones en santa fe mientras persiste el reclamo policial

Continúan las negociaciones en Santa Fe mientras persiste el reclamo policial

LEER MÁS: Falleció Fabián Borro, uno de los dirigentes más influyentes del básquet argentino

Falleció Sandra Mendoza, ex legisladora nacional y provincial

Sandra Mendoza (1).jpeg

Mendoza tuvo una extensa participación en la vida pública de la provincia, y se desempeñó tanto en la Legislatura provincial como en el Congreso de la Nación, representando a Chaco.

Desde el PJ chaqueño expresaron su pesar por el fallecimiento y enviaron condolencias a familiares, amigos y allegados, destacando su compromiso con la militancia y su labor en la política local.

Sandra Mendoza PJ Fallecimiento
Noticias relacionadas
Según el Indec, la inflación de enero fue de 2,9%. 

Indec: la inflación de enero fue de 2,9% y acumuló 32,4% en 12 meses

santa fe: el gobierno aplicara sanciones por la protesta en la jefatura de policia de rosario

Santa Fe: el gobierno aplicará sanciones por la protesta en la Jefatura de Policía de Rosario

karina milei encabezara un encuentro clave de cara al debate por la reforma laboral

Karina Milei encabezará un encuentro clave de cara al debate por la reforma laboral

El megaproyecto de consenso que llega para la nueva rural de la ciudad de Rosario. 

Rosario: el megaproyecto de consenso que llega para la nueva rural

Ver comentarios

Lo último

Babasónicos confirmó show en Santa Fe y presentará su nuevo disco

Babasónicos confirmó show en Santa Fe y presentará su nuevo disco

Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi

Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi

Ultimo Momento
Babasónicos confirmó show en Santa Fe y presentará su nuevo disco

Babasónicos confirmó show en Santa Fe y presentará su nuevo disco

Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi

Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi

Murió Sandra Mendoza, histórica dirigente del PJ chaqueño

Murió Sandra Mendoza, histórica dirigente del PJ chaqueño

Paso Telégrafo: detuvieron a dos hombres y secuestraron dólares, celulares y un auto

Paso Telégrafo: detuvieron a dos hombres y secuestraron dólares, celulares y un auto

Policiales
Paso Telégrafo: detuvieron a dos hombres y secuestraron dólares, celulares y un auto

Paso Telégrafo: detuvieron a dos hombres y secuestraron dólares, celulares y un auto

Accidente en Concordia: una motociclista sufrió graves lesiones tras chocar con un auto

Accidente en Concordia: una motociclista sufrió graves lesiones tras chocar con un auto

Lautaro Molaro fue imputado por el homicidio de Luciano Emerí en Cerrito

Lautaro Molaro fue imputado por el homicidio de Luciano Emerí en Cerrito

San Benito: detectaron cinco personas bajo condiciones de trabajo esclavo

San Benito: detectaron cinco personas bajo condiciones de trabajo esclavo

Detuvieron a un hombre con un arma casera tras una pelea vecinal en Paraná

Detuvieron a un hombre con un arma casera tras una pelea vecinal en Paraná

Ovación
Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi

Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi

Un incendio destruyó el auto del TC que desfiló en el Carnaval de Gualeguaychú

Un incendio destruyó el auto del TC que desfiló en el Carnaval de Gualeguaychú

Falleció Fabián Borro, uno de los dirigentes más influyentes del básquet argentino

Falleció Fabián Borro, uno de los dirigentes más influyentes del básquet argentino

Reconocimiento de la provincia a Máxima Duportal por su proyección en el hockey sobre césped

Reconocimiento de la provincia a Máxima Duportal por su proyección en el hockey sobre césped

Buscando Pique, protagonista en el torneo de pesca de la boga

Buscando Pique, protagonista en el torneo de pesca de la boga

La provincia
Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Concepción del Uruguay: denuncian abandono y basura en terreno urbano

Concepción del Uruguay: denuncian abandono y basura en terreno urbano

Llega el Festival Teatro de Verano: el arte se encuentra en los barrios

Llega el Festival "Teatro de Verano": el arte se encuentra en los barrios

El jovencito Frankenstein llega al ciclo Verano Frankenstiano

"El jovencito Frankenstein" llega al ciclo Verano Frankenstiano

Entre Ríos: desde este miércoles 32 trámites pasan a ser exclusivamente digitales

Entre Ríos: desde este miércoles 32 trámites pasan a ser exclusivamente digitales

Dejanos tu comentario