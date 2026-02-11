Murió Sandra Mendoza, histórica dirigente del PJ chaqueño.

Murió Sandra Mendoza, ex legisladora nacional y provincial del PJ chaqueño. Tenía 62 años y estaba internada en Buenos Aires por complicaciones de salud.

La ex legisladora nacional y provincial Sandra Mendoza falleció este miércoles a los 62 años, tras permanecer internada en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires , donde se encontraba en grave estado de salud.

Según informaron fuentes oficiales, Mendoza atravesaba complicaciones e infecciones derivadas de enfermedades de base, que agravaron su cuadro en los últimos días. La noticia fue confirmada por el Partido Justicialista (PJ) del Chaco, espacio en el que desarrolló gran parte de su trayectoria política.

Mendoza tuvo una extensa participación en la vida pública de la provincia, y se desempeñó tanto en la Legislatura provincial como en el Congreso de la Nación, representando a Chaco.

Desde el PJ chaqueño expresaron su pesar por el fallecimiento y enviaron condolencias a familiares, amigos y allegados, destacando su compromiso con la militancia y su labor en la política local.