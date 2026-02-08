Concordia: siete jóvenes detenidos tras ocho allanamientos por drogas

La División Drogas Peligrosas de la Policía realizó una serie de ocho allanamientos simultáneos en el barrio Benito Legerén de Concordia.

La División Drogas Peligrosas de la Policía realizó una serie de ocho allanamientos simultáneos en el barrio Benito Legerén de Concordia , en el marco de una investigación por infracción a la Ley Provincial Nº 10.566, vinculada al narcomenudeo.

Los procedimientos se desarrollaron entre las 18.40 y las 21.40 del sábado en distintos puntos del barrio y arrojaron resultados positivos. La causa es llevada adelante por el fiscal Fabio Zabaleta, con la intervención del Juzgado de Garantías, a cargo de Francisco Ledesma.

Trabajadores de la cosecha de Concordia quedaron varados en Paso de los Libres

Como resultado de los operativos, se logró el secuestro de envoltorios de clorhidrato de cocaína, 16 teléfonos celulares, una suma de 135.200 pesos en efectivo, una balanza de precisión y diversos elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de la sustancia.

En el marco de los allanamientos, fueron detenidas siete personas, todas mayores de edad, que quedaron a disposición de la Justicia. Se trata de cuatro mujeres de 21, 22, 23 y 24 años, y tres hombres de 25, 26 y 28 años.

Además, durante el despliegue policial fueron identificadas 25 personas, en un amplio operativo que contó con la participación de distintos grupos de trabajo de la fuerza.

La investigación continúa con el objetivo de determinar responsabilidades y posibles vínculos en la comercialización de estupefacientes en la zona.