Patronato retornará este domingo al estadio Grella después de dos presentaciones seguidas en condición de visitante. El reencuentro con el Pueblo Rojinegro será a partir de las 16 ante Colegiales en un juego correspondiente a la sexta fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona B.
Yamil Possi, un árbitro con malos recuerdos para Patronato
El Rojinegro no ganó en los cuatro juegos en lo que fue arbitrado por Possi. El domingo dirigirá Patronato-Colegiales, en el Grella.
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El cruce entre el representante entrerriano y el Tricolor de Munro será arbitrado por Yamil Possi. El colegiado, de 43 años, estará secundado por los jueces asistentes Mariano Ascensi y Martín Grasso. El cuarto árbitro será Franco Rioja.
Malos recuerdos para Patronato
Possi dirigió a Patronato en cuatro ocasiones. El saldo es negativo para el Santo: un empate y tres derrotas.
El detalle de los cruces entre el colegiado nacido en Avellaneda y el Rojinegro es el siguiente:
2 de agosto de 2015: Unión de Mar del Plata 1 – Patronato 1
8 de mayo de 2023: San Martín de Tucumán 2 – Patronato 0
7 de octubre de 2023: Almagro 2 – Patronato 1
26 de febrero de 2024: Colón 4 - Patronato 0
Programa de la sexta fecha de la Primera Nacional, Zona B
Viernes
21.30: San Martín (SJ) - San Martín (T)
Árbitro: Juan Nebietti
Sábado
16: Almagro - Quilmes
Árbitro: Joaquín Gil
19: Tristán Suárez - Gimnasia (J)
Árbitro: Juan Cruz Robledo
Domingo
16: Chacarita - At. de Rafaela
Árbitro: Juan Pafundi
16: Temperley - Atlanta
Árbitro: Daniel Zamora
16: Patronato - Colegiales
Árbitro: Yamil Possi
17: Güemes - Agropecuario
Árbitro: Nelson Sosa
19: Deportivo Maipú - Midland
Árbitro: Matías Billone
Lunes
19: Nueva Chicago - Gimnasia (Salta)
Árbitro: Javier Delbarba