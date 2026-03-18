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Yamil Possi, un árbitro con malos recuerdos para Patronato

El Rojinegro no ganó en los cuatro juegos en lo que fue arbitrado por Possi. El domingo dirigirá Patronato-Colegiales, en el Grella.

18 de marzo 2026 · 10:10hs
Yamil Possi, un árbitro con malos recuerdos para Patronato

Patronato retornará este domingo al estadio Grella después de dos presentaciones seguidas en condición de visitante. El reencuentro con el Pueblo Rojinegro será a partir de las 16 ante Colegiales en un juego correspondiente a la sexta fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona B.

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El cruce entre el representante entrerriano y el Tricolor de Munro será arbitrado por Yamil Possi. El colegiado, de 43 años, estará secundado por los jueces asistentes Mariano Ascensi y Martín Grasso. El cuarto árbitro será Franco Rioja.

Patronato jugará con Colón en Paraná. 

Patronato - Colón, con público neutral

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Malos recuerdos para Patronato

Possi dirigió a Patronato en cuatro ocasiones. El saldo es negativo para el Santo: un empate y tres derrotas.

El detalle de los cruces entre el colegiado nacido en Avellaneda y el Rojinegro es el siguiente:

2 de agosto de 2015: Unión de Mar del Plata 1 – Patronato 1

8 de mayo de 2023: San Martín de Tucumán 2 – Patronato 0

7 de octubre de 2023: Almagro 2 – Patronato 1

26 de febrero de 2024: Colón 4 - Patronato 0

Programa de la sexta fecha de la Primera Nacional, Zona B

Viernes

21.30: San Martín (SJ) - San Martín (T)

Árbitro: Juan Nebietti

Sábado

16: Almagro - Quilmes

Árbitro: Joaquín Gil

19: Tristán Suárez - Gimnasia (J)

Árbitro: Juan Cruz Robledo

Domingo

16: Chacarita - At. de Rafaela

Árbitro: Juan Pafundi

16: Temperley - Atlanta

Árbitro: Daniel Zamora

16: Patronato - Colegiales

Árbitro: Yamil Possi

17: Güemes - Agropecuario

Árbitro: Nelson Sosa

19: Deportivo Maipú - Midland

Árbitro: Matías Billone

Lunes

19: Nueva Chicago - Gimnasia (Salta)

Árbitro: Javier Delbarba

Patronato Colegiales Primera Nacional
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