Yamil Possi, un árbitro con malos recuerdos para Patronato

El Rojinegro no ganó en los cuatro juegos en lo que fue arbitrado por Possi. El domingo dirigirá Patronato-Colegiales, en el Grella.

Patronato retornará este domingo al estadio Grella después de dos presentaciones seguidas en condición de visitante. El reencuentro con el Pueblo Rojinegro será a partir de las 16 ante Colegiales en un juego correspondiente a la sexta fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona B.

El cruce entre el representante entrerriano y el Tricolor de Munro será arbitrado por Yamil Possi. El colegiado, de 43 años, estará secundado por los jueces asistentes Mariano Ascensi y Martín Grasso. El cuarto árbitro será Franco Rioja.

Patronato protagoniza el peor comienzo de su historia en la Primera Nacional

Patronato - Colón, con público neutral

Malos recuerdos para Patronato

Possi dirigió a Patronato en cuatro ocasiones. El saldo es negativo para el Santo: un empate y tres derrotas.

El detalle de los cruces entre el colegiado nacido en Avellaneda y el Rojinegro es el siguiente:

2 de agosto de 2015: Unión de Mar del Plata 1 – Patronato 1

8 de mayo de 2023: San Martín de Tucumán 2 – Patronato 0

7 de octubre de 2023: Almagro 2 – Patronato 1

26 de febrero de 2024: Colón 4 - Patronato 0

Programa de la sexta fecha de la Primera Nacional, Zona B

Viernes

21.30: San Martín (SJ) - San Martín (T)

Árbitro: Juan Nebietti

Sábado

16: Almagro - Quilmes

Árbitro: Joaquín Gil

19: Tristán Suárez - Gimnasia (J)

Árbitro: Juan Cruz Robledo

Domingo

16: Chacarita - At. de Rafaela

Árbitro: Juan Pafundi

16: Temperley - Atlanta

Árbitro: Daniel Zamora

16: Patronato - Colegiales

Árbitro: Yamil Possi

17: Güemes - Agropecuario

Árbitro: Nelson Sosa

19: Deportivo Maipú - Midland

Árbitro: Matías Billone

Lunes

19: Nueva Chicago - Gimnasia (Salta)

Árbitro: Javier Delbarba