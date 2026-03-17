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Patronato protagoniza el peor comienzo de su historia en la Primera Nacional

Patronato sumó dos de las 12 unidades que afrontó. La goleada ante Quilmes ubicó al Rojinegro en el fondo de las posiciones de la Zona B.

Matías Larraule

Por Matías Larraule

17 de marzo 2026 · 12:24hs
Patronato protagoniza el peor comienzo de su historia en la Primera Nacional

Prensa Patronato

El mal comienzo de temporada de Patronato genera preocupación. El Rojinegro, que antes de asumir su cuarto compromiso en el campeonato de la Primera Nacional se ubicaba en el 16° escalón de las posiciones de la Zona B, retrocedió dos casilleros después de la categórica derrota que sufrió ante Quilmes en el estadio Centenario por 3 a 0.

En consecuencia, concluyó la jornada en el lugar que ni el más pesimista hincha del Santo proyectaba: último en la tabla y en puestos de descenso. De esta manera, el representante entrerriano está escribiendo una página oscura en su rica historia futbolística al protagonizar, desde lo estadístico, el peor inicio de campeonato en la segunda categoría del fútbol argentino.

El 11 de Patronato que inició el juego ante Quilmes en el estadio Centenario.

Patronato finalizará la fecha en el último lugar de la tabla

Rubén Forestello, DT de Patronato

Rubén Forestello: "Nos descontrolamos después del primer gol"

El elenco dirigido por Rubén Forestello reúne dos unidades, la misma cosecha que Almagro. El Tricolor, que es dirigido por el ex-entrenador de Patronato Gabriel Gómez, abandonó el último lugar del escalafón por registrar mejor diferencia de gol. En este punto, el Santo anotó un gol y recibió cinco tantos. Por su parte, el conjunto bonaerense convirtió la misma cantidad de goles que el Rojinegro, pero recibió cuatro.

Nota relacionada: Rubén Forestello: "Nos descontrolamos después del primer gol"

La actual campaña superó, desde lo negativo, lo realizado en la temporada 2023. En las primeras tres jornadas de dicho certamen, Patronato sumó tres unidades, producto de los empates ante Guillermo Brown de Puerto Madryn, Defensores Unidos de Zárate y Flandria, y la derrota ante San Martín de San Juan.

Alan Sosa Patronato Tucuman
Patronato inició la temporada cosechando una unidad en Tucumán.

Patronato inició la temporada cosechando una unidad en Tucumán.

Los primeros pasos de Patronato en la temporada 2026

El paro de actividades que llevó adelante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) durante el fin de semana del 6 al 8 de marzo modificó el calendario de todas las competencias. En este sentido, la fecha que debía disputarse durante esos días se realizará entre el 17° y 18° capítulo del certamen.

Con esta modificación del calendario, Patronato disputó tres de los primeros cuatro juegos en condición de visitante y jugó un solo partido como local.

En su estreno en la temporada 2026 rescató un punto en su visita a San Martín de Tucumán en el estadio La Ciudadela, un escenario por demás complejo para los equipos que desafían la resistencia del Ciruja. Posteriormente sumó otra unidad en Villa Crespo al igualar 0 a 0 ante Atlanta.

En los dos restantes cotejos, el Santo dio pasos en falso. En su única presentación oficial en el año en el estadio Grella perdió 2 a 1 ante Gimnasia y Tiro de Salta. En ese juego, el Albo —único líder de la zona— sacó provecho del proceso que viene llevando adelante en los últimos años. El conjunto del norte del país es uno de los pocos elencos que logró conservar una base importante en su estructura, algo que expresó en escena durante su presentación en la capital entrerriana.

En la noche del sábado, Patronato decepcionó. A su vez, fue sorprendido por Quilmes, que capitalizó el envión anímico adquirido tras la llegada de Leandro Gracián a la conducción técnica. El Cervecero cambió silbidos por aplausos para celebrar su primer éxito en 2026 y despegar de la zona roja.

Patronato Quilmes Juan Barinaga

Lejos del objetivo trazado para esta edición de la Primera Nacional

El inicio de temporada está lejos del objetivo trazado a comienzos de año. El cuerpo técnico que encabeza Forestello ubicó el horizonte en los puestos de acceso a la Copa Argentina 2027, competencia que Patronato disputó por última vez en la temporada 2023, edición en la que defendió el trofeo que conquistó el 30 de octubre de 2022 en el estadio Malvinas Argentinas, en Mendoza, tras derrotar 1 a 0 a Talleres de Córdoba.

La Primera Nacional ofrece 15 plazas para el certamen que reúne a equipos de diferentes categorías. Para obtener un lugar sin depender de otros resultados, Patronato deberá finalizar la fase regular entre los siete primeros puestos de su zona. En caso de concluir en el octavo lugar, deberá registrar mayor cantidad de unidades que el equipo que finalice en la misma posición en la Zona A.

El presente ubica a Patronato lejos de este objetivo y lo posiciona nuevamente en el sector donde convivió en la temporada 2024, cuando compitió por la permanencia. En aquella ocasión aseguró su continuidad en la divisional en el último capítulo de la fase regular al derrotar 3 a 1 a Guillermo Brown de Puerto Madryn, en el sur del país.

Patronato aún cuenta con tiempo para modificar su destino. Necesita reaccionar con celeridad para despegar de la incómoda posición en la que se encuentra y cambiar el humor del hincha, que hoy está decepcionado.

Patronato Quilmes Primera Nacional
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