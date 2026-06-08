Scaloni reveló cómo están los lesionados de la Selección Argentina y cuándo reemplazará a Balerdi

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, brindó una conferencia de prensa este lunes, previo al amistoso del martes contra Islandia y en la antesala al entrenamiento abierto del plantel, y confirmó que Lionel Messi sumará minutos después de haber comenzado la preparación de cara al Mundial de manera diferenciada. Además, reconoció que Leandro Paredes evoluciona bien y no descartó que en reemplazo de Leonardo Balerdi ingrese un futbolista que se desemepeñe en otro puesto.

A su vez, la atención también estará puesta en cómo se encuentran los lesionados, en especial luego de que Gonzalo Montiel y Nahuel Molina se sumaran a entrenar con el resto de sus compañeros. Leandro Paredes es otro de los que integra esa lista y preocupa al cuerpo técnico. No obstante, luego de la victoria con Honduras el sábado, Scaloni aclaró que no comunicarán ningún cambio hasta después del choque con Islandia.

Después del amistoso con Islandia, el grupo retornará a Kansas City para trabajar hasta el debut mundialista del martes 16 de junio con Argelia en esa misma ciudad. Con Austria, el lunes 22, la acción se trasladará a Arlington, Texas, y también habrá vuelta inmediata al búnker de Kansas. El sábado 27, ante Jordania, se repetirá escenario, y habrá que ver dado que se trata de un partido de última hora si se toman el chárter esa madrugada o pasan la noche allí.