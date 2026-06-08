El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, brindó una conferencia de prensa este lunes, previo al amistoso del martes contra Islandia y en la antesala al entrenamiento abierto del plantel, y confirmó que Lionel Messi sumará minutos después de haber comenzado la preparación de cara al Mundial de manera diferenciada. Además, reconoció que Leandro Paredes evoluciona bien y no descartó que en reemplazo de Leonardo Balerdi ingrese un futbolista que se desemepeñe en otro puesto.
Scaloni reveló cómo están los lesionados de la Selección Argentina y cuándo reemplazará a Balerdi
El entrenador campeón del mundo, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa antes del partido de este martes ante Islandia.
Las mejores frases de Scaloni en la conferencia
- Titularidad de Messi ante Islandia: "Messi va a jugar. No sé cuántos minutos, tengo que hablar con él y veremos cuánto tiempo estará para no tener ningún riesgo".
- Cómo están Paz, Montiel y Molina: "Los tres están disponibles para mañana, ya veremos la decisión de cuántos minutos en el lateral derecho tenemos abundancia ahora y podemos distribuir minutos. En cuanto al equipo, primero voy a hablar con los jugadores. Ayer casi no pudimos entrenar, fue corto y lo definiremos hoy".
- El caso de Paredes y Julián Álvarez: "Juli está bien, es una cuestión de que se recupere al 100 por ciento. La molestia en el tobillo se le está yendo de a poco. En el caso de Leandro, creo que en unos días se va a poder reintegrar al grupo. Lo de él fue muscular, pero viene bien y seguro al final de la semana van a estar con el grupo".
- Reemplazo de Balerdi: "No lo voy a decir después del partido, pero mañana tendremos el panorama más claro. Podemos tomarnos estos días y el miércoles quien decidamos va a estar con nosotros. La posición del flaco, podemos estar cubiertos y veríamos otras posibilidades según cómo acaben los demás compañeros. Tenemos una idea, en base a cómo terminen mañana decidiremos pero no pasa del miércoles".
- El enojo de Scaloni con un medio extranjero: "El otro día me preguntaron si hablaba con Messi y tergiversaron la respuesta en un medio de afuera. Salió por todos lados que yo consultaba con él. Le preguntaron al entrenador de Portugal y dijo que trabajaba diferente porque no sabía el contexto. Lo aclaro porque no me gustó lo que escribieron. Espero que haya sido una confusión, si pueden sacar ese artículo me haría un gran favor. En los años que llevo acá nunca dijo una palabra del equipo. No tengo ni que aclarar que decido yo".
- La incomodidad del partido con Islandia: "Quieras o no lo vas a jugar con los chicos que van al Mundial, me preocupa por todo lo que está pasando. Si no estaría el partido tendríamos más tranquilidad para preparar el de Argelia. Nunca pensás que vas a llegar con esta mala suerte que tenemos muchos chicos que no están al 100% y me preocupa poder terminar bien para llegar sin problemas".
- Sobre los lesionados y cómo llegan: "Hoy la mayoría tiene el alta, después tenemos una semana para que se pongan lo mejor posible. Es muy difícil para todas las selecciones llegar al 100 por cien por la cantidad de partidos. Pero al verlos entrenar nosotros tenemos los datos y no nos van a poder mentir con el estado físico, por más de las ganas que ellos tengan de estar".
A su vez, la atención también estará puesta en cómo se encuentran los lesionados, en especial luego de que Gonzalo Montiel y Nahuel Molina se sumaran a entrenar con el resto de sus compañeros. Leandro Paredes es otro de los que integra esa lista y preocupa al cuerpo técnico. No obstante, luego de la victoria con Honduras el sábado, Scaloni aclaró que no comunicarán ningún cambio hasta después del choque con Islandia.
Después del amistoso con Islandia, el grupo retornará a Kansas City para trabajar hasta el debut mundialista del martes 16 de junio con Argelia en esa misma ciudad. Con Austria, el lunes 22, la acción se trasladará a Arlington, Texas, y también habrá vuelta inmediata al búnker de Kansas. El sábado 27, ante Jordania, se repetirá escenario, y habrá que ver dado que se trata de un partido de última hora si se toman el chárter esa madrugada o pasan la noche allí.