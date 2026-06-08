Uno Entre Rios | Policiales | detenido

Detenido tras chocar a una motociclista y huir del lugar

Un hombre fue detenido luego de impactar con su vehículo a una motociclista en Concordia y abandonar el lugar del accidente.

8 de junio 2026 · 18:01hs
La moto fue impactada por un automovilista quien se dio a la fuga del lugar.

La moto fue impactada por un automovilista quien se dio a la fuga del lugar.

Un hombre fue detenido durante la noche de este domingo luego de protagonizar un siniestro vial y abandonar la escena del choque, en inmediaciones de calles Moulins y Nogoyá en Concordia.

accidente
Motociclista accidentada.

Motociclista accidentada.

Al arribar al lugar los efectivos de la Comisaría Cuarta encontraron una motocicleta que había sido colisionada mientras circulaba por calle Moulins en sentido oeste-este. En el rodado se trasladaban dos personas.

Detuvieron a un hombre de 46 años por el femicidio de la adolescente de 17 años, Dulce Candia, que estaba desaparecida

Misiones: hay un detenido por el femicido de Dulce Candia

Los antecedentes penales, las contradicciones y el perfil de redes sociales de Claudio Barrelier, único detenido por el femicidio de Agostina Vega. 

Claudio Barrelier, antecedentes penales del único detenido por el femicidio de Agostina Vega

Según las primeras averiguaciones, el impacto fue provocado por un automóvil Volkswagen de color blanco, cuyo conductor se dio a la fuga tras el siniestro. Sin embargo, en el lugar quedó la chapa patente del vehículo, elemento que resultó clave para avanzar en la identificación.

Como consecuencia del choque, el conductor de la motocicleta y su acompañante fueron asistidos por personal del servicio de emergencias 107 y trasladados al Hospital Delicia Concepción Masvernat para recibir atención médica.

El automovilista fue detenido

Horas más tarde, el conductor del automóvil se presentó a bordo de su vehículo en la Comisaría de Colonia Yeruá. Allí manifestó que había abandonado el lugar porque, según su versión, varias personas presentes adoptaron actitudes violentas hacia él tras el choque.

Informado de la situación, el fiscal José Arias dispuso la extracción de sangre a ambos conductores, el secuestro del automóvil y la aprehensión del conductor del Volkswagen, quien quedó a disposición de la Justicia.

detenido Motociclista Concordia
Noticias relacionadas
parana: detenido por tentativa de homicidio de 2019

Paraná: detenido por tentativa de homicidio de 2019

En la Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12. 

Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12

El hecho ocurrió en la madrugada del sábado en San José. La joven atacada sufrió un traumatismo de cráneo encefálico

San José: una pelea fuera de un boliche culminó con una mujer en terapia intensiva

ruta 14: transito interrumpido en kilometro 115 por accidente de un camion

Ruta 14: tránsito interrumpido en kilometro 115 por accidente de un camión

Ver comentarios

Lo último

Detenido tras chocar a una motociclista y huir del lugar

Detenido tras chocar a una motociclista y huir del lugar

Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12

Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12

Social Federación y Olimpia, campones Provinciales de 3x3

Social Federación y Olimpia, campones Provinciales de 3x3

Ultimo Momento
Detenido tras chocar a una motociclista y huir del lugar

Detenido tras chocar a una motociclista y huir del lugar

Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12

Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12

Social Federación y Olimpia, campones Provinciales de 3x3

Social Federación y Olimpia, campones Provinciales de 3x3

Atlético Rafaela inició la venta de entradas para visitar a Patronato

Atlético Rafaela inició la venta de entradas para visitar a Patronato

La Justicia pidió a la CARU estudios sobre el río por la demanda contra la planta proyectada en Paysandú

La Justicia pidió a la CARU estudios sobre el río por la demanda contra la planta proyectada en Paysandú

Policiales
Detenido tras chocar a una motociclista y huir del lugar

Detenido tras chocar a una motociclista y huir del lugar

Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12

Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12

San José: una pelea fuera de un boliche culminó con una mujer en terapia intensiva

San José: una pelea fuera de un boliche culminó con una mujer en terapia intensiva

Ruta 14: tránsito interrumpido en kilometro 115 por accidente de un camión

Ruta 14: tránsito interrumpido en kilometro 115 por accidente de un camión

Hallaron a la adolescente de 15 años que se había retirado el viernes de su domicilio

Hallaron a la adolescente de 15 años que se había retirado el viernes de su domicilio

Ovación
Liga Federal: Quique, Recreativo y Sionista abren sus series de playoffs

Liga Federal: Quique, Recreativo y Sionista abren sus series de playoffs

Social Federación y Olimpia, campones Provinciales de 3x3

Social Federación y Olimpia, campones Provinciales de 3x3

Iñaki Arrías sigue consolidándose en el TC Pista Mouras

Iñaki Arrías sigue consolidándose en el TC Pista Mouras

Boca cerró a Rodolfo Arruabarrena como nuevo DT

Boca cerró a Rodolfo Arruabarrena como nuevo DT

Gimnasia de Concepción del Uruguay se acostumbró a festejar en su casa

Gimnasia de Concepción del Uruguay se acostumbró a festejar en su casa

La provincia
Senado analiza la reforma previsional provincial

Senado analiza la reforma previsional provincial

La rosarina que le devolvió el vino a Entre Ríos y desafió una prohibición de casi un siglo

La rosarina que le devolvió el vino a Entre Ríos y desafió una prohibición de casi un siglo

Proyectarán el documental Dejar Romero en una función especial del IAAER

Proyectarán el documental "Dejar Romero" en una función especial del IAAER

El relevamiento de edificios educativos ya alcanzó al 90 por ciento de las escuelas

El relevamiento de edificios educativos ya alcanzó al 90 por ciento de las escuelas

Yerba entrerriana obtuvo medallas de Oro y Plata en el primer Mundial de la Yerba Mate

Yerba entrerriana obtuvo medallas de Oro y Plata en el primer Mundial de la Yerba Mate

Dejanos tu comentario