Detenido tras chocar a una motociclista y huir del lugar

Un hombre fue detenido luego de impactar con su vehículo a una motociclista en Concordia y abandonar el lugar del accidente.

La moto fue impactada por un automovilista quien se dio a la fuga del lugar.

Un hombre fue detenido durante la noche de este domingo luego de protagonizar un siniestro vial y abandonar la escena del choque, en inmediaciones de calles Moulins y Nogoyá en Concordia.

Al arribar al lugar los efectivos de la Comisaría Cuarta encontraron una motocicleta que había sido colisionada mientras circulaba por calle Moulins en sentido oeste-este. En el rodado se trasladaban dos personas.

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Según las primeras averiguaciones, el impacto fue provocado por un automóvil Volkswagen de color blanco, cuyo conductor se dio a la fuga tras el siniestro. Sin embargo, en el lugar quedó la chapa patente del vehículo, elemento que resultó clave para avanzar en la identificación.

Como consecuencia del choque, el conductor de la motocicleta y su acompañante fueron asistidos por personal del servicio de emergencias 107 y trasladados al Hospital Delicia Concepción Masvernat para recibir atención médica.

El automovilista fue detenido

Horas más tarde, el conductor del automóvil se presentó a bordo de su vehículo en la Comisaría de Colonia Yeruá. Allí manifestó que había abandonado el lugar porque, según su versión, varias personas presentes adoptaron actitudes violentas hacia él tras el choque.

Informado de la situación, el fiscal José Arias dispuso la extracción de sangre a ambos conductores, el secuestro del automóvil y la aprehensión del conductor del Volkswagen, quien quedó a disposición de la Justicia.